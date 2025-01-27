У Дніпрі та на Івано-Франківщині прогриміли вибухи: що відомо про нічну атаку РФ

Унаслідок ворожої атаки безпілотників у місті пошкоджено технічний поверх багатоповерхівки в Дніпрі.

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У Дніпрі пошкоджено квартиру через атаку дронів / Колаж: Главред, фото: Суспільне Дніпро

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Вночі РФ атакувала Україну з повітря

Працювали сили ППО

У Дніпрі пошкоджено житлову багатоповерхівку

У ніч на 27 січня в Україні оголошували повітряну тривогу. У Дніпрі та в Івано-Франківській області прогриміли вибухи.

Інформації про жертв і постраждалих поки що немає.

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Вибухи в Дніпрі

За даними Суспільне Дніпро, унаслідок ворожої атаки безпілотників у місті пошкоджено технічний поверх багатоповерхівки, вікна та двері верхніх поверхів. Також вибухова хвиля та уламки пошкодили автомобілі.

Пожежу, що виникла на місці події, загасили рятувальники.

За повідомленням правоохоронців, поранених і загиблих, попередньо, немає.

"На верхніх поверхах будинку пошкоджено вікна та двері, поблизу місця влучання пошкоджено машини уламками та вибуховою хвилею".

Наслідки російської атаки / Суспільне Дніпро

Наслідки російської атаки / Суспільне Дніпро

Наслідки російської атаки / Суспільне Дніпро

Наслідки російської атаки / Суспільне Дніпро

"Повилітали вікна, пошкоджена ванна, повністю потрібно робити ремонт, бо протікає стеля", - розповіла мешканка пошкодженої квартири.

Дівчина перебувала під час атаки в сестри. За її словами, пощастило, що нікого не було вдома.

Дивіться відео - У Дніпрі пошкоджена квартира після атаки дронів:

Вибухи на Івано-Франківщині

Про перші вибухи в Івано-Франківській області стало відомо о 2:06. Повітряні сили повідомили про БпЛА, які рухалися курсом на захід та південний захід.

Про повторні вибухи на Івано-Франківщині Суспільне Івано-Франківськ повідомило о 2:19, 2:35, 3:00.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив у Telegram про роботу ППО в місті.

Після оголошення повторної повітряної тривоги в Івано-Франківську о 4:38, 4:55, 5:27 знову повідомили про звуки вибухів у місті.

Повітряні сили повідомляли про БпЛА на сході Івано-Франківської області, які рухалися західним курсом.

О 5:34 Суспільне повідомило, що в місті вдесяте за ніч було чути звуки вибухів.

О 5:35 Марцінків знову повідомив про роботу ППО.

Атака на Суми

Вночі 27 січня РФ атакувала дронами та Сумську громаду. ППО збила 7 ворожих Шахедів, повідомили в ОВА.

"Внаслідок вибухів у Сумах та селі Піщане пошкоджено нежитлове приміщення та інфраструктурні об'єкти. Внаслідок атаки постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Нині на місцях вибухів працюють відповідні служби.

Тривога в Києві

Минулої ночі в Києві також оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. У Київській міській військовій адміністрації закликали скористатися укриттями.

Дрони Шахед - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ на Україну

Як повідомляв Главред, у ніч на 24 січня російські дрони атакували Київську область. Пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок, спалахнули пожежі. Унаслідок ворожої атаки загинули три людини.

за даними Повітряних сил, російська окупаційна армія випустила по Україні 58 дронів. Протиповітряна оборона працювала в семи областях України.

Сили протиповітряної оборони знищили 25 дронів. ППО працювала в Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях.

Нагадаємо, в ніч на 13 січня російські окупанти атакували Київську область дронами. Увечері та вночі повітряна тривога тривала близько п'яти годин. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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