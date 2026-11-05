Зірка "Кварталу 95" Еліна Мбані заінтригувала змінами в особистому житті

Еліна зізнається, що їй комфортно працювати переважно в чоловічому колективі.

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Еліна Мбані поділилася особистим / Колаж Главред, фото Instagram/elinambanii •

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Про що розповіла Еліна Мбані

Що вона каже про колектив "Кварталу"

Українська співачка та актриса Еліна Мбані, відома за участю в проєктах "Жіночий квартал" та "Вечірній квартал", зізналася, що в її особистому житті сталося багато нового.

Як вона розповіла 1+1, робота в "Кварталі" давно перестала бути для неї просто професійною співпрацею. За словами артистки, колектив став справжньою командою, учасники якої підтримують одне одного не тільки під час виступів, а й поза сценою.

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Еліна зізнається, що їй комфортно працювати переважно в чоловічому колективі. Хоча жіночий і чоловічий гумор іноді відрізняються, це не заважає колегам знаходити спільну мову. Навпаки, дружня атмосфера допомагає легко ставитися до дрібних непорозумінь і разом сміятися над ними.

Еліна Мбані розповіла про роботу та особисте життя / Фото Instagram/elinambanii

"У особистому житті сталося багато нового": чому артистка мовчить про зміни

Окремо Еліна торкнулася теми особистого життя, яка цікавить її шанувальників. Актриса зізналася, що свідомо не розповідає про те, що відбувається за межами сцени.

За словами Мбані, останнім часом у цій сфері багато чого змінилося. Однак зараз вона вважає за краще не виносити особисті обставини на публіку.

Артистка не виключила, що одного дня поділиться подробицями зі своїми шанувальниками, але поки що хоче залишити ці події лише для себе.

Еліна Мбані розповіла про роботу та особисте життя / Фото Instagram/elinambanii

При цьому головним джерелом радості для неї залишається творчість. Еліна присвячує вільний час музиці, пише пісні та працює над їх виконанням. Саме можливість створювати щось нове та ділитися цим з аудиторією приносить їй справжнє задоволення.

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Про шоу: "Жіночий квартал" "Жіночий квартал" - гумористичне розважальне телевізійне шоу, яке виходить на телеканалі "1+1 Україна" з жовтня 2018 року. Виробництво здійснює "Студія "Квартал 95" за підтримки 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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