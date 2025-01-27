П'яне ДТП і 4 постраждалих: голову РДА оштрафували всього на 34 тис. грн - суд

Чоловіку мало б загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі.

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Майбоженка позбавили водійського посвідчення на 3 роки / Колаж: Главред, фото: тг-канали

Про що мова:

Екс-голова Броварської райдержадміністрації Володимир Майбоженко вчинив п'яне ДТП

Суд оштрафував посадовця на 34 тис. грн

За скоєння ДТП на підпитку Броварський районний суд оштрафував колишнього голову Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка на 34 тис. грн. Про це йдеться в повідомленні Київської обласної прокуратури.

Стало відомо, що угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими подано у ході судового розгляду. В результаті посадовця оштрафували на 34 тис. грн, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки, але машину повернули.

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"Захисником обвинуваченого в ході судового розгляду подано угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими, відповідно до якої сторони обумовили покарання, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України (призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом), у вигляді штрафу в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки", - йдеться в заяві.

Однак, своєю чергою, Київська обласна прокуратура з рішенням Броварського міськрайонного суду не погоджується. Ба більше, вона наполягатиме на скасуванні вироку.

"Прокурором подано письмове заперечення щодо неможливості укладення угоди про примирення у провадженнях вказаної категорії, невідповідності положень угоди інтересам суспільства та вимогам КК України (обумовлення в ній покарання, яке не передбачено санкцією статті КК України та відсутності підстав для призначення більш мʼякого покарання відповідно до вимог ч. 1 ст. 69 КК України)", - зазначили в прокуратурі.

Ба більше, прокурору було відмовлено дослідити в ході судового розгляду матеріалів провадження, які свідчать про відсутність пом’якшуючої обставини у вигляді активного сприяння в розкритті кримінального правопорушення з боку обвинуваченого.

"Процесуальним керівником у зв’язку з наявністю обставин, які викликають сумнів у неупередженості суду, подано заяву про відвід головуючої, у задоволенні якої відмовлено. Вказаний вирок буде оскаржено в установленому законом порядку до суду апеляційної інстанції", - резюмували в Київській обласній прокуратурі.

Як відомо, 26 квітня п'яний голова РВА влетів у натовп у Броварах. Після тесту на драгері стало зрозуміло, що кількість алкоголю в організмі чоловіка перевищує норму в 11 з половиною разів - 2,31 проміле з 0,2 допустимих. Ба більше, посадовець їхав на "червоний".

Згодом правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

ДТП в Україні - що відомо

Як писав Главред, 24 січня у страшній ДТП загинула відома блогерка Анна Жук. Аварія сталася на трасі Харків - Київ.

Згодом стало відомо, що водію легковика, який зіткнувся з вантажівкою, повідомили про підозру. Санкція передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років, а також заборону на керування транспортними засобами до трьох років.

Окрім цього, на початку листопада у ДТП загинув депутат Київради Сергій Мамоян. Внаслідок аварії загинуло двоє людей, ще двоє пасажирів, що були на задніх сидіннях, сильно травмувалися.

Більше важливих новин:

Причини ДТП - що відомо Дослідження, як пише Вікіпедія, проведене 1985 року К. Румаром з використанням британських та американських звітів про зіткнення як даних, показало, що: 57 % аварій були викликані суто чинниками водія,

27 % — сукупними факторами дороги і водія,

6 % — сукупними чинниками транспортного засобу і водія,

3 % - винятково факторами дороги,

3 % — сукупними показниками дороги, водія і транспортних засобів,

2 % суто факторами транспортного засобу

1 % сукупними чинниками дороги і транспортного засобу. Зниження наслідків нівечень в аваріях, є більш важливим, ніж зменшення захворюваності, а розмежування захворюваності за широкими категоріями причин, вводить в оману щодо зменшення серйозних ушкоджень. Видозміни транспортних засобів і доріг, як правило, більш дієві, ніж спроби змінити поведінку, за винятком певних законів, таких як обов'язкове використання пасків безпеки, мотоциклетних шоломів і поступове ліцензування підлітків.

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