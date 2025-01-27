ЗСУ відійшли від Великої Новосілки: бійці стримують наступ РФ на околицях

Зараз росіяни зайшли у значну частину населеного пункту Велика Новосілка.

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ЗСУ відійшли від Великої Новосілки / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Головні тези Трегубова:

ЗСУ вивели із південної частини Великої Новосілки

Як українці утримують рубежі населеного пункту

Речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що українські військові були виведені з південної частини Великої Новосілки.

В ефірі телемарафону Трегубов повідомив, що українські сили утримують деякі позиції в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці. Їх було виведено задля уникнення оточення.

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"Будь-які інші дії могли б спричинити їхнє оточення і непотрібні втрати серед українських захисників. Тому станом на зараз росіяни зайшли у значну частину населеного пункту, тоді як українці утримують певні його рубежі, щоб росіяни не пішли далі", - заявив Трегубов.

Ситуація у Великій Новосілці - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що росіяни штурмують три важливі райони у Великій Новосілці. Противник штурмує район молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому. По трасі з Шахтарського через лісосмуги зайшла колона з 13 одиниць військової техніки, з яких 6 доїхали до місця призначення.

Українські військові заявили про оточення ЗСУ та окупацію Великої Новосілки. Віктор Трегубов повідомив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжує тиснути на українських військових. У бригаді також повідомили про вихід підрозділів з окремих районів, де виникала загроза оточення.

У ЗСУ повідомили, що ситуація біля Великої Новосілки погіршилась. Ключовою складністю є географічні особливості Великої Новосілки, зокрема річка, яка обмежує можливості для маневру. За його словами, зараз опрацьовуються плани для подолання цих перешкод.

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