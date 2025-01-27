ЗСУ може втратити південь Донецької області: які населені пункти під загрозою

Якщо ворог має відповідні ресурси, то зможе прорватись у бік Запоріжжя.

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РФ готує наступ на нові території / колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, 127-ма окрема розвідувальна бригада

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РФ створює передумови для наступу в бік Запоріжжя

ЗСУ можуть повністю втратити Велику Новосілку

Воєнний оглядач Денис Попович розповів про ситуацію у Великій Новосілці та про плани окупантів на населений пункт.

Росіяни повідомляють про захоплення Великої Новосілки, проте ЗСУ вдалося уникнути оточення.

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"ЗСУ необхідно відступити на підготовлені позиції і продовжувати утримувати південь Донецької області. Оскільки втрата Великої Новосілки, а раніше і Курахового, яка, до речі, не була підтверджена офіційним Генеральним штабом ЗСУ, створює загрозу для втрати півдня Донецької області. Це небезпечно і створює передумови для наступу в бік Запоріжжя, якщо ворог має для цього відповідні ресурси", - заявив військовий оглядач Попович в ефірі телеканалу Еспресо.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Наступ РФ - яка ситуація у Великій Новосілці

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ відійшли від Великої Новосілки та стримують наступ РФ на околицях. Віктор Трегубов повідомив, що українські сили утримують деякі позиції в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці. Їх було виведено задля уникнення оточення.

Стало відомо, куди окупанти рушать навесні та влітку після захоплення Великої Новосілки. Міноборони країни-агресора РФ приділяє аномально багато уваги захопленню Великої Новосілки. Ймовірне захоплення цього населеного пункту та передислокація ворожих підрозділів може вказувати на напрямки наступу РФ.

Росіяни штурмують три важливі райони у Великій Новосілці. В інформаційному OSINT-проєкті DeepState повідомили, що російські загарбники активізувалися на сході та півночі Великої Новосілки. Противник штурмує район молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому.

Українські військові повідомили про оточення ЗСУ та окупацію Великої Новосілки. Окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжує тиснути на українських військових в районі населеного пункту. Однак наразі не йде мова про повну окупацію селища.

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