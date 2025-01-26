Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп і Путін готові до дзвінка: ЗМІ назвали можливі теми розмови

Віталій Кірсанов
26 січня 2025, 14:28
282
Ідея зустрічі або телефонного дзвінка між Трампом і Путіним може бути першим важливим кроком до переговорів.
Путин, Трамп
Трамп і Путін готуються до телефонного дзвінка / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • Чи вплине Трамп на світові ціни на нафту
  • Чи буде Україна брати повноцінну участь у мирних переговорах

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін сигналізують, що найближчим часом відбудеться їхня телефонна розмова. ABC News пише, що сторони можуть обговорити кілька основних питань.

Ця ситуація є складною та багатогранною, адже дипломатичні кроки президента Трампа щодо вирішення війни в Україні несуть як можливості, так і виклики.

відео дня

Ідея зустрічі або телефонного дзвінка між Трампом і Путіним може бути першим важливим кроком до переговорів. Однак історія показує, що особисті зустрічі з лідером Росії можуть призвести до небезпеки невигідних поступок, особливо якщо інтереси України не будуть належним чином враховані.

Стратегія Трампа щодо впливу на ОПЕК і світові ціни на нафту може посилити економічний тиск на Росію, оскільки нафтогазові доходи є ключовими для її бюджету. Однак це може зіткнутися з опором не тільки з боку Москви, а й деяких союзників у Перській затоці.

Крім того, Трамп і Путін можуть обговорити ідею відновлення переговорів про контроль над ядерними озброєннями. Вона виглядає конструктивною, але це не вирішує безпосередньої проблеми війни. Крім того, важливо враховувати, що Росія часто використовувала подібні переговори для затягування часу і ослаблення західного тиску.

Включення Китаю в процес переговорів може стати важливим фактором, враховуючи його економічний і політичний вплив на Росію. Однак залежність Китаю від стабільного партнерства з Москвою може обмежити його бажання активно тиснути на Росію.

Головною проблемою залишається питання, чи братиме Україна повноцінну участь у цих переговорах і як будуть враховані її інтереси. Переговори без представників України ризикують стати спробою "заморозити" конфлікт на умовах, вигідних Кремлю, але неприйнятних для Києва.

Як зазначає видання, наразі незрозуміло, як Трамп планує долучити Україну до перемовин, і чи планує залучити її до цього процесу загалом.

Трамп і Путін готові до дзвінка: ЗМІ назвали можливі теми розмови
Дональд Трамп /Інфографіка: Главред

Переговори з Росією - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Путін хоче якнайшвидшої зустрічі з Трампом для переговорів. Пєсков заявив, що Росія виступає за якнайшвидші переговори зі США щодо роззброєння. Втім, зазначають у Кремлі, "треба враховувати ядерні потенціали і союзників Вашингтона".

США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну. Трамп попередив, якщо країна-агресор Росія не погодиться завершити війну швидко, США введуть проти неї найсильніші санкції і тарифи. Але водночас він зазначив, що це небажаний розвиток подій.

Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю. Президент США Дональд Трамп заявив, що введе нові санкції проти країни-агресора, якщо Росія не погодиться укласти мирну угоду з Україною. Однак, як вважають аналітики, погрози американського лідера не вразили Кремль.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Трамп новини
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Трамп і Путін готові до дзвінка: ЗМІ назвали можливі теми розмови

Трамп і Путін готові до дзвінка: ЗМІ назвали можливі теми розмови

14:28Світ
Розв'язка війни в Україні: Лукашенко вийшов із заявою та назвав терміни

Розв'язка війни в Україні: Лукашенко вийшов із заявою та назвав терміни

13:50Світ
В Британії назвали 4 сценарії закінчення війни: який з них найреалістичніший

В Британії назвали 4 сценарії закінчення війни: який з них найреалістичніший

13:36Україна
Реклама

Популярне

Більше
Молодик у січні 2025: трьом знакам зодіаку чекати грандіозного фінансового поповнення

Молодик у січні 2025: трьом знакам зодіаку чекати грандіозного фінансового поповнення

Карта Deep State онлайн за 26 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Утік: як зрадниця Регіна Тодоренко залишилася без чоловіка

Утік: як зрадниця Регіна Тодоренко залишилася без чоловіка

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Дівам - занепокоєння, Ракам - обман

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Дівам - занепокоєння, Ракам - обман

Беремо всього 4 секретних інгредієнти і готуємо салат Червоне море - рецепт

Беремо всього 4 секретних інгредієнти і готуємо салат Червоне море - рецепт

Останні новини

16:27

ЗМІ дізналися, коли Трамп закінчить війну і хто з українців був на його інавгурації

16:13

Експерт про новий удар СБУ по НПЗ ворога: Україна готова відстоювати свої інтереси з позиції сили

16:01

Батареї будуть гріти, як ніколи раніше: сантехнік поділився простим секретом

15:50

Чоловік Анни Жук залишив ніби прощальний пост, друзі сім'ї та блогери в паніціФото

15:25

Тест на IQ: знайдіть мишу серед безлічі білок за 5 секунд

У перші 100 днів Трампа можуть початися переговори з Росією, але це не рівнозначно припиненню війни - КуликУ перші 100 днів Трампа можуть початися переговори з Росією, але це не рівнозначно припиненню війни - Кулик
15:20

Змусить Путіна відступити: генерал-розвідник назвав 4 складові для примусу РФ

15:11

Любовний гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого

15:07

89-річний Шерлок-путініст Василь Ліванов потрапив у реанімацію - ЗМІ

14:28

Трамп і Путін готові до дзвінка: ЗМІ назвали можливі теми розмови

Реклама
14:22

Хто буде наступним президентом Білорусі: Лукашенко зробив несподівану заяву

13:50

Розв'язка війни в Україні: Лукашенко вийшов із заявою та назвав терміни

13:36

В Британії назвали 4 сценарії закінчення війни: який з них найреалістичніший

13:36

Припинення вогню в Україні: в ЄС допустили участь місії ООН

13:15

Навіть не потрібно терти губкою: як швидко почистити блендер

13:01

"Ірочка богиня": Налчаджиоглу розкрив правду про його роман із БіликВідео

12:40

1250 авіабомб та понад 750 ударних дронів: Зеленський розкрив деталі ударів РФ

12:27

Крим здригнувся від вибухів: росіяни скаржаться на українські морські дрони

12:19

Гороскоп Таро на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Овнам - економити, Дівам - проблеми

12:06

Вибухи та пожежа в Рязані: Генштаб ЗСУ підтвердив атаку та розкрив наслідки

11:57

"Страшна порожнеча": відомий український кінорежисер загинув на війні

Реклама
11:44

Китайський гороскоп на завтра 27 січня: Бикам - невдачі, Собакам - слабкість

11:22

Оточення ЗСУ та окупація Великої Новосілки: українські військові вийшли з заявою

10:53

Українські університети кращі, ніж деякі європейські - Лісовий

10:39

У Білорусі стартували президентські вибори: в МЗС України попередили Лукашенка

10:17

Карта Deep State онлайн за 26 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

10:12

Давно забутий салат з 1 секретним інгредієнтом - приголомшливий рецепт з СРСРВідео

10:02

Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого: Дівам - занепокоєння, Ракам - обман

09:49

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 січня (оновлюється)

09:43

Вирішальну роль зіграє Трамп: The Times назвала 4 сценарії завершення війни

09:21

Ворог проривається вглиб Донеччини: армія РФ захопила Времівку - DeepState

08:52

У які країни Трамп полетить у рамках першого закордонного візиту - варіанти

08:24

В Рязані прогриміли вибухи, небо "палало": українські дрони добивали НПЗ - деталі

08:00

Росія має таке відношення до Русі, як гонорар до гонореї: як Москва краде історіюПогляд

07:34

Ворожі дрони вдарили по будинках: РФ атакувала два великих міста України

06:10

Путін повів просто лобове вербування, адже Трамп ласий на грубі лестощіПогляд

06:00

Утікач Влад Яма вийшов на зв'язок і показався з дружиною у США - деталі

05:34

Гороскоп на завтра 27 січня: Близнюкам - величезне щастя, Терезам - задоволення

04:35

Хто такий "манькут": правильно пояснять слово лише одиниціВідео

03:30

Знахідка для городника: топ-9 способів використання апельсинових кірок

02:30

Перекидання "Орешника" і ядерки в Білорусь: засновник "Гаюна" розкрив задум РФ

Реклама
01:20

Романтичний мрійник чи затятий реаліст: цікавий тест на характер по картинці

00:28

Водіям на замітку: що означає дорожній знак із знаком оклику в трикутнику

25 січня, субота
23:40

"Дуже небезпечно": експерт розповів, чи спалахне нова війна на тлі заяв ТрампаВідео

22:37

РФ "підсіла" на зброю КНДР: в ЦПД розкрили залежність ворога

22:30

Росія розбомбила власне село у Курській області: окупанти скинули 14 КАБів

21:10

Путін вимагає переговорів із Трампом, щоб поділити світ: чого боїться Кремль

20:38

Примарився "український слід" у протестах: Фіцо відмовляється йти у відставку

20:15

США злили секретні дані розвідки новій владі Сирії: у WP розкрили деталі

19:35

"Це як постріл": Зеленський сказав, як Трамп змушує Путіна закінчити війну

19:10

Путін метушиться під ТрампомПогляд

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти