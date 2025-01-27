'У них не залишиться прибутку': Курносова сказала, що підірве можливості РФ воювати

Поки що у Росії вистачає грошей на війну. Проте якщо буде знижена світова ціна на нафту, то РФ залишиться без прибутку. Це підірве її можливості воювати.

https://glavred.net/world/u-nih-ne-ostanetsya-pribyli-kurnosova-skazala-chto-podorvet-vozmozhnosti-rf-voevat-10634201.html Посилання скопійоване

Курносова сказала, що підірве можливості РФ воювати/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНІАН

Основні тези Курносової:

У РФ поки що вистачає грошей на війну

Падіння цін на нафту серйозно підірве можливості РФ воювати

У такому разі в Росії просто не залишиться прибутку

У російського диктатора Володимира Путіна поки що вистачає фінансів на те, щоб продовжувати вести війну проти України. Проте якщо світові ціну на нафту знизяться, країна-агресорка залишиться без прибутку і її можливості воювати знизяться.

Такі можливі наслідки пов'язані з тим, що вартість видобутку російської нафти обходиться надзвичайно дорого. Таку думку висловила російська опозиціонерка Ольга Курносова, пише OBOZ.UA.

відео дня

"Безумовно, війна – справа дорога. І те, що у Путіна поки що вистачає грошей на війну, очевидно для всіх. Незважаючи на те, що вже сьогодні російська економіка має певні складнощі. Свого часу, коли впали світові ціни на нафту, розвалився Радянський Союз. У цьому сенсі путінська система набагато менш стійка, ніж радянська. Отже, ціна на нафту серйозно підірве його можливості воювати", – наголосила Курносова.

Вона зазначила, що зараз Путін має великі ринки збуту для нафти, зокрема сюди входять Індія і Китай. Проте, за її словами, таким чином російський диктатор не зможе компенсувати втрати у вартості, навіть якщо вона відбудеться шляхом зниження світових цін, тому що дуже дорога вартість видобутку нафти.

"Це не країни Перської затоки, в яких нафта досить дешева. За падіння цін нижче 50 доларів за барель у Росії просто не залишиться прибутку. Відповідно буде вже не важливо, розширювати ринки чи ні – прибутку просто не буде", – сказала російська опозиціонерка.

Як зниження цін на нафту у світі може вплинути на війну в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Трамп вигадав, як негайно закінчити війну в Україні. ОПЕК має знизити ціни на нафту, щоб завдати шкоди РФ. Низькі ціни на нафту сприятимуть швидкому завершенню війни в Україні, заявив президент США Дональд Трамп.

Також раніше повідомлялося, Келлог придумав, як посадити Путіна за стіл переговорів. Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що більш жорсткі заходи впливу на російську нафтову промисловість можуть примусити Кремль до перемовин щодо врегулювання розв'язаної ним війни.

Як повідомляв раніше Главред, глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що варто зафіксувати ціну в $30 за барель російської нафти. Група Єрмака – Макфола "повністю підтримує президента США Дональда Трампа в прагненні знизити ціни на нафту".

Читайте також:

Хто така Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред