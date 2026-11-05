Вибори в Україні можуть пройти онлайн: Зеленський озвучив головну умову

Звичайне голосування неможливе, поки мільйони захисників перебувають на фронті.

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Зеленський допустив онлайн-вибори під час війни / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви Зеленського:

Мільйони людей в окопах не зможуть проголосувати

Солдати мають обирати главу держави насамперед

Онлайн-вибори можливі, але потрібне рішення парламенту

Влада може розглянути проведення виборів в Україні в онлайн-форматі. Але під час війни зробити це дуже складно. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ZDF.

Однак він підкреслив, що у разі проведення виборів є велика частина громадян України, які не матимуть змоги голосувати.

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"Збройні сили перебувають на фронті, вони також проти виборів, оскільки не мають можливості проголосувати. Хіба це справедливо? Мільйони людей перебувають в окопах, і технічно це неможливо організувати", - зауважив глава держави.

Зеленський також додав, що саме військові повинні насамперед обирати президента, тому що "вони зберегли незалежність і продовжують її зберігати".

На його думку, усі професії важливі, проте у воєнний час пріоритет - у військовослужбовців.

"Але під час війни професія солдата - найважливіша професія, тому що солдати ризикують своїм життям. І проводити вибори, на яких солдати не зможуть проголосувати, - це несправедливо. Це на сто відсотків несправедливо", - наголосив він.

Водночас, за його словами, Україна може розглянути можливість проведення онлайн-виборів.

"Це можливо, але тоді парламенту доведеться шукати та знаходити рішення", - підсумував Зеленський.

Відео із заявою Зеленського про проведення виборів в Україні можна переглянути за посиланням.

Скільки може тривати підготовка до виборів

Перший віце-спікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко раніше говорив, що Україні буде потрібен стабільний і тривалий період безпеки, щоб підготувати зміни до виборчого законодавства та організувати сам процес голосування - як в умовах воєнного стану, так і після його скасування.

За його словами, мінімально необхідний термін повного припинення вогню становить 60 днів.

"Перше - це дійсно терміни. На сьогоднішній день в нашому законодавстві існує два добре опрацьованих види термінів. Це 90 днів - звичайні вибори. І 60 днів - дострокові вибори. Тому 60 днів, про які говорить президент, це дуже правильний термін, мінімальний, який може бути, який дійсно повинен бути в повній "тиші". Не може бути мови про якісь півзаходи, що Путін говорить про "один день" і ще про щось. Це так не працює", - підкреслив він.

Чому неможливо провести вибори в Україні під час війни / Інфографіка: Главред

Вибори в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна проведе президентські вибори, якщо диктатор РФ Володимир Путін погодиться на перемир’я на 60 днів.

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров говорив про необхідність знайти механізм для проведення виборів в Україні навіть за умов тривалої війни. Адже, за його словами, Росія не повинна отримати можливість визначати, коли українці зможуть знову обирати владу.

Також повідомлялося, що вибори в Україні після війни обійдуться приблизно в 6 млрд гривень ($140 млн). Голосування буде готуватися і проводитися за рахунок грошової допомоги зарубіжних донорів.

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Про джерело: ZDF ZDF (2-й канал німецького телебачення) - німецька громадська телекомпанія, заснована в Майнці. Фінансується за рахунок плати за громадське мовлення та реклами. ZDF займає стійке положення на ринку німецьких медіа. Телевізійний комплекс в Майнці-Лерхенберзі, побудований у 1980-х роках, досі є одним з найсучасніших і найупорядкованіших телевізійних комплексів Німеччини, пише Вікіпедія.

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