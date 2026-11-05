Пєсков заговорив про мир в Україні: що він сказав і до чого тут Трамп

У Москві розраховують, що Білий дім не припинить переговори щодо України попри втрату контролю над Конгресом.

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Кремль розраховує на продовження миротворчих зусиль Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне із заяви Пєскова:

Кремль розраховує на продовження миротворчих зусиль Трампа

Пєсков анонсував новий раунд тристоронніх переговорів

Позицію Конгресу прес-секретар назвав внутрішньою справою США

У Москві розраховують, що президент США Дональд Трамп продовжить свої миротворчі ініціативи після того, як республіканці втратили контроль над обома палатами Конгресу США. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Журналіст запитав Пєскова, чи ускладнить успіх демократів діалог між Москвою та Вашингтоном.

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"Президент Трамп продовжує виконувати свої повноваження. Ми щиро розраховуємо на те, що він продовжить і свої миротворчі зусилля. Є напрацювання, незабаром відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів", - заявив Пєсков.

Окремо представник Кремля згадав першу леді США та високо оцінив гуманітарну діяльність Меланії Трамп. Пєсков висловив надію, що всі ці процеси матимуть продовження.

На запитання про те, чи здатна нова більшість у законодавчому органі загальмувати мирні ініціативи Білого дому, Пєсков відповів однією фразою.

"Це внутрішня справа Америки", - сказав прес-секретар Путіна.

Вибори в США

За підсумками голосування 3 листопада демократи отримають контроль і над Палатою представників, і над Сенатом, прогнозує CBS News. За оцінкою телеканалу, партія матиме від 251 до 268 місць у нижній палаті. NBC News прогнозує 258 мандатів. Такого результату демократи не досягали з 1993 року.

Крім того, демократи відвоювали губернаторські посади в Техасі, Джорджії, Неваді, Огайо та Айові, повідомляє NBC News. Після перемоги в нижній палаті її спікером, ймовірно, стане лідер демократів Хакім Джеффріс.

Сам Трамп визнав, що розраховував на кращий результат республіканців. При цьому він заявив про готовність прийняти підсумки виборів і працювати з демократами.

Представники Демократичної партії вже заявили про намір розпочати розслідування щодо його адміністрації.

​Вибори в США 2026 / Інфографіка: Главред

Переговори в Абу-Дабі

Наступна зустріч делегацій Росії, США та України вже має конкретні дати. Як писав Главред, спеціальний посланник американського президента Стів Віткофф 3 листопада повідомив, що тристоронні переговори відбудуться в Абу-Дабі 10–11 листопада.

США виступлять посередниками на переговорах.

"Обговорення будуть зосереджені на питаннях післявоєнної безпеки, деескалації, гуманітарних заходах, а також подальших кроках на шляху до миру", - написав Віткофф у соціальній мережі Х.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон прагне не тільки зупинити війну в Україні, а й побудувати систему, яка унеможливить новий виток бойових дій.

За словами зятя американського лідера, переговорна команда під керівництвом Трампа зараз працює з усіма сторонами конфлікту і шукає шлях до довгострокового врегулювання.

Чи варто очікувати реальних кроків до завершення війни: думка експерта

Сам факт відновлення дипломатичних контактів ще не означає, що сторони наблизилися до укладення мирної угоди. Таку думку висловив політолог Петро Олещук. За його оцінкою, Москва може використати майбутню зустріч насамперед для створення враження дипломатичного прогресу перед президентом США Дональдом Трампом. При цьому розраховувати на припинення бойових дій найближчим часом не доводиться.

Експерт вважає, що ініціатива Кремля провести черговий раунд переговорів у першій половині листопада не свідчить про намір російського керівництва переглянути свою позицію або йти на реальні поступки. Найімовірніше, таким чином Москва прагне продемонструвати Вашингтону готовність до діалогу та створити видимість руху до врегулювання конфлікту, продовжуючи військові дії.

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Про персону: Петро Олещук Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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