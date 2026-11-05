Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Юлія Висоцька зробила нове зізнання щодо здоров’я доньки

Олена Кюпелі
5 листопада 2026, 11:44
google news Підпишіться
на нас в Google
У мережі почали обговорювати стан здоров’я доньки Юлії Висоцької та Андрія Кончаловського.
Юлія Висоцька - прийомна дочка
Юлія Висоцька хвилюється через доньку / колаж: Главред, скріншот із відео

Коротко:

  • Скільки років зараз дочці Висоцької
  • Що відомо про стан її здоров'я

Російська телеведуча Юлія Висоцька, яка прославилася своїми кулінарними шоу та чоловіком-пенсіонером Андрієм Кончаловським, зробила зізнання щодо своєї доньки.

Фрагмент інтерв’ю з’явився на сторінці в Instagram російського пропагандистського ресурсу Showbusiness 24.

відео дня

За словами Висоцької, її донька Маруся, як і раніше, перебуває в комі, і її стан залишається незмінним після важкої автомобільної аварії у Франції в 2013 році.

Стан дівчинки залишається незмінним
Стан дівчинки залишається незмінним / Скріншот

Після аварії минуло понад 10 років, 27-річна Марія досі не прийшла до тями, її життя підтримується за допомогою медичного обладнання та догляду.

Висоцька додала, що дівчинка не була пристебнута на задньому сидінні автомобіля. Вона також звернулася до батьків, які переживають нелегкі часи зі своїми дітьми, із закликом залишатися сильними та продовжувати боротися.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, популярна модель і актриса Мілла Йовович поділилася новим сімейним знімком і зворушила шанувальників привітанням на адресу старшої доньки.

Раніше також скандальна співачка Настя Каменських зізналася у своїх залежностях, які серйозно укорінилися в її житті.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Юлія Висоцька

Юлія Висоцька - російська та білоруська актриса театру і кіно, письменниця, телеведуча та рестораторка. Заслужена артистка Росії. Лауреат премій "Золотий орел", "ТЕФІ" та "Ніка". Як актриса найбільш відома за ролями у фільмах свого чоловіка Андрія Кончаловського.

Вона також тривалий час знімала авторську програму про кулінарію. Згодом багато роликів із цієї програми стали мемами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Юлія Висоцька новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Потепління в Україні переноситься: де очікуються дощі з мокрим снігом і шквали

Потепління в Україні переноситься: де очікуються дощі з мокрим снігом і шквали

13:02Синоптик
Метро в Києві не працює, графіки відключень світла скасовано у чотирьох регіонах

Метро в Києві не працює, графіки відключень світла скасовано у чотирьох регіонах

12:33Енергетика
"Це небезпечно": Зеленський розповів, чого очікувати від США, Путіна та Маска

"Це небезпечно": Зеленський розповів, чого очікувати від США, Путіна та Маска

11:46Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Долар пішов вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 5 листопада

Долар пішов вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 5 листопада

Як почистити батарею від пилу: простий трюк із вішалкою та шкарпеткою

Як почистити батарею від пилу: простий трюк із вішалкою та шкарпеткою

Пєсков заговорив про мир в Україні: що він сказав і до чого тут Трамп

Пєсков заговорив про мир в Україні: що він сказав і до чого тут Трамп

В Україні масово перевірять рішення ВЛК: для кого особлива загроза

В Україні масово перевірять рішення ВЛК: для кого особлива загроза

Розкрито плани Вашингтона: зять Трампа розповів, яким він бачить мир в Україні

Розкрито плани Вашингтона: зять Трампа розповів, яким він бачить мир в Україні

Останні новини

13:02

Потепління в Україні переноситься: де очікуються дощі з мокрим снігом і шквали

12:54

Садівникам радять вбити цвях у дерево для врожаю: чи справді метод працює

12:46

Гороскоп Таро на завтра, 6 листопада: Ракам — не погоджуватися, Левам — повернути контроль

12:36

Дешевий спосіб відмити унітаз від нальоту - що треба залити всередину

12:35

Куди зникла Олександра Ніколаєнко: як живе дружина мільярдера і чим займаєтьсяВідео

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
12:33

Метро в Києві не працює, графіки відключень світла скасовано у чотирьох регіонахФото

12:21

В Тернополі чоловік влаштував стрілянину в магазині і взяв заручницю: що відомоФото

12:01

"Хрещений батько Гарлему" на каналі 2+2: реальна історія кримінального авторитета, який кинув виклик італійській мафії

11:46

"Це небезпечно": Зеленський розповів, чого очікувати від США, Путіна та МаскаВідео

Реклама
11:44

Юлія Висоцька зробила нове зізнання щодо здоров’я доньки

11:34

Вінниця під ударом реактивних дронів: над містом здіймається стовп чорного димуВідео

10:59

Шикарні рулетики з лаваша на святковий стіл: рецепт закуски за 5 хвилин

10:52

Декабрист не цвіте: сім помилок, через які рослина скидає бутони

10:32

ЗСУ зірвали наступ РФ на кількох напрямках: ISW розкрив, де ворог атакував найбільше

10:19

Путін замислиться, чи є сенс продовжувати війну: що мають зробити США

09:42

Поспішати з купівлею доларів не варто: як скоро зміниться курс валют

09:25

Перемога демократів у США може змінити політику Трампа щодо України: чого очікувати

09:00

Особистий програш Трампа: Фесенко - про ризики імпічменту та нового посла України у США

09:00

Рейтинги НМТ: на що варто звернути увагу новини компанії

08:28

Пєсков заговорив про мир в Україні: що він сказав і до чого тут Трамп

Реклама
08:11

Дніпро пережило масовану атаку дронів: є поранені та влучання в критичну інфраструктуру

07:29

Розкрито плани Вашингтона: зять Трампа розповів, яким він бачить мир в Україні

06:35

Дрони атакували Рязань: горить Wildberries та НПЗ, що постачає паливо армії РФ

05:39

Як зекономити до 50% на пальному: японський метод, про який знають не всі водіїВідео

05:00

Борги залишаться в минулому: для трьох знаків зодіаку почнеться грошова смуга

04:33

Гороскоп на завтра, 6 листопада: Близнюкам - прибуток, Водоліям - обман

03:58

Не лише прояв ніжності: що насправді хоче собака, коли лиже руку

03:30

Від спальні до ванної: топ-10 найкращих рослин для будь-якого куточка квартири

04 листопада, середа
23:54

Тест на IQ: потрібно знайти собаку серед рушників за 7 секунд

22:57

Росія підготувала ракети і БПЛА для удару: коли і які міста може атакувати

22:21

По 30 тисяч гривень щомісяця: хто з українців отримає доплати від держави

22:10

Зеленський півтори години говорив з Віткоффом і Кушнером - про що йшлося

21:22

Топ-5 трендів зимового взуття 2026 року: Андре Тан назвав "найпопулярніші" новинки

21:04

Життя налагодиться після важкого етапу: які знаки зодіаку відчують полегшення

21:03

Долар по 60 гривень не фантастика: коли курс може стрімко полетіти вгору

20:58

Дочка Міли Йовович стала її точною копією

20:36

"Прокидалася, щоб випити": Каменських зізналася у серйозній залежності

20:09

Подушка може бути бруднішою, ніж здається: скільки разів на рік її слід пратиВідео

19:54

"Юристам приготуватися": демократи готують проти Трампа масштабні розслідування

19:36

До 16 годин без світла: в "Укренерго" розповіли про графіки на 5 листопада

Реклама
19:33

НАТО готує новий сценарій війни з РФ: які цілі можуть опинитися під ударами

19:19

Фен і не тільки: електрик назвав прилади, які не можна підключати до подовжувачаВідео

19:15

Глава СБУ звільнив фігурантів розслідування НАБУ і пообіцяв знайти "Мексиканця"

19:10

Іран, Україна чи Куба: Денисенко назвав три опції Трампа після поразкиПогляд

18:55

Що означають кольорові лінії на шинах - відповідь знають не всі водії

18:40

Помер режисер скандальної "Калігули": Тінто Брасс пішов з життя у віці 93 роківВідео

18:37

Секрет пишного цвітіння півоній: чим потрібно підживити кущі у листопадіВідео

18:32

До 15 років ув'язнення за перешкоджання ТЦК: що дозволено представникам центрів

18:19

Суд виніс рішення щодо псевдомедикині з сутичок в Борщагівці - як її покарали

18:06

Хто боїться першим сказати "Я тебе кохаю": чотири знаки зодіаку

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини Запоріжжя
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти