Для українців запровадять накопичувальну пенсію: куди йтимуть кошти

У межа найближчих місяців проєкт буде внесений до Верховної Ради.

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В Україні зміниться виплата пенсії / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези Жолнович:

Система може запрацювати від 2026-го року

Частина відрахувань громадян йде на адміністративні витрати

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що вже цього року може бути ухвалено рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії.

"Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему розроблений Кабінетом міністрів. Ми вже перший раунд погодження з усіма центральними органами виконавчої влади провели. Зараз зводимо до кінця застереження, які були висловлені, узгоджуємо цифри кінцеві з Міністерством фінансів", - заявила Жолнович. відео дня

За словами очільниці Мінсоцполітики, "в межа найближчих місяців проєкт буде внесений до Верховної Ради для того, щоб ми запровадили всю законодавчу базу в цьому році і розпочали технічну підготовку".

Під час роботи накопичувальної пенсійної системи частина відрахувань громадян йде на адміністративні витрати, і що би зменшити кількість цього адміністрування, потрібно зробити якісні ІТ-сервіси.

"Цього року законодавство розробляємо певну ІТ-систему, розпрацьовуємо концепт економний і ефективний Державного накопичувального фонду, і дасть Бог, від 2026-го можемо розпочати перші накопичення. Це наш план", - сказала Оксана Жолнович.

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що деяким українцям можуть припинити виплату пенсій. Виплата пенсії може припинитись за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду. У Пенсійному фонді розповіли про підстави для припинення виплат.

Володимир Зеленський зробив важливу заяву та розповів, що буде з пенсіями в Україні у 2025 році. Президент України запевнив, що кошти для їх виплат є. Він також наголосив, що в Україні є гроші на всі соціальні виплати та розповів про можливі затримки.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкрив, коли очікувати підвищення виплат. Індексація виплат спрямована на підтримку пенсіонерів. Кабінет Міністрів очікує, що впродовж року буде ухвалено законодавство про накопичувальну пенсійну систему, щоб запустити її з 2026 року.

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