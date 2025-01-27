'Тотальна окупація': Зеленський розкрив сценарій поразки України у війні

Усі люди об'єдналися для захисту Києва, нагадав Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський розповів про загрози для України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Сухопутні війська ЗСУ

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Україна програла б війну в разі захоплення РФ Києва

Росія була за один крок від захоплення столиці

У разі захоплення країною-агресором Києва на початку повномасштабного вторгнення, Україна програла б війну, заявив президент Володимир Зеленський.

Про це він сказав в інтерв'ю італійській журналістці Чечилії Салі для газети Il Foglio, опублікованому в YouTube.

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"З окупацією Києва, якби вона відбулася, тотальна окупація нашої столиці, безумовно ми б програли Україну", - зазначив глава держави.

Він зазначив, що всі люди об'єдналися для захисту Києва і завдяки об'єднанню всього народу вдалося відстояти столицю.

"На початку війни був виклик, більшість країни була окупована, Росія була за один крок від захоплення столиці (України, - ред.)", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський різко відповів на заяву Путіна. Президент заявив про те, що зупинив сепаратизм в Україні тим, що зупинив будь-кому в країні проводити ті чи інші переговори з Росією

Раніше Зеленський сказав, як Трамп змушує Путіна закінчити війну. Дональд Трамп може завершити війну в Україні швидше за всіх, вважає президент Зеленський.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп закликав Володимира Путіна припинити війну в Україні. Він підкреслив, що його мета - не нашкодити Росії, але якщо війна не припиниться, США будуть змушені ввести серйозні санкції.

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Битва за Київ 2022 Битва за Київ — одна з ключових битв у ході російського вторгнення в Україну 2022 року. Наступ російських сил на Київ відбувався з північно-західного напрямку, з боку Чорнобильської зони відчуження та Білорусі, бої з російськими ДРГ з початку вторгнення відбуваються переважно на обох берегах Дніпра. Станом на 1 квітня 2022 року бої велися лише за передмістя Києва. В самому Києві бої велися лише з диверсійно-розвідувальними угрупуваннями. Російським військам була завдана нищівна поразка і сили вторгнення були вимушені відступити. Від 1 квітня тривала зачистка населених пунктів від залишків російських угрупувань, пише Вікіпедія.

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