Вступ України в ЄС до 2030 року: в Угорщині зробили різку заяву

Міністерка закордонних справ Угорщини наполягає на стандартній процедурі без винятків.

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Угорщина проти особливих умов для України / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Угорщина вважає вступ України до ЄС до 2030 року нереалістичним

Будапешт виступає проти прискореної процедури для Києва

Литва закликає встановити чітку цільову дату членства

Угорщина не вірить, що Україна зможе стати членом Євросоюзу до 2030 року, і не погоджується на жодне пришвидшення переговорів. Таку позицію під озвучила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, пише LRT.

"Ми не вважаємо це реалістичним. Ми рішуче підтримуємо процес, що ґрунтується на заслугах, і, на мою думку, у цьому питанні ми згодні з Литвою", - підкреслила Орбан. відео дня

Окремо дипломатка відкинула ідею особливих умов для Києва. За її словами, жоден кандидат не повинен отримувати винятків.

"Кожна країна має пройти ту саму процедуру, яку пройшли ми. Ми також не підтримуємо жодного прискореного вступу", - наголосила глава угорського МЗС.

Водночас Будапешт визнає поступ українських реформ. На думку Орбан, Київ досяг вагомих результатів і вже відкрив чотири з шести переговорних напрямків. Цей прогрес вона пов'язала з потеплінням у двосторонніх відносинах, зокрема з угодою про захист прав угорської національної меншини на Закарпатті.

Яка позиція Литви щодо вступу України до ЄС

Литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс бачить часові рамки інакше. Він вважає, що Євросоюз має зафіксувати для Києва конкретний орієнтир.

"Ми більш оптимістично ставимося до термінів. Ми вважаємо, що цільову дату можна і потрібно встановити", - заявив Будріс.

Литовський дипломат переконаний, що завершити всі процедури до 2030 року теоретично ще можливо. Для цього Київ має швидко проводити реформи, а Брюссель без зволікань проходити необхідні етапи.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Чи потрібен Україні вступ до ЄС та НАТО

Керівник Центру досліджень Росії, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував питання приєднання України до ЄС і НАТО.

За його словами, це необхідно, адже сигналізує про належність до клубу цивілізованих держав.

"Ця приналежність є ознакою того, що країна входить до передової групи держав - економічно сильних, демократичних, правових і таких, що відповідають усім критеріям цивілізованого світу", - підкреслив експерт.

Однак він додав, що на сучасному етапі НАТО потребує реформування та переосмислення.

Вступ України до ЄС - останні новини

Як повідомляв Главред, 3 листопада Угорщина відмовилася погодити результати скринінгу за кластерами 4 і 5 - двома останніми переговорними кластерами щодо встуру у ЄС, які ще не відкриті для України.

Видання Politico писало, що Єврокомісія готує окремі дорожні карти вступу до Європейського Союзу для України, Чорногорії, Молдови та Албанії. У документах пропишуть конкретні реформи та орієнтовні терміни завершення переговорних кластерів для кожної з чотирьох держав.

Водночас спікер польського Сейму Влодзімеж Чажастий заявив, що Україна має визнати Волинську трагедію 1943-1944 років геноцидом поляків для вступу до Європейського Союзу.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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