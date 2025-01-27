Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Дніпрі та на Івано-Франківщині прогриміли вибухи: що відомо про нічну атаку РФ

Анна Ярославська
27 січня 2025, 06:59оновлено 27 січня, 07:38
955
Унаслідок ворожої атаки безпілотників у місті пошкоджено технічний поверх багатоповерхівки в Дніпрі.
У Дніпрі пошкоджено квартиру через атаку дронів
У Дніпрі пошкоджено квартиру через атаку дронів / Колаж: Главред, фото: Суспільне Дніпро

Головне:

  • Вночі РФ атакувала Україну з повітря
  • Працювали сили ППО
  • У Дніпрі пошкоджено житлову багатоповерхівку

У ніч на 27 січня в Україні оголошували повітряну тривогу. У Дніпрі та в Івано-Франківській області прогриміли вибухи.

Інформації про жертв і постраждалих поки що немає.

відео дня

Вибухи в Дніпрі

За даними Суспільне Дніпро, унаслідок ворожої атаки безпілотників у місті пошкоджено технічний поверх багатоповерхівки, вікна та двері верхніх поверхів. Також вибухова хвиля та уламки пошкодили автомобілі.

Пожежу, що виникла на місці події, загасили рятувальники.

За повідомленням правоохоронців, поранених і загиблих, попередньо, немає.

"На верхніх поверхах будинку пошкоджено вікна та двері, поблизу місця влучання пошкоджено машини уламками та вибуховою хвилею".

Наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки / Суспільне Дніпро
Наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки / Суспільне Дніпро
Наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки / Суспільне Дніпро
Наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки / Суспільне Дніпро

"Повилітали вікна, пошкоджена ванна, повністю потрібно робити ремонт, бо протікає стеля", - розповіла мешканка пошкодженої квартири.

Дівчина перебувала під час атаки в сестри. За її словами, пощастило, що нікого не було вдома.

Дивіться відео - У Дніпрі пошкоджена квартира після атаки дронів:

Скриншот

Вибухи на Івано-Франківщині

Про перші вибухи в Івано-Франківській області стало відомо о 2:06. Повітряні сили повідомили про БпЛА, які рухалися курсом на захід та південний захід.

Про повторні вибухи на Івано-Франківщині Суспільне Івано-Франківськ повідомило о 2:19, 2:35, 3:00.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив у Telegram про роботу ППО в місті.

Після оголошення повторної повітряної тривоги в Івано-Франківську о 4:38, 4:55, 5:27 знову повідомили про звуки вибухів у місті.

Повітряні сили повідомляли про БпЛА на сході Івано-Франківської області, які рухалися західним курсом.

О 5:34 Суспільне повідомило, що в місті вдесяте за ніч було чути звуки вибухів.

О 5:35 Марцінків знову повідомив про роботу ППО.

Атака на Суми

Вночі 27 січня РФ атакувала дронами та Сумську громаду. ППО збила 7 ворожих Шахедів, повідомили в ОВА.

"Внаслідок вибухів у Сумах та селі Піщане пошкоджено нежитлове приміщення та інфраструктурні об'єкти. Внаслідок атаки постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Нині на місцях вибухів працюють відповідні служби.

Тривога в Києві

Минулої ночі в Києві також оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. У Київській міській військовій адміністрації закликали скористатися укриттями.

У Дніпрі та на Івано-Франківщині прогриміли вибухи: що відомо про нічну атаку РФ
Дрони Шахед - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ на Україну

Як повідомляв Главред, у ніч на 24 січня російські дрони атакували Київську область. Пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок, спалахнули пожежі. Унаслідок ворожої атаки загинули три людини.

за даними Повітряних сил, російська окупаційна армія випустила по Україні 58 дронів. Протиповітряна оборона працювала в семи областях України.

Сили протиповітряної оборони знищили 25 дронів. ППО працювала в Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях.

Нагадаємо, в ніч на 13 січня російські окупанти атакували Київську область дронами. Увечері та вночі повітряна тривога тривала близько п'яти годин. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра війна в Україні дрони новини України новини Івано-Франківська атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У Дніпрі та на Івано-Франківщині прогриміли вибухи: що відомо про нічну атаку РФ

У Дніпрі та на Івано-Франківщині прогриміли вибухи: що відомо про нічну атаку РФ

06:59Україна
Зустріч з Путіним та переговори: названо дві дати закінчення війни в 2025 році

Зустріч з Путіним та переговори: названо дві дати закінчення війни в 2025 році

03:34Україна
Зеленський відправив Драпатого командувати на Донеччині: реакція військових

Зеленський відправив Драпатого командувати на Донеччині: реакція військових

22:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Дівам - занепокоєння, Ракам - обман

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Дівам - занепокоєння, Ракам - обман

Ціна "полетить" вгору: в Україні популярна крупа подорожчає до 60 грн/кг

Ціна "полетить" вгору: в Україні популярна крупа подорожчає до 60 грн/кг

Карта Deep State онлайн за 26 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Після +19 градусів почнуться зливи та сніг: коли Україну атакує сильна негода

Після +19 градусів почнуться зливи та сніг: коли Україну атакує сильна негода

Гороскоп Таро на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Овнам - економити, Дівам - проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Овнам - економити, Дівам - проблеми

Останні новини

08:40

ЗСУ вдарили по позиціях і об'єкту РФ: в DeepState розкрили ситуацію на фронті

08:26

Наступ РФ: куди окупанти рушать навесні та влітку після захоплення Великої Новосілки

06:59

У Дніпрі та на Івано-Франківщині прогриміли вибухи: що відомо про нічну атаку РФВідео

06:19

Курська область: військовий і гуманітарний факторПогляд

04:32

Як одягнути ковдру за 1 хвилину: лайфхак покоївок з найкращих готелів

У перші 100 днів Трампа можуть початися переговори з Росією, але це не рівнозначно припиненню війни - КуликУ перші 100 днів Трампа можуть початися переговори з Росією, але це не рівнозначно припиненню війни - Кулик
03:52

У життя прийдуть важкі випробування: що не можна робити 27 січня - прикмети

03:34

Зустріч з Путіним та переговори: названо дві дати закінчення війни в 2025 році

02:31

Неймовірна намазка на хліб із вершкового масла: готується за 5 хвилин - рецепт

01:30

Третя аварія за рік: син-бунтар Джолі та Пітта влаштував ДТП

Реклама
01:06

Олег Винник засвітився перед концертами - показав смішний танець через ТаюнеВідео

00:26

"Почав до мене торкатися": Єфросиніна вперше розповіла про пережите насильство

26 січня, неділя
23:19

Основна ціль - не наступ на Дніпропетровщину: в ЗСУ озвучили задум ворога

22:50

Похорон Анни Жук: у Харкові попрощалися з блогеркою АннетФото

22:44

Зеленський відправив Драпатого командувати на Донеччині: реакція військових

21:51

Чи окупували російські війська Велику Новосілку: у ЗСУ відповіли

21:42

Після +19 градусів почнуться зливи та сніг: коли Україну атакує сильна негода

21:37

"Я закрила ці двері": колишня дружина Ступки вперше назвала причину розлучення

20:41

Мінус 200 "Шахедів": ЗСУ вдарили по складах зберігання ударних БпЛА в РФ

20:31

Набирає 87,6% голосів: хто стане новим президентом Білорусі

20:16

Ціна "полетить" вгору: в Україні популярна крупа подорожчає до 60 грн/кг

Реклама
19:30

Вибори в Білорусі та сценарії закінчення війни: головні новини України (дайджест)

19:28

Фіктивні та позбавлені легітимності: в ЄС відреагували на "вибори" в Білорусі

19:17

У двох областях оголосили 3 рівень небезпечності: якою буде погода

18:52

100 днів Трампа: чи вдасться зупинити війнуПогляд

18:35

Була майже в кожній квартирі: для чого в хрущовках будували "таємну кімнату"

18:33

"Ситуація складна": у ЗСУ розповіли про нову загрозу в районі Часового Яру

18:29

"Було вже весілля": Ольга Харлан розповіла про церемонію з нареченим-італійцем

18:16

В Україну йде справжня весна: коли буде майже +20

17:50

В Одесі працівники ТЦК нібито викрали та побили сина відомої журналістки: деталі

17:18

"Орєшнік" з'явиться в Білорусі "з дня на день": яка в Лукашенка метаВідео

17:12

Потрібна 1 упаковка тіста Філо: приголомшливий рецепт пирогаВідео

16:52

Фінансовий гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого

16:46

"Вкид росіян": у Зеленського відреагували на "мирний план за 100 днів"

16:27

ЗМІ дізналися, коли Трамп закінчить війну і хто з українців був на його інавгурації

16:13

Експерт про новий удар СБУ по НПЗ ворога: Україна готова відстоювати свої інтереси з позиції сили

16:01

Батареї будуть гріти, як ніколи раніше: сантехнік поділився простим секретом

15:50

Чоловік Анни Жук залишив ніби прощальний пост, друзі сім'ї та блогери в паніціФото

15:25

Тест на IQ: знайдіть мишу серед безлічі білок за 5 секунд

15:20

Змусить Путіна відступити: генерал-розвідник назвав 4 складові для примусу РФ

15:11

Любовний гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого

Реклама
15:07

89-річний Шерлок-путініст Василь Ліванов потрапив у реанімацію - ЗМІ

14:28

Трамп і Путін готові до дзвінка: ЗМІ назвали можливі теми розмови

14:22

Хто буде наступним президентом Білорусі: Лукашенко зробив несподівану заяву

13:50

Розв'язка війни в Україні: Лукашенко вийшов із заявою та назвав терміни

13:36

В Британії назвали 4 сценарії закінчення війни: який з них найреалістичніший

13:36

Припинення вогню в Україні: в ЄС допустили участь місії ООН

13:15

Навіть не потрібно терти губкою: як швидко почистити блендер

13:01

"Ірочка богиня": Налчаджиоглу розкрив правду про його роман із БіликВідео

12:40

1250 авіабомб та понад 750 ударних дронів: Зеленський розкрив деталі ударів РФ

12:27

Крим здригнувся від вибухів: росіяни скаржаться на українські морські дрони

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти