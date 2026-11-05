Куди зникла Олександра Ніколаєнко: як живе дружина мільярдера і чим займається

Олександра Ніколаєнко вийшла заміж за американського мільярдера Філа Раффіна.

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Куди поділася Олександра Ніколаєнко / колаж: Главред, фото: instagram.com/missukraine_universe/, скріншот з відео

Коротко:

Що відомо про життя Олександри Ніколаєнко

Як вона зараз виглядає

Колись Олександра Ніколаєнко була однією з найвідоміших українських моделей, представляла країну на міжнародних конкурсах краси та регулярно з’являлася на світських заходах. Однак після одруження з американським мільярдером Філом Раффіном вона практично зникла з публічного простору.

Зараз колишній "Міс Україна" 45 років, вона живе в США, виховує двох дітей і залишається частиною близького оточення сім’ї Дональда Трампа.

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"Главред" розповідає, куди зникла українська красуня і що відомо про її життя сьогодні.

Останні фото Олександри Ніколаєнко: рідкісні виходи у світ

Миколаєнко не веде відкритих сторінок у соціальних мережах, майже не дає інтерв’ю та рідко з’являється перед камерами. Тому кожна її публічна поява привертає увагу українських та зарубіжних ЗМІ.

Один із останніх помітних виходів відбувся наприкінці грудня 2025 року. Олександра разом із чоловіком відвідала новорічний прийом у резиденції Дональда та Меланії Трамп "Мар-а-Лаго" у Флориді.

Для заходу колишня модель обрала елегантну довгу сукню, доповнивши образ накидкою, прикрасами з діамантами та великим смарагдом. Поруч із нею був Філ Раффін у вечірньому смокінгу.

Олександра Ніколаєнко уникає публічного життя / JetSetter

До цього подружжя з’являлося разом на інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року у Вашингтоні. Вони були присутні на церемонії в Капітолії та перебували серед почесних гостей. Миколаєнко обрала чорно-білий костюм у клітинку з жакетом-накидкою.

У липні 2026 року українські ЗМІ знову згадали про колишню модель у зв’язку з її 45-річчям. Однак нових подробиць про повсякденне життя Олександра, як і раніше, практично не розкриває.

Чим зараз займається Олександра Ніколаєнко

Після одруження у 2008 році Ніколаєнко поступово відійшла від модельної кар’єри та перестала активно брати участь у конкурсах краси. Одним із головних проєктів її життя стала сім’я.

Відомо, що Олександра та Філ Раффін виховують двох дітей: сина Річарда Вільяма, який народився у 2010 році, та доньку Малену, яка з’явилася на світ у 2013-му.

При цьому колишня модель не відмовилася від підприємництва. За інформацією українських ЗМІ, вона займалася створенням і розвитком елітного спа-комплексу при готелі Treasure Island у Лас-Вегасі, який належить її чоловікові.

Ще один важливий напрям її діяльності - конкурси краси. Ніколаєнко заснувала проект "Міс Україна Всесвіт" у 2001 році й керувала ним до 2017-го. Саме завдяки цій роботі вона зберігала зв’язок з українською індустрією моди та краси навіть після переїзду до США.

Як Олександра Ніколаєнко опинилася в оточенні Дональда Трампа

Знайомство Ніколаєнко з американською елітою почалося ще під час її участі в міжнародних конкурсах краси. У ті роки Дональд Трамп був пов’язаний із конкурсом "Міс Всесвіт" і неодноразово перетинався з українською моделлю.

Саме Трамп, як повідомляли ЗМІ, познайомив Олександру з Філом Раффіном - американським підприємцем, власником казино та готельного бізнесу.

Олександра Ніколаєнко та її чоловік Філ Раффін багато років тому / Фото My.ua

Весілля пари відбулося 6 січня 2008 року в Мар-а-Лаго, приватній резиденції Трампа у Флориді. Сам Дональд Трамп виступив свідком на урочистості.

Стосунки Ніколаєнко з родиною Трампа не обмежуються давньою історією знайомства. У грудні 2025 року стало відомо про цікавий епізод, що стався кількома місяцями раніше.

Як повідомляла The New York Times, під час зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Білому домі в серпні 2025 року американський президент згадав про свою знайому - колишню "Міс Україна". Він зателефонував Раффіну, той передав слухавку дружині, після чого Трамп організував розмову Ніколаєнко з українським президентом рідною мовою.

За словами джерела видання, яке було присутнє під час розмови, цей епізод допоміг розрядити напружену атмосферу переговорів і налагодити більш людський контакт між учасниками зустрічі.

Хто такий Філ Раффін і скільки грошей має чоловік Олександри Ніколаєнко

Філ Раффін - американський мільярдер, інвестор і власник готельно-казинобізнесу. Він давно дружить з Дональдом Трампом і є його діловим партнером.

За даними Forbes, статки Раффіна оцінюються приблизно в 5,1 мільярда доларів. Ця оцінка наводилася в профілі підприємця в жовтні 2026 року.

Серед найвідоміших активів бізнесмена - готель і казино Treasure Island, а також Circus Circus у Лас-Вегасі. Крім того, йому належить 50% готелю Trump International Las Vegas, яким він володіє спільно з Дональдом Трампом.

Переглянути найсвіжіші фото Ніколаєнко можна тут.

Раффін старший за дружину більш ніж на 45 років. Для нього шлюб з Олександрою став третім. Незважаючи на помітну різницю у віці, пара разом уже майже 19 років.

Чому колишня "Міс Україна" зникла з публічного життя

На відміну від багатьох колишніх моделей, які після завершення кар’єри продовжують активно вести соціальні мережі, Ніколаєнко обрала зовсім інший спосіб життя.

Вона не прагне підтримувати публічність, не розповідає про сімейні будні та не публікує фотографії дітей. Основні відомості про неї з’являються завдяки рідкісним виходим у світ, публікаціям ЗМІ та фотографіям із заходів, які відвідує її чоловік.

Судячи з доступної інформації, Олександра не повернулася до повноцінної модельної кар’єри й не намагається знову стати медійною персоною. Її нинішнє життя зосереджене навколо сім’ї, бізнесу та стосунків із впливовим американським оточенням.

Таким чином, українська красуня не зникла безслідно - вона просто змінила подіуми та конкурси краси на закрите життя в оточенні одного з найзаможніших підприємців США.

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Про особу: Олександра Ніколаєнко? Олександра Ніколаєнко - українська топ-модель, телеведуча та актриса. Володарка титулів "Міс Одеса-2001", "Міс Україна - Південь-2001", переможниця XI національного конкурсу краси "Міс Україна-2001". Фіналістка конкурсів "Міс Світ-2001", "Міс Американська мрія-2001", "Міс Туризм Інтернешнл-2002". Засновниця конкурсу краси "Міс Україна - Всесвіт".

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