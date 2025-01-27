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П'яне ДТП і 4 постраждалих: голову РДА оштрафували всього на 34 тис. грн - суд

Даяна Швець
27 січня 2025, 17:46оновлено 27 січня, 18:49
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Чоловіку мало б загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі.
ДТП, чиновник РГА
Майбоженка позбавили водійського посвідчення на 3 роки / Колаж: Главред, фото: тг-канали

Про що мова:

  • Екс-голова Броварської райдержадміністрації Володимир Майбоженко вчинив п'яне ДТП
  • Суд оштрафував посадовця на 34 тис. грн

За скоєння ДТП на підпитку Броварський районний суд оштрафував колишнього голову Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка на 34 тис. грн. Про це йдеться в повідомленні Київської обласної прокуратури.

Стало відомо, що угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими подано у ході судового розгляду. В результаті посадовця оштрафували на 34 тис. грн, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки, але машину повернули.

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"Захисником обвинуваченого в ході судового розгляду подано угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими, відповідно до якої сторони обумовили покарання, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України (призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом), у вигляді штрафу в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки", - йдеться в заяві.

Однак, своєю чергою, Київська обласна прокуратура з рішенням Броварського міськрайонного суду не погоджується. Ба більше, вона наполягатиме на скасуванні вироку.

"Прокурором подано письмове заперечення щодо неможливості укладення угоди про примирення у провадженнях вказаної категорії, невідповідності положень угоди інтересам суспільства та вимогам КК України (обумовлення в ній покарання, яке не передбачено санкцією статті КК України та відсутності підстав для призначення більш мʼякого покарання відповідно до вимог ч. 1 ст. 69 КК України)", - зазначили в прокуратурі.

Ба більше, прокурору було відмовлено дослідити в ході судового розгляду матеріалів провадження, які свідчать про відсутність пом’якшуючої обставини у вигляді активного сприяння в розкритті кримінального правопорушення з боку обвинуваченого.

"Процесуальним керівником у зв’язку з наявністю обставин, які викликають сумнів у неупередженості суду, подано заяву про відвід головуючої, у задоволенні якої відмовлено. Вказаний вирок буде оскаржено в установленому законом порядку до суду апеляційної інстанції", - резюмували в Київській обласній прокуратурі.

Як відомо, 26 квітня п'яний голова РВА влетів у натовп у Броварах. Після тесту на драгері стало зрозуміло, що кількість алкоголю в організмі чоловіка перевищує норму в 11 з половиною разів - 2,31 проміле з 0,2 допустимих. Ба більше, посадовець їхав на "червоний".

Згодом правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

ДТП в Україні - що відомо

Як писав Главред, 24 січня у страшній ДТП загинула відома блогерка Анна Жук. Аварія сталася на трасі Харків - Київ.

Згодом стало відомо, що водію легковика, який зіткнувся з вантажівкою, повідомили про підозру. Санкція передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років, а також заборону на керування транспортними засобами до трьох років.

Окрім цього, на початку листопада у ДТП загинув депутат Київради Сергій Мамоян. Внаслідок аварії загинуло двоє людей, ще двоє пасажирів, що були на задніх сидіннях, сильно травмувалися.

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Причини ДТП - що відомо

Дослідження, як пише Вікіпедія, проведене 1985 року К. Румаром з використанням британських та американських звітів про зіткнення як даних, показало, що:

  • 57 % аварій були викликані суто чинниками водія,
  • 27 % — сукупними факторами дороги і водія,
  • 6 % — сукупними чинниками транспортного засобу і водія,
  • 3 % - винятково факторами дороги,
  • 3 % — сукупними показниками дороги, водія і транспортних засобів,
  • 2 % суто факторами транспортного засобу
  • 1 % сукупними чинниками дороги і транспортного засобу.

Зниження наслідків нівечень в аваріях, є більш важливим, ніж зменшення захворюваності, а розмежування захворюваності за широкими категоріями причин, вводить в оману щодо зменшення серйозних ушкоджень.

Видозміни транспортних засобів і доріг, як правило, більш дієві, ніж спроби змінити поведінку, за винятком певних законів, таких як обов'язкове використання пасків безпеки, мотоциклетних шоломів і поступове ліцензування підлітків.

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