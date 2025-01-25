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Путін вимагає переговорів із Трампом, щоб поділити світ: чого боїться Кремль

Юлія Закрепа
25 січня 2025, 21:10оновлено 25 січня, 22:05
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Російський диктатор хоче сісти за стіл переговорів зі Сполученими Штатами і говорити про поділ світу.
Путін вимагає переговорів із Трампом, щоб поділити світ: чого боїться Кремль
Що задумав Путін під час переговорів із Трампом / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот: відео

Головні тези:

  • Путін боїться, що відносини між США і Китаєм можуть покращитись
  • Після інавгурації Трампа Путін зателефонував Сі Цзіньпіну і говорив про вічну дружбу

Експертка із питань Східної Азії, старша аналітик Центру "Нова Європа" Наталія Бутирська повідомила, що від Кремля надходять сигнали, що РФ не готова до переговорів на умовах, які звучали як пробний варіант з боку США.

Серед основних причин закінчити війну Трамп особисто для себе каже: "Гине дуже багато людей, потрібно закінчити цю м'ясорубку". А Путіну хотілося б іншого. Українці про це знають, і американцям та іншим країнам потрібно буде усвідомити це, коли почнуться переговори з Путіним, зауважила вона.

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"Путіну хочеться сісти за стіл переговорів зі Сполученими Штатами і говорити про поділ світу, тому що російський інтерес - це не про компроміс, не про здорові відносини, не про закінчення війни, про яку говорять у світі і сам Трамп", - зазначила Бутирська в ефірі телеканалу "Еспресо".

Зараз Путін боїться, що відносини між США і Китаєм можуть змінитися на краще.

"Наступного дня після інавгурації Путін зателефонував Сі Цзіньпіну і говорив про вічну дружбу та глибокі відносини між двома країнами. Він озвучив свою максималістичну мрію про те, що Росія готова до миру, але Сполучені Штати мають врахувати російські інтереси. Напередодні він говорив, що мають врахувати інтереси якихось народів, намальованих Путіним. Схоже, РФ не готова до переговорів на умовах, які звучали від США", - додала аналітик.

Вона також пояснила, що високопосадовці, призначені на посади в команді Трампа заявляли, що Україна сьогодні не зможе повернути свої території і змушена буде погодитись на певний територіальний компроміс.

"За рахунок інтересів України певні поступки вже були запропоновані Кремлю в інформаційному просторі. Я впевнена, що це обговорювалося закритими дипломатичними каналами. Але Путін, як ми бачимо, намагається відмовитись від цих пропозицій", - розповіла Бутирська.

Переговори Трампа та Путіна - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що стало відомо, чому Путін хоче якнайшвидшої зустрічі із Трампом для переговорів. Пєсков зазначив, що Російська Федерація виступає за якнайшвидші переговори зі США щодо роззброєння. Втім, зауважують в Кремлі, "треба враховувати ядерні потенціали і союзників Вашингтона".

Водночас Володимир Зеленський відреагував на "готовність" Путіна до переговорів. Президент України повідомив, що лідер РФ Володимир Путін хоче маніпулювати президентом США. Російський диктатор використовуює прагнення до миру Дональда Трампа в своїх інтересах.

Також Зеленський розкрив деталі діалогу з Трампом про переговори з РФ. Глава держави наголосив, що виключити Україну з будь-якого переговорного майданчика неможливо, або цей майданчик не матиме реальних результатів, а матиме тільки результати політичні.

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