Із зарплат щомісяця будуть відраховувати 9%: що відомо про накопичувальну пенсію

Перші відрахування на накопичувальну пенсію можуть з'явитися у 2026 році.

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Із зарплат українців щомісяця будуть відраховувати 9% на пенсію / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головне із заяви Оксани Жолнович:

Нова накопичувальна пенсія може запрацювати у 2026 році

Зі щомісячних зарплат українців відраховуватимуть 9%

Щомісяця із зарплат українців буде відраховуватись 9%. Це буде відбуватися у рамках пенсійної реформи, яка передбачає введення накопичувальної пенсії. Про це під час пресконференції заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Як зазначається, у майбутньому українці зможуть отримувати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя. При цьому люди за власним бажанням зможуть відраховувати на накопичувальну пенсію більший відсоток від зарплати.

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Урядовий законопроект про пенсійну реформу планують ввести на розгляд Ради у 2025 році. Очікується, що перші накопичення в рамках нової пенсійної системи можуть початися у 2026 році.

Нагадаємо, для українців запровадять накопичувальну пенсію. Під час роботи накопичувальної пенсійної системи частина відрахувань громадян йде на адміністративні витрати, і що би зменшити кількість цього адміністрування, потрібно зробити якісні ІТ-сервіси.

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що деяким українцям можуть припинити виплату пенсій. Виплата пенсії може припинитись за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду. У Пенсійному фонді розповіли про підстави для припинення виплат.

Володимир Зеленський зробив важливу заяву та розповів, що буде з пенсіями в Україні у 2025 році. Президент України запевнив, що кошти для їх виплат є. Він також наголосив, що в Україні є гроші на всі соціальні виплати та розповів про можливі затримки.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкрив, коли очікувати підвищення виплат. Індексація виплат спрямована на підтримку пенсіонерів. Кабінет Міністрів очікує, що впродовж року буде ухвалено законодавство про накопичувальну пенсійну систему, щоб запустити її з 2026 року.

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Хто така Оксана Жолнович? Жолнович Оксана Іванівна (21 лютого 1979, Львів) — міністр соціальної політики України (з 19 липня 2022 року), кандидат юридичних наук, доцент.

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