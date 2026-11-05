Спецпризначенці ГУР зірвали плани РФ на Сумщині: деталі операції 'Чебуречна'

Спецпризначенці Group 10 сім тижнів відбивали позиції ворога в лісах і знищили сотні одиниць техніки окупантів.

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Операція "Чебуречна" на Сумщині / Колаж: Главред, фото: ГУР, скріншот з відео ГУР

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Операція тривала сім тижнів і мала два етапи

Зачищено 642 гектари, позиції передані іншим підрозділам

Знищено 107 окупантів, ще 29 узято в полон

Спецпризначенці підрозділу Group 10 Департаменту активних дій ГУР МО України за сім тижнів операції "Чебуречна" на Сумщині зірвали наступальні плани російських окупантів і зачистили 642 гектари землі. Про це повідомило Головне управління розвідки МО України в Telegram.

"Осінь 2026-го, Сумщина, операція "Чебуречна" - сім тижнів складної бойової роботи, два етапи місії, десятки полонених окупантів та сотні уражених ворожих цілей", - йдеться у повідомленні ГУР. відео дня

Що відомо про операцію Чебуречна

Операція складалася з двох етапів, протягом яких українські воїни вели складну бойову роботу. Відбиті й зачищені позиції спецпризначенці згодом передали іншим підрозділам Сил оборони України.

За даними ГУР, у результаті дій Group 10 знищено 107 окупантів, ще 157 загарбників дістали поранення. Також 29 військових РФ українські зхисники взяли в полон.

Крім живої сили, розвідники знищили десятки одиниць ворожої техніки та інфраструктури. Серед уражених цілей:

61 місце запуску та пункт управління БпЛА;

31 артилерійська система;

368 одиниць автотранспорту;

630 укриттів і фортифікацій.

Що таке ГУР МО України / Інфографіка: Главред

Чому полонені окупанти важливі для обміну

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду пояснював, що Росія системно гальмує обміни полоненими.

"Будь-які двосторонні зустрічі та прямі контакти з метою обміну Росія саботує", - наголосив фахівець.

Причину такої поведінки Кремля експерт бачить у тому, що обміни невигідні самій РФ. Тому, за його словами, на двосторонньому рівні ворог їх саботує.

Водночас аналітик звернув увагу на принцип, за яким відбуваються обміни, - саме тому кожен узятий у полон окупант поповнює обмінний фонд України.

"Обмін відбувається один до одного. І росіяни не розуміють, як це можливо", - підсумував експерт.

ГУР - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ГУР оприлюднили звіт про ракетний арсенал країни-агресорки. За даними розвідки, запаси ракет у РФ станом на жовтень 2026 року становлять до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет. Щомісяця окупанти поповнюють арсенал більш ніж на 200 ракет.

Розвідка також попереджала про нові загрози з неба. Росія почала атакувати Україну новими дронами "Гербера-2".

Ще раніше в ГУР розповіли про нову зброю окупантів. Ідеться про крилату ракету "Філін", якою Росія почала бити по Україні. Деталі про неї розвідка оприлюднила в жовтні.

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Про джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) - орган воєнної розвідки України, підпорядкований Міністерству оборони. Відомство засноване 7 вересня 1992 року, його очолює генерал-лейтенант Олег Іващенко, пише Вікіпедія.

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