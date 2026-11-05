Спецпризначенці ГУР зірвали плани РФ на Сумщині: деталі операції 'Чебуречна'

Головне:
- Операція тривала сім тижнів і мала два етапи
- Зачищено 642 гектари, позиції передані іншим підрозділам
- Знищено 107 окупантів, ще 29 узято в полон
Спецпризначенці підрозділу Group 10 Департаменту активних дій ГУР МО України за сім тижнів операції "Чебуречна" на Сумщині зірвали наступальні плани російських окупантів і зачистили 642 гектари землі. Про це повідомило Головне управління розвідки МО України в Telegram.
"Осінь 2026-го, Сумщина, операція "Чебуречна" - сім тижнів складної бойової роботи, два етапи місії, десятки полонених окупантів та сотні уражених ворожих цілей", - йдеться у повідомленні ГУР.відео дня
Що відомо про операцію Чебуречна
Операція складалася з двох етапів, протягом яких українські воїни вели складну бойову роботу. Відбиті й зачищені позиції спецпризначенці згодом передали іншим підрозділам Сил оборони України.
За даними ГУР, у результаті дій Group 10 знищено 107 окупантів, ще 157 загарбників дістали поранення. Також 29 військових РФ українські зхисники взяли в полон.
Крім живої сили, розвідники знищили десятки одиниць ворожої техніки та інфраструктури. Серед уражених цілей:
- 61 місце запуску та пункт управління БпЛА;
- 31 артилерійська система;
- 368 одиниць автотранспорту;
- 630 укриттів і фортифікацій.
Чому полонені окупанти важливі для обміну
Військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду пояснював, що Росія системно гальмує обміни полоненими.
"Будь-які двосторонні зустрічі та прямі контакти з метою обміну Росія саботує", - наголосив фахівець.
Причину такої поведінки Кремля експерт бачить у тому, що обміни невигідні самій РФ. Тому, за його словами, на двосторонньому рівні ворог їх саботує.
Водночас аналітик звернув увагу на принцип, за яким відбуваються обміни, - саме тому кожен узятий у полон окупант поповнює обмінний фонд України.
"Обмін відбувається один до одного. І росіяни не розуміють, як це можливо", - підсумував експерт.
ГУР - новини за темою
Як повідомляв Главред, у ГУР оприлюднили звіт про ракетний арсенал країни-агресорки. За даними розвідки, запаси ракет у РФ станом на жовтень 2026 року становлять до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет. Щомісяця окупанти поповнюють арсенал більш ніж на 200 ракет.
Розвідка також попереджала про нові загрози з неба. Росія почала атакувати Україну новими дронами "Гербера-2".
Ще раніше в ГУР розповіли про нову зброю окупантів. Ідеться про крилату ракету "Філін", якою Росія почала бити по Україні. Деталі про неї розвідка оприлюднила в жовтні.
Читайте також:
- Допомога ГУР і технології для фронту - благодійники підтримали спецпідрозділ Тимура
- Росія почала бити по Україні новими дронами Гербера-2 - ГУР попередило про загрозу
- Скільки ракет має РФ і як швидко окупанти поповнюють запаси - звіт ГУР
Про джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) - орган воєнної розвідки України, підпорядкований Міністерству оборони. Відомство засноване 7 вересня 1992 року, його очолює генерал-лейтенант Олег Іващенко, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред