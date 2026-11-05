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Меланія Трамп написала особисті листи Зеленському та Путіну: деталі зустрічі

Руслана Заклінська
5 листопада 2026, 22:13
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У Білому домі першій леді США вручили орден княгині Ольги I ступеня, а Дмитрієв подарував їй дитячий малюнок з Олешок.
Меланія Трамп написала особисті листи Зеленському та Путіну: деталі зустрічі
Меланія Трамп передала Зеленському та Путіну листи / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

  • Меланія Трамп написала особисті листи Зеленському і Путіну
  • Послання передадуть Давид Арахамія та Кирило Дмитрієв
  • Першій леді США вручили орден княгині Ольги I ступеня

Перша леді США Меланія Трамп передала особисті листи президенту України Володимиру Зеленському та очільнику Кремля Володимиру Путіну за підсумками локального перемир'я в Олешках. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

Україну на зустрічі на зустрічі в Білому домі представляв голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, Росію - омбудсман Яна Лантратова і спецпосланець очільника країни-агресорки Кирило Дмитрієв. Послання Меланія Трамп вручила Арахамії та Дмитрієву.

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Що сказала Меланія Трамп про листи

Звертаючись до учасників зустрічі, перша леді пояснила, чому вирішила написати лідерам обох країн. Її слова наводить Радіо Свобода.

"За підсумками цього історичного моменту я написала особисті листи президенту Путіну й президенту Зеленському", - сказала Меланія Трамп.

Після цього вона звернулася безпосередньо до представників обох сторін.

"Давиде й Кириле, будь ласка, передайте ці листи своїм президентам від мого імені", - попросила дружина американського президента.

Також Меланія Трамп заявила, що перемир'я в Олешках стало можливим завдяки взаємодії обох сторін і може стати важливим кроком для просування миру в регіоні. За її словами, з окупованого міста вдалося евакуювати майже 800 людей, однак точну кількість тих, хто прибув на підконтрольну Україні територію, вона не уточнила.

Як Україна відзначила першу леді США

Лубінець вручив Меланії Трамп орден княгині Ольги I ступеня. Напередодні Зеленський відзначив її цією нагородою за вагомий внесок у гуманітарну підтримку України, захист прав українців і допомогу в порятунку дітей та цивільних, які постраждали від російської агресії.

Під час церемонії омбудсман звернувся до першої леді від імені українців.

"Від імені президента України та всього українського народу я хотів би вручити вам цю державну нагороду за ваше лідерство, за вашу відвагу, за порятунок нашого народу та за повернення українських дітей. Ви зробили так багато для нас, і у мене є лише одне прохання від усього українського народу. Будь ласка, продовжуйте свою чудову роботу та підтримуйте людей", - сказав Лубінець.

Окремо в Україні відзначили сприяння Меланії Трамп евакуації людей з окупованих Олешок на Херсонщині. Режим тиші для гуманітарної місії діяв з вечора 27 жовтня до 1 листопада.

Водночас Дмитрієв вручив першій леді малюнок 11-річної дівчинки з Олешок. За його словами, дівчинка разом із родиною вирішила жити в Росії. Незалежного підтвердження цих слів немає.

Меланія Трамп
Меланія Трамп / Інфографіка: Главред

Як конфлікт у Вашингтоні вплине на мирні переговори

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду зазначив, що друга половина каденції Трампа минатиме в протистоянні з Конгресом.

"Очевидно, наступні два роки - друга половина правління Трампа - будуть конфліктними. Триватиме протистояння між Конгресом і президентом. Ці внутрішні конфлікти заважатимуть, відволікатимуть Трампа та його адміністрацію, зокрема від теми мирних переговорів", - наголосив фахівець.

Водночас, за словами Фесенка, внутрішньополітичні суперечки в США можуть мати й непрямі наслідки для Києва.

"На жаль, вони можуть створювати проблеми й у відносинах з Україною. До того ж Трамп непередбачуваний: конфлікт із демократами в деяких ситуаціях може підштовхувати його до співпраці з Путіним. Таке теж можливо", - пояснив політолог.

Журналістка та ведуча Еспресо Марина Данилюк-Ярмолаєва в коментарі Еспресо звернула увагу, що публічна роль Меланії Трамп у гуманітарній місії в Олешках вигідна не лише Вашингтону.

"Ця історія вигідна ще і іншим сторонам", - зазначила вона.

На її думку, у цьому питанні позиції Білого дому та Кремля частково збігаються.

"Якраз тут інтереси Кремля і Вашингтона збігаються", - підсумувала журналістка.

Перемир'я в Олешках - новини за темою

Як повідомляв Главред, гуманітарна місія в Олешках тривала в режимі тиші з вечора 27 жовтня до 1 листопада. Після її завершення в Росії заявили про нові домовленості з Україною щодо регулярних гуманітарних місій. Уповноважена з прав людини РФ Яна Лантратова також анонсувала продовження співпраці з Лубінцем.

Евакуація з окупованого міста проходила за попередньо узгодженими правилами. Лубінець розповів, що жителів Олешок розділили на три категорії перед виїздом. Для вивезення людей українська сторона підготувала 25 автобусів на 750 місць.

Після завершення місії експерти проаналізували її підсумки. Аналітики пояснили, як Росія цинічно використала Олешки під час перемир'я. У середині жовтня в місті залишалося приблизно 1700 мешканців.

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Про персону: Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) - український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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