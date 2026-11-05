Майже 100 загиблих за один день: Зеленський розповів про страшний удар РФ

За словами глави держави, російські окупанти знали, куди завдають удару.

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Удар по Комишувасі / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Ключові тези Зеленського:

У Комишувасі росіяни скинули близько десяти авіабомб

Від удару могли загинути майже 100 людей

З-під завалів дістали 43 тіла, ще 53 людини зникли безвісти

У селищі Комишуваха внаслідок російського удару могли загинути майже 100 людей. Наразі з-під завалів дістали 43 тіла, ще 53 людини вважаються зниклими безвісти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на спеціальній панелі 30-го Іберо-американського саміту, присвяченій Україні.

"Лише в одному з наших селищ, на яке росіяни скинули близько десяти авіабомб, рятувальники досі розбирають завали й дістають людей. Це селище називається Комишуваха. І майже весь світ мовчить про це. Лише в одному цьому селищі лише за один день від російських бомб могли загинути майже сто людей", - сказав Зеленський. відео дня

За словами глави держави, усі зниклі безвісти перебували в будівлі школи, куди прийшли отримати гуманітарну допомогу.

Зеленський наголосив, що російські військові знали, куди завдають удару. Він закликав міжнародну спільноту не замовчувати цей злочин.

"Будь ласка, не мовчіть про такі злочини", - звернувся президент до учасників саміту.

Наскільки небезпечні нові російські КАБи - пояснення експерта

Росія останнім часом почала масово застосовувати нові керовані авіабомби з реактивними двигунами, які можуть долати до 200 км. Про це в інтерв’ю Главреду розповів фахівець із радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, звичайні КАБ-500 із модулем планування здатні летіти на 40–50 км. Нові боєприпаси мають реактивний двигун і нагадують ракети. Їхня дальність залежить від висоти та швидкості літака-носія: зазвичай становить близько 100 км, а максимально може сягати 200 км.

КАБ / Інфографіка: Главред

"Особисто мене насторожує масовість і серійність застосування цієї зброї останнім часом", - зазначив експерт.

За останні тижні фіксували польоти таких боєприпасів на 50, 70 і 100 км. Попередньо, вони можуть бути оснащені реактивними двигунами китайського або тайванського виробництва та бойовою частиною від ФАБ-250 із приблизно 100 кг вибухівки.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський повідомив про наслідки удару по селищу Комишуваха та закликав партнерів посилити підтримку ППО. Тоді президент повідомляв, що понад 30 осіб можуть перебувати під завалами.

Bloomberg повідомляв про плани Путіна посилити удари по Україні. Непрямим підтвердженням довгострокових військових планів Москви видання називає зростання оборонних витрат.

Житомирська міська рада повідомила про відключення електропостачання в місті після обстрілів. Також у разі, якщо до ранку електропостачання не буде відновлено, у місті розгорнуть пункти непохитності.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України. З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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