ЗСУ прорвались вперед в Курській області: в ISW заявили про потужні контратаки

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські Збройні сили нещодавно незначно просунулися в Курській області на тлі продовження боїв на українському виступі 26 січня.

Фахівці ISW зауважують, що геолокаційні кадри за 26 січня, показують, що ЗСУ нещодавно незначно просунулися в центрі Погребків, що на північ від Суджі, а також в лісистій місцевості на північний захід від Косиці. Окрім того, так звані російські мілблогери стверджували, що українські сили проводили контратаки під Погребками.

Також відомо, що 26 січня російські джерела стверджували, що українські сили невдало намагалися перетнути російсько-український міжнародний кордон у напрямку до Тьоткіно. Це - на захід від головного українського виступу в Курській області, а деякі мілблогери охарактеризували українську діяльність як розвідку.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ зірвали плани РФ і ведуть контрнаступ на Курщині. Андрій Коваленко повідомив, що українські військові мають успіхи на окремих напрямках, незважаючи на чисельну перевагу ворога. Однак російсько-корейські підрозділи зберігають чисельну перевагу на Курщині.

Стало відомо, що під Курськом РФ вдалась до "смішної" практики. Аналітки Девід Акс повідомив, щоб хоча б якось забезпечити переправу через річки в Курській області, росіяни звернулися до використання технології часів Другої світової війни та розповів про імпровізовані "смішні мости".

РФ могла перекинути війська із Покровського напрямку на Курськ. Аналітики ISW повідомили, що Москва могла перекинути частину сил із Покровського напрямку на Донеччині на Курщину. А це означає, що ворогові не вдалося убезпечити свої сили на пріоритетному для нього напрямку.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.