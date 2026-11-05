Юлія Висоцька зробила нове зізнання щодо здоров’я доньки

У мережі почали обговорювати стан здоров’я доньки Юлії Висоцької та Андрія Кончаловського.

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Юлія Висоцька хвилюється через доньку / колаж: Главред, скріншот із відео

Коротко:

Скільки років зараз дочці Висоцької

Що відомо про стан її здоров'я

Російська телеведуча Юлія Висоцька, яка прославилася своїми кулінарними шоу та чоловіком-пенсіонером Андрієм Кончаловським, зробила зізнання щодо своєї доньки.

Фрагмент інтерв’ю з’явився на сторінці в Instagram російського пропагандистського ресурсу Showbusiness 24.

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За словами Висоцької, її донька Маруся, як і раніше, перебуває в комі, і її стан залишається незмінним після важкої автомобільної аварії у Франції в 2013 році.

Стан дівчинки залишається незмінним / Скріншот

Після аварії минуло понад 10 років, 27-річна Марія досі не прийшла до тями, її життя підтримується за допомогою медичного обладнання та догляду.

Висоцька додала, що дівчинка не була пристебнута на задньому сидінні автомобіля. Вона також звернулася до батьків, які переживають нелегкі часи зі своїми дітьми, із закликом залишатися сильними та продовжувати боротися.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, популярна модель і актриса Мілла Йовович поділилася новим сімейним знімком і зворушила шанувальників привітанням на адресу старшої доньки.

Раніше також скандальна співачка Настя Каменських зізналася у своїх залежностях, які серйозно укорінилися в її житті.

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Про особу: Юлія Висоцька Юлія Висоцька - російська та білоруська актриса театру і кіно, письменниця, телеведуча та рестораторка. Заслужена артистка Росії. Лауреат премій "Золотий орел", "ТЕФІ" та "Ніка". Як актриса найбільш відома за ролями у фільмах свого чоловіка Андрія Кончаловського. Вона також тривалий час знімала авторську програму про кулінарію. Згодом багато роликів із цієї програми стали мемами.

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