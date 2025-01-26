Трамп і Путін готові до дзвінка: ЗМІ назвали можливі теми розмови

Ідея зустрічі або телефонного дзвінка між Трампом і Путіним може бути першим важливим кроком до переговорів.

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Трамп і Путін готуються до телефонного дзвінка / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

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Чи вплине Трамп на світові ціни на нафту

Чи буде Україна брати повноцінну участь у мирних переговорах

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін сигналізують, що найближчим часом відбудеться їхня телефонна розмова. ABC News пише, що сторони можуть обговорити кілька основних питань.

Ця ситуація є складною та багатогранною, адже дипломатичні кроки президента Трампа щодо вирішення війни в Україні несуть як можливості, так і виклики.

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Ідея зустрічі або телефонного дзвінка між Трампом і Путіним може бути першим важливим кроком до переговорів. Однак історія показує, що особисті зустрічі з лідером Росії можуть призвести до небезпеки невигідних поступок, особливо якщо інтереси України не будуть належним чином враховані.

Стратегія Трампа щодо впливу на ОПЕК і світові ціни на нафту може посилити економічний тиск на Росію, оскільки нафтогазові доходи є ключовими для її бюджету. Однак це може зіткнутися з опором не тільки з боку Москви, а й деяких союзників у Перській затоці.

Крім того, Трамп і Путін можуть обговорити ідею відновлення переговорів про контроль над ядерними озброєннями. Вона виглядає конструктивною, але це не вирішує безпосередньої проблеми війни. Крім того, важливо враховувати, що Росія часто використовувала подібні переговори для затягування часу і ослаблення західного тиску.

Включення Китаю в процес переговорів може стати важливим фактором, враховуючи його економічний і політичний вплив на Росію. Однак залежність Китаю від стабільного партнерства з Москвою може обмежити його бажання активно тиснути на Росію.

Головною проблемою залишається питання, чи братиме Україна повноцінну участь у цих переговорах і як будуть враховані її інтереси. Переговори без представників України ризикують стати спробою "заморозити" конфлікт на умовах, вигідних Кремлю, але неприйнятних для Києва.

Як зазначає видання, наразі незрозуміло, як Трамп планує долучити Україну до перемовин, і чи планує залучити її до цього процесу загалом.

Дональд Трамп /Інфографіка: Главред

Переговори з Росією - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Путін хоче якнайшвидшої зустрічі з Трампом для переговорів. Пєсков заявив, що Росія виступає за якнайшвидші переговори зі США щодо роззброєння. Втім, зазначають у Кремлі, "треба враховувати ядерні потенціали і союзників Вашингтона".

США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну. Трамп попередив, якщо країна-агресор Росія не погодиться завершити війну швидко, США введуть проти неї найсильніші санкції і тарифи. Але водночас він зазначив, що це небажаний розвиток подій.

Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю. Президент США Дональд Трамп заявив, що введе нові санкції проти країни-агресора, якщо Росія не погодиться укласти мирну угоду з Україною. Однак, як вважають аналітики, погрози американського лідера не вразили Кремль.

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