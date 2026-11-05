Україна обговорила з США та НАТО гарантії безпеки: Умєров розкрив деталі

Консультації з Францією, Британією, Німеччиною, США та НАТО тривають.

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Умєров розкрив деталі переговорів у Брюсселі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне із заяви Умєрова:

Гарантії мають бути системою, а не політичною декларацією

Партнери обговорили роль США у безпеці України

Деталі та наступні кроки оголосять згодом

У Брюсселі відбулись переговори щодо гарантій безпеки для України. Також учасники зустрічі обговорили нову стратегію безпеки Європи. Про це 5 листопада заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

"Головна тема сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі - гарантії безпеки для України. Разом із представниками Франції, Великої Британії, Німеччини, США та НАТО обговорили, якими мають бути гарантії для України з боку Сполучених Штатів та інших партнерів, а також нову стратегію європейської безпеки", - наголосив він. відео дня

За його словами, робота над цим треком триває. Він також додав, що подробиці та наступні кроки стануть відомі пізніше.

"Для України важливо, щоб гарантії безпеки були не політичною декларацією, а реально працюючою системою", - підкреслив Умєров.

Чи готовий Путін завершити війну

Політолог Петро Олещук вважає, що Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це не означатиме реального просування до завершення війни.

На його думку, російський диктатор Володимир Путін використовує зустрічі, щоб продемонструвати американському лідеру нібито результати дипломатичних зусиль.

"Це - своєрідний подарунок від Путіна Трампу: мовляв, якщо тобі потрібно продемонструвати певний поступ у процесі врегулювання, я подарую тобі чергову зустріч", - зазначив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що перехід обох палат Конгресу США під контроль Демократичної партії може стати позитивним чинником для України. Посилення військової та фінансової допомоги з боку Вашингтона здатне вплинути на Кремль і наблизити мирні переговори.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр переконаний, що Пекін не зацікавлений у проведенні тристороннього саміту за участю Росії, Сполучених Штатів Америки та Китаю для обговорення війни РФ проти України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія наближаються до укладення угоди про завершення війни. За його словами, раніше він не робив таких заяв, однак тепер вважає, що сторони близькі до домовленості.

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Про персону: Петро Олещук Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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