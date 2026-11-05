Людину, яка вважалася зниклою безвісти після удару по Комишувасі, знайшли живою

Головне:
- У Комишувасі триває рятувальна операція
- Кількість загиблих внаслідок обстрілу РФ збільшилася до 43
- Одна з безвісти зниклих людей після удару виявилася живою
Внаслідок удару країни-агресора Росії по школі у Комишувасі, станом на 5 листопада, загинули 43 людини. Ще десятки людей можуть залишатися під завалами.
Про це повідомив Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру у Мадриді. Глава держави додав, що пошуково-рятувальна операція триває вже четверту добу.
При цьому з'явилася хороша новина: одну людину, яка вважалася зниклою безвісти, сьогодні вдалося знайти живою.
"Кожного дня Росія атакує наші міста і громади дронами та ракетами. Багато пошкоджень в енергетиці, дуже непросто все відновлювати. Ми обговорили з паном Президентом, як Португалія може підтримати нашу енергосистему і захист життя в Україні. Говорили і про наші можливості для спільного виробництва зброї. Дуже розраховуємо, що будуть нові кроки на підтримку", - підсумував президент.
Як Україна може протидіяти російським КАБами - думка експерта
Главред писав, що за словами військового експерта Сергія Кузана, керовані авіабомби росіяни переважно випускають з їхніх бомбардувальників Су-34, які значно перевершують радянську авіацію за характеристиками.
Єдиною нашою відповіддю на це може бути застосування далекобійних наземних засобів протиповітряної оборони. Крім того, виходом з цієї ситуації буде використання авіації, зокрема літаків F-16.
Обстріл Комишувахи - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що 2 листопада російські окупаційні війська скинули десять авіабомб на укриття з людьми в селищі Комишуваха Запорізької області. Внаслідок удару загинули десятки людей.
Пізніше стало відомо, що жертвами ворожого обстрілу у Запорізькій області стали двоє рятувальників ДСНС. Ще двоє надзвичайників отримали поранення, їх госпіталізували.
Згодом повідомлялося, що спочатку окупанти вдарили по людях, які прийшли отримати гуманітарну допомогу, а потім - по рятувальниках і поліцейських, які прибули на місце.
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Про персону: Сергій Кузан
Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) - український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011-2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія
Голова Українського центру безпеки та співробітництва.
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