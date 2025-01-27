Вдарить +17: коли в Україні буде пік найвищої температури – синоптикиня назвала дату

Скоро в Україні буде пік найвищої температура повітря за зиму, зазначила синоптикиня. Водночас вона сказала, коли температура знизиться і будуть опади.

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Погода в Україні - вдарить +17/ УНІАН

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Коли в Україні буде +17 градусів

Після якої дати температура повітря знизиться і будуть опади

Погода в Україні у найближчі дні буде дуже теплою, очікується пік тепла. Найвищі температури у вівторок і середу, 28 і 29 січня, будуть спостерігатися у західних областях, на півдні та подекуди у центральних областях.

Температура у наступні два дні в деяких регіонах буде досягати навіть +17 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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"Найближчими днями, якраз під завершення січня, в Україні очікується пік тепла. Принаймні поки що. Адже завтра та післязавтра максимальна температура повітря у західних областях, у південній частині та подекуди в центральних областях України досягне +12…+17 градусів! На решті території також переважатиме тепла погода, протягом дня +7…+11 градусів", – повідомила вона.

Синоптикиня розповіла, що опадів 28-го і 29-го січня в Україні не передбачається.

У Києві у вівторок буде сухо, вітер південний, помірний, часом рвучкий. Вночі до +4 градусів, вдень до +8 градусів.

"Із 31-го січня в більшості областей України температура повітря знизиться і з'являться опади", – додала Діденко.

Погода в Україні 28 січня/ meteoprog

Погода в Україні на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред розповідав, що у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності – стало відомо, якою буде погода. Погода в Одесі буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +10 градусів.

Також повідомлялося, що після +19 градусів почнуться зливи та сніг – стало відомо, коли Україну атакує сильна негода. Синоптик повідомляє про те, що найближчими днями в Україні буде аномально тепла погода, але потім прийде похолодання.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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