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Путін хоче змусити Україну капітулювати: в ISW попередили про нову тактику

Марія Николишин
5 листопада 2026, 16:13
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Аналітики вважають, що без нових перехоплювачів Patriot Україна ризикує зазнати таких самих втрат генерації, як торік.
Путін хоче змусити Україну капітулювати: в ISW попередили про нову тактику
Росія змінила тактику ударів по Україні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Росія повторно б'є по ключових енергооб'єктах України
  • Мета Кремля: змусити Київ капітулювати взимку
  • Торік постраждало 80% української генерації

Країна-агресор Росія продовжує зимову кампанію ударів по Україні, цілеспрямовано атакуючи критичну інфраструктуру. Це призводить до значних руйнувань, посилює тиск на українську економіку та створює дедалі більші труднощі для населення. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що днями пов’язаний із Кремлем російський воєнний блогер заявив, що армія РФ перейшла до "більш систематичних і раціональних" ударів, мета яких - стратегічне ослаблення України.

відео дня

За його словами, окупанти зосереджуються на системно важливих підстанціях та менших енергетичних об’єктах, пошкодження яких безпосередньо впливає на розподіл електроенергії.

"Російські удари по енергетичній інфраструктурі України накладають дедалі більші витрати на українське суспільство, намагаючись змусити Україну капітулювати протягом зими 2026-2027 років", - йдеться у звіті.

Аналітики додають, що нинішня кампанія РФ нагадує минулорічну, коли росіяни намагалися підірвати енергетичну безпеку України та знищити її промисловий потенціал.

За їхніми даними, під час попередньої зимової кампанії було пошкоджено або зруйновано 80% українських генерувальних потужностей.

В ISW попереджають, що цієї зими Україна може зіткнутися з подібними наслідками, якщо не зможе ефективно протидіяти масованим щоденним атакам російських ракет і безпілотників.

"Надання ракет-перехоплювачів Patriot та інших систем протиповітряної оборони, а також підтримка реконструкції енергетичної інфраструктури є важливими для того, щоб Україна могла протистояти дедалі руйнівнішій ударній кампанії Росії", - підсумували аналітики.

Путін хоче змусити Україну капітулювати: в ISW попередили про нову тактику
Patriot / Інфографіка: Главред

Чого Кремль домагається ударами по енергетиці та інфраструктурі

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький говорив, що Росія змінила стратегію війни та посилила удари по українській інфраструктурі й бізнесу, намагаючись виснажити економіку та психологічно зламати громадян.

За його словами, від 16 липня лише на енергетику було 2147 атак. Тобто не було жодного дня, коли не було хоча б одного влучання або масованих атак по інфраструктурі.

"Безумовно, є чітке уявлення, що Росія змінила свої і тактику, і стратегію, і зараз інтенсифікувала удари по економіці. Дуже зрозумілим є їхня ціль - це виснажити економіку, зруйнувати як фінансове, так і психологічне, ментальне здоров'я українців для того, щоб Україна була гнучкішою, скажімо так, у процесі тих чи інших переговорів", - наголосив він.

Путін хоче змусити Україну капітулювати: в ISW попередили про нову тактику
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська в ніч на четвер, 5 листопада, атакували Дніпро ударними безпілотниками. Поранення дістали щонайменше троє людей, а на об'єктах критичної інфраструктури спалахнули пожежі.

Також 5 листопада, російська армія вдарила по Вінниці безпілотниками. У місті після влучання сталася масштабна пожежа й піднявся величезний стовп чорного диму.

Внаслідок удару країни-агресора Росії по школі у Комишувасі, станом на 5 листопада, загинули 43 людини. Ще десятки людей можуть залишатися під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває вже четверту добу.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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