Людину, яка вважалася зниклою безвісти після удару по Комишувасі, знайшли живою

Розбір завалів триває вже понад 72 години, але рятувальники не полишають надії знайти безвісти зниклих.

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Рятувальники все ще шукають людей під завалами після цинічного удару РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС Запоріжжя

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У Комишувасі триває рятувальна операція

Кількість загиблих внаслідок обстрілу РФ збільшилася до 43

Одна з безвісти зниклих людей після удару виявилася живою

Внаслідок удару країни-агресора Росії по школі у Комишувасі, станом на 5 листопада, загинули 43 людини. Ще десятки людей можуть залишатися під завалами.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру у Мадриді. Глава держави додав, що пошуково-рятувальна операція триває вже четверту добу.

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При цьому з'явилася хороша новина: одну людину, яка вважалася зниклою безвісти, сьогодні вдалося знайти живою.

"Кожного дня Росія атакує наші міста і громади дронами та ракетами. Багато пошкоджень в енергетиці, дуже непросто все відновлювати. Ми обговорили з паном Президентом, як Португалія може підтримати нашу енергосистему і захист життя в Україні. Говорили і про наші можливості для спільного виробництва зброї. Дуже розраховуємо, що будуть нові кроки на підтримку", - підсумував президент.

Як Україна може протидіяти російським КАБами - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Сергія Кузана, керовані авіабомби росіяни переважно випускають з їхніх бомбардувальників Су-34, які значно перевершують радянську авіацію за характеристиками.

КАБ / Інфографіка: Главред

Єдиною нашою відповіддю на це може бути застосування далекобійних наземних засобів протиповітряної оборони. Крім того, виходом з цієї ситуації буде використання авіації, зокрема літаків F-16.

Обстріл Комишувахи - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 2 листопада російські окупаційні війська скинули десять авіабомб на укриття з людьми в селищі Комишуваха Запорізької області. Внаслідок удару загинули десятки людей.

Пізніше стало відомо, що жертвами ворожого обстрілу у Запорізькій області стали двоє рятувальників ДСНС. Ще двоє надзвичайників отримали поранення, їх госпіталізували.

Згодом повідомлялося, що спочатку окупанти вдарили по людях, які прийшли отримати гуманітарну допомогу, а потім - по рятувальниках і поліцейських, які прибули на місце.

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Про персону: Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) - український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011-2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

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