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Україну засипле першим снігом: коли і в яких областях погіршиться погода

Руслана Заклінська
5 листопада 2026, 15:26
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В Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе опади та сильний вітер.
Україну засипле першим снігом: коли і в яких областях погіршиться погода
Погода в Україні 6 і 7 листопада / Фото: magnific.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні 6 листопада
  • У яких областях очікуються дощі з мокрим снігом
  • Якою буде температура повітря

Погода в Україні у п'ятницю, 6 листопада, буде холодною з опадами та сильним вітром. У низці областей дощі місцями переходитимуть у мокрий сніг, а в Карпатах можливі снігопади. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Погоду визначатиме холодний атмосферний фронт, який швидко переміщуватиметься з боку Балтійського моря. Північно-західний вітер принесе холодне повітря, а хмарність та опади перешкоджатимуть прогріванню.

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Україну засипле першим снігом: коли і в яких областях погіршиться погода
Погода в Україні 6 листопада / Фото: meteo.gov.ua

Уночі невеликі дощі очікуються у північних, східних, Полтавській та Черкаській областях. Удень опади поширяться майже на всю Україну, крім більшості західних регіонів. Місцями дощ супроводжуватиметься мокрим снігом, а в Карпатах пройде невеликий сніг.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Удень у більшості західних областей, а також на Житомирщині та Вінниччині місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень становитиме 0-6 градусів тепла. На Закарпатті та крайньому півдні вдень повітря прогріється до 5-10 градусів. У Карпатах і на Закарпатті вночі очікується 1-6 градусів морозу.

У суботу, 7 листопада, сніг місцями прогнозують у більшості регіонів. Уночі температура коливатиметься від 2° тепла до 5° морозу, вдень - 0-6° тепла.

Україну засипле першим снігом: коли і в яких областях погіршиться погода
Погода в Україні 7 листопада / Фото: meteo.gov.ua

Якою буде погода в Києві 6 листопада

На Київщині та в столиці прогнозують хмарну погоду з проясненнями та невеликі дощі. У деяких районах області можливий мокрий сніг.

Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби в області становитиме 1-6 градусів тепла, у Києві - 3-5 градусів тепла.

Погода в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко зазначала, що похолодання в Україні протримається орієнтовно до 10 листопада. За її прогнозом у другій декаді листопада атмосферні процеси в більшості областей зміняться на користь теплих мас.

Також Діденко повідомила, що холодний атмосферний фронт принесе дощі та місцями мокрий сніг. Вдень 5 листопада повітря прогріється до +4+8 градусів, а в Карпатах очікувався невеликий сніг.

Метеоролог Ігор Кібальчич повідомив про наближення холодного повітря і перших нічних заморозків. Він зазначив, що пік негоди 6-7 листопада супроводжуватиметься опадами та переходом до мокрого снігу в окремих регіонах.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту.

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