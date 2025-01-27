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"Війна закінчиться негайно": Трамп виставив ультиматум РФ - яка позиція України

Юрій Берендій
27 січня 2025, 16:03
340
Економічний тиск, ініційований президентом США Дональдом Трампом, може стати вирішальним інструментом для примусу Росії до завершення війни в Україні.
'Війна закінчиться негайно': Трамп виставив ультиматум РФ - яка позиція України
Як "негайно" зупинити війну в Україні - що чекає на Росію / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Коротко:

  • Який сюрприз президент США готує для РФ
  • Що Трамп запропонував Путіну для закінчення війни
  • Як можна "негайно" зупинити війну в Україні - реакція Москви на план Трампа

Новий президент США Дональд Трамп зайняв жорстку позицію щодо Росії, демонструючи готовність використовувати економічний тиск для впливу на російське керівництво. У своїх останніх заявах він пригрозив посиленням санкцій та застосуванням важелів у нафтовій галузі, що може серйозно вдарити по економіці РФ. Такі рішучі дії спрямовані на те, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і шукати шляхи до мирного врегулювання війни в Україні.

Главред зібрав головне, що варто знати про погрози Трампа щодо Росії.

Погрози Трампа - який сюрприз президент США готує для РФ

Риторика нового президента США виявилася жорсткішою для Кремля, ніж очікувалося, зазначає CNN.

"Він повинен укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоду", - сказав Трамп Під час розмови з журналістами в Білому домі про російського диктатора Володимира Путіна.

Трамп виступив із різкими зауваженнями, зосередившись на економічних збитках Росії через війну. Він підкреслив, що у Росії виникають серйозні проблеми: "Погляньте на їхню економіку", — зауважив він, згадавши про високу інфляцію, яка наближається до 10%.

"Ми з ним чудово порозумілися. Я сподіваюся, що він хоче укласти угоду", - сказав Трамп.

Президент також натякнув на масштабні втрати Росії у війні, яка триває вже четвертий рік. За оцінками західних аналітиків, кількість загиблих і поранених росіян перевищила 700 000 осіб.

"Він не може бути в захваті. У нього справи йдуть не дуже добре. Я маю на увазі, що він бореться з цим... це не робить його дуже гарним... Я думаю, що він був би дуже радий закінчити цю війну", - сказав Трамп про Путіна.

Журналісти наголошують, що Ці висловлювання, як зазначають журналісти, стали одними з найбільш критичних щодо глави Кремля. Акцент на економічних труднощах і високих людських втратах свідчить про те, що адміністрація Трампа розуміє, що Росія перебуває під значним тиском, і має намір це використати.

Раніше, під час передвиборчої кампанії, як Трамп, так і віце-президент Джей-Ді Венс демонстрували скептицизм щодо подальшої участі США у війні в Україні. Вони неодноразово припускали, що Україні слід погодитися на перемир’я з Росією навіть ціною втрати частини своїх територій.

Новий ультиматум Трампа щодо закінчення війни в Україні

Згодом, 22 січня 2025 року президент США Дональд Трамп закликав Росію та її лідера Володимира Путіна припинити повномасштабну війну в Україні, пригрозивши серйозними наслідками. Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп підкреслив, що його метою ніколи не було завдати шкоди Росії. У своєму дописі він висловив повагу до російського народу і наголосив на добрих стосунках із Володимиром Путіним.

"Ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 000 000 життів", - сказав Трамп.

Він заявив, що має "зробити послугу" Росії, яка перебуває у складному економічному становищі, та її президенту.

"Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо "угоду", і найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям", - пригрозив президент США.

'Війна закінчиться негайно': Трамп виставив ультиматум РФ - яка позиція України
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

На думку Трампа, війна в Україні не мала б розпочатися, якби він перебував на посаді президента. Він наголосив на необхідності якнайшвидшого припинення цього конфлікту, зазначивши, що це можна зробити "легким або важким шляхом", але завжди краще обирати легкий.

"Настав час "укласти угоду". Більше не повинно бути втрачено жодного життя!", - резюмував Трамп.

Як можна "негайно" зупинити війну в Україні - план Трампа

23 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Дональд Трамп заявив про намір звернутися до Саудівської Аравії та ОПЕК із закликом до спільних дій для зниження світових цін на нафту. На його думку, це може стати ключовим фактором для припинення війни в Україні, повідомляє "Суспільне".

"Ви повинні знизити її, і, чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього... Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною негайно закінчилася б. Зараз ціна досить висока, щоб ця війна тривала. Ви повинні знизити ціну на нафту", - сказав він.

Трамп зазначив, що ОПЕК мала вжити відповідних заходів раніше і несе значну відповідальність за ситуацію, що склалася. Він також підкреслив, що Саудівська Аравія та ОПЕК частково відповідальні за події в Україні, де "війна призвела до загибелі мільйонів людей".

Експорт нафти та газу є основним джерелом доходів російського бюджету, особливо після запровадження санкцій через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Найгучніші передвиборчі обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

"Гинуть мільйони людей. Коли ціни на нафту знизяться, я вимагатиму, щоб відсоткові ставки негайно впали, і так само вони мають знижуватися в усьому світі. Відсоткові ставки мають іти за нами", - заявив президент США.

Яка ціна на нафту змусить РФ піти на переговори

Спецпредставник президента Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News заявив, що зниження цін на нафту до 45 доларів за барель може змусити Росію піти на переговори. Він наголосив, що перемоги на полі бою самі по собі не змусять РФ припинити війну, і запропонував додаткові заходи, зокрема жорсткіші санкції проти російського нафтового сектору.

На цей час США та їхні союзники під керівництвом президента Джо Байдена встановили обмеження на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Водночас 24 січня вартість нафти марки Brent, широко використовуваної в США, становила близько 78 доларів за барель.

"Росія отримує мільярди доларів від продажу нафти. Що, якщо знизити це значення до 45 доларів за барель, що є базовою точкою беззбитковості?", — зазначив Келлог.

Реакція Москви на погрози Трампа

У Кремлі заявили, що війна в Україні не залежить від світових цін на нафту. Таку позицію озвучив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков у відповідь на слова президента США Дональда Трампа, який припустив, що зниження нафтових цін може сприяти припиненню війни.

"Ні, цей конфлікт не залежить від цін на нафту", - сказав речник Путіна під час брифінгу для російських пропагандистських ЗМІ.

Пєсков повторив звичні тези Кремля про нібито "загрозу для Росії". За його словами, конфлікт виник через уявну загрозу національній безпеці РФ, загрозу росіянам, які проживають на "відомих територіях", а також через відмову США та Європи враховувати "занепокоєння" Росії. Він наголосив, що ці фактори не мають стосунку до змін у цінах на нафту.

У свою чергу, російський диктатор Володимир Путін заявив, що США та РФ є не лише провідними виробниками, а й споживачами нафти, тому санкційні обмеження нібито завдають шкоди обом країнам. Через це він висловив сумнів, що новий президент США Дональд Трамп наважиться реалізувати свої погрози щодо посилення санкцій. Таку думку Путін озвучив в інтерв'ю пропагандистській програмі "Москва. Кремль. Путін".

"Як для нашої, так і для американської економіки і надто високі ціни - погано... (Оскільки) потрібно виробляти інші товари всередині країни, використовуючи енергоносії. І дуже низькі ціни теж дуже погано, бо це підриває інвестиційні можливості енергетичних компаній", - пояснює свою думку російський диктатор.

На думку Путіна, у сфері енергетики існує чимало питань, які можуть бути взаємно вигідними для США та Росії. Він підкреслив, що "є про що поговорити" і висловив недовіру, що президент Трамп ухвалить рішення щодо нових санкцій, навіть якщо такі погрози лунають.

"Я сумніваюся, що він прийматиме такі рішення, які завдаватимуть шкоди самій американській економіці. Він людина не лише розумна, він прагматична людина. Я насилу собі уявляю, що будуть рішення, які завдають шкоди американській економіці", - запевняє воєнний злочинець Путін.

Диктатор також наголосив на необхідності зустрічі з Трампом, аби, "спираючись на реалії сьогодення", спокійно обговорити всі напрями, які представляють інтерес для обох країн.

Реакція України щодо планів Трампа тиснути на Росію

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що енергоресурси, зокрема нафта, є одним із ключових факторів для примушення Росії до миру. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

За його словами, мир можливий лише завдяки силі. Головне – не зменшувати тиск на Росію, яка є єдиним винуватцем цієї війни та прагне продовжувати та затягувати агресію й окупацію.

"Звичайно, енергоресурси й конкретно нафта – це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що Європа має активніше співпрацювати зі США та іншими міжнародними партнерами щодо питань енергоресурсів, замість того, щоб звертатися до Росії.

Крім того, президент України Володимир Зеленський вважає, що Дональд Трамп здатен завершити війну в Україні швидше за будь-кого іншого у світі. Про це він заявив в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

"Він (Трамп – ред.) на сьогодні просто не може знати всіх деталей, чим все закінчиться, на мій погляд. Я це відчував по зустрічах, що він хоче цього (завершення війни – ред.). Я йому казав відверто, що Путін цього точно не хоче, тому швидко це не буде. Але Трамп завдяки силі, санкціям, міцності США, економіці тощо може це прискорити.

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Зеленський зазначив, що Трамп уже закликав Росію припинити війну, попередивши, що інакше ситуація для неї лише погіршиться.

На думку президента України, Трамп може прискорити закінчення війни завдяки потужності США, впровадженню санкцій і використанню свого впливу. Зеленський підкреслив, що через силу американської армії, економічний вплив США на світову економіку та особисті риси Трамп має потенціал вирішити це питання швидше, ніж будь-хто інший.

"Я вважаю, що і Китай має великий вплив, але Сполучені Штати більше", - сказав Володимир Зеленський.

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