MamaRika потрапила до лікарні: співачка розповіла, що з нею сталося

Популярна українська співачка з'явилася на лікарняному ліжку та попередила своїх прихильниць.

https://glavred.net/starnews/mamarika-okazalas-v-bolnice-pevica-obyasnila-chto-s-ney-proizoshlo-10809698.html Посилання скопійоване

MamaRika опублікувала відео з лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

Коротко:

Що сталося зі співачкою

З яким повідомленням вона звернулася до прихильниць

Відома українська співачка MamaRika несподівано з'явилася в Instagram із лікарняної палати й змусила шанувальників похвилюватися.

Артистка опублікувала відео, на якому приходить до тями після наркозу. Пізніше вона пояснила, що звернулася до лікарів не через серйозне захворювання, а щоб подбати про жіноче здоров’я.

відео дня

На кадрах виконавиця лежить на лікарняному ліжку і ще не до кінця оговталася від анестезії. Незважаючи на сонний стан, вона знайшла можливість звернутися до підписниць і розповісти про процедуру.

Mamarika опинилася на лікарняному ліжку / Фото Instagram/mamarika_official

Як з’ясувалося, MamaRika встановила внутрішньоматкову спіраль. Маніпуляцію проводили під наркозом, тому після медичного втручання співачці знадобився час, щоб прийти до тями.

"Дівчата, поставила спіраль. Коротше кажучи, дбаю про своє жіноче здоров’я. Головне послання - я приходжу до тями після наркозу. Дбайте про своє здоров’я, дівчата. Ви насамперед королеви. Дбайте про своє здоров’я", - поділилася артистка.

Під час перебування в лікарні поруч із співачкою перебував її чоловік, гуморист Сергій Середа. Саме він записав відео, на якому дружина поступово приходить до тями після анестезії.

Чому шанувальники вже хвилювалися за здоров’я співачки

Це не вперше, коли стан MamaRika стає приводом для занепокоєння шанувальників. У листопаді 2025 року артистка дійсно перенесла термінову операцію, пов’язану з проблемами жіночого здоров’я.

Тоді співачка розповідала, що кілька тижнів страждала від кровотечі, але продовжувала працювати й їздити на концерти, незважаючи на погіршення самопочуття. У підсумку лікарі наполягли на хірургічному втручанні, а частину виступів довелося перенести.

MamaRika опинилася в лікарні / фото: instagram.com, MamaRika

Після операції виконавиця спростувала чутки про пластичну хірургію та пояснила, що втручання було необхідним за медичними показаннями.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, популярна модель і актриса Мілла Йовович поділилася новим сімейним знімком і зворушила шанувальників привітанням на адресу старшої доньки.

Раніше також скандальна співачка Настя Каменських зізналася у своїх залежностях, які серйозно укорінилися в її житті.

Вас також може зацікавити:

Про особу: MamaRika Анастасія Середа (Кочетова), відома як MamaRika, у 2008–2015 рр. - як Еріка - українська співачка. Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. У тому числі для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13 000 інтерв’ю для національних та регіональних ЗМІ. Брала участь у понад 250 телепрограмах. Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред