Армія РФ запустила по Україні понад 100 дронів: скільки збили сили ППО

У ніч на 27 січня 2025 року російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 104 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Було збито 57 дронів, 39 БПЛА не досягли цілі та були локаційно втрачені.
Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників інших типів у десяти областях України: Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.
39 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено (без негативних наслідків).
"Унаслідок атаки російських БПЛА постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. Уражено інфраструктурні об'єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо, обійшлося без жертв. Постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки", - йдеться у повідомленні.
Повітряні атаки РФ на Україну
Як повідомляв Главред, у ніч на 27 січня в Україні оголошували повітряну тривогу. У Дніпрі, Сумах та в Івано-Франківській області прогриміли вибухи.
У Дніпрі внаслідок ворожої атаки безпілотників у місті пошкоджено технічний поверх багатоповерхівки, вікна та двері верхніх поверхів. Також вибухова хвиля та уламки пошкодили автомобілі.
Пожежу, що виникла на місці події, загасили рятувальники.
В Івано-Франківській області прогриміла серія вибухів. Під удар російської окупаційної армії потрапила критична інфраструктура регіону. Унаслідок атаки спалахнула пожежа.
25 січня армія країни-агресора РФ завдала удару безпілотниками по Шевченківському району Харкова, унаслідок чого є постраждалі.
У ніч на 24 січня російські дрони атакували Київську область. Пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок, спалахнули пожежі. Унаслідок ворожої атаки загинуло троє людей.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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