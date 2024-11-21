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РФ наступає біля Великої Новосілки: у DeepState розкрили нову мету ворога

Юлія Закрепа
21 листопада 2024, 00:15оновлено 21 листопада, 00:58
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Окупанти виконують інший маневр для того, щоб обійти Велику Новосілку і змінити ситуацію на фронті.
РФ наступає біля Великої Новосілки: у DeepState розкрили нову мету ворога
Що відбувається на фронті / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: deepstatemap

Коротко про головне:

  • РФ закинула понад взвод десантників на Донеччину
  • Яка ситуація на фронті

Стало відомо, що російські окупанти активізувалися східніше Великої Новосілки, що у Донецькій області.

За інформацією аналітичного каналу DeepState, сьогодні росіяни здійснили низку штурмових дій на схід та північний схід від селища.

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"Основні зусилля противник противник прикладає на Роздольне, де сьогодні за підтримки 5 ОВТ було закинуто десант чисельністю більше взводу, а також західніше Новодонецького, де окупанти провели механізовані атаки", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, ворог мав тактичний успіх. Більш детальна обстановка буде зрозуміла через пару днів.

На думку аналітиків DeepState, цей маневр противник виконує для того, щоб обійти Велику Новосілку з півночі та перерізати дорогу на село Богатир.

РФ наступає біля Великої Новосілки: у DeepState розкрили нову мету ворога
Яка ситуація на фронті / скріншот: deepstatemap

За їхьою інформацією, для штурмових дій залучений спецназ "головного розвідувального управління генерального штабу РФ". Це може свідчити про бажання ворога досягнути швидкого результату та можливий брак резервів на відтинку.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше інформував Главред, що ЗСУ "на характері" відвоювали позиції та провели операцію під Торецьком. Українські військові відбили позиції у Донецькій області та стабілізували ситуацію на цьому напрямку. ЗСУ також взяли двох російських окупантів у полон.

21 листопада стало відомо, що росіяни жорстоко розстріляли полонених бійців ЗСУ на двох напрямках. Із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення на Курщині. Дмитро Лубінець повідомив про черговий воєнний злочин.

ЗСУ можуть вийти із стратегічного міста на сході. Сили оборони України будуть змушені вийти з Курахового, яке майже на 70% вже перебуває в оточенні військ РФ, наголошує військовий експерт Іван Ступак. Існує серйозна загроза повного оточення Курахового.

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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