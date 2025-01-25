РФ 'підсіла' на зброю КНДР: в ЦПД розкрили залежність ворога

Коротко:
- РФ дедалі більше залежить від Північної Кореї
- Понад 50%, а місцями понад 70% боєприпасів в окупантів північнокорейські
Російська армія все більше залежить від постачання боєприпасів з Північної Кореї. Російським окупантам не вистачає важкої артилерії та вітчизняних боєприпасів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
"Постачання кндрівських 170-мм САУ M1978 Koksan Росії та їх відправка в Курську область говорить також про втрати одиниць важкої артилерії російською армією та її нестачу, тому Москва все більше покладається на Пхеньян і стає залежною", - зазначив він.
Коваленко зауважив, що ворог на фронті активно використовує боєприпаси, вироблені в Північній Кореї. За його словами, Росія "дуже залежна" від північнокорейського оброєння.
"Понад 50%, а місцями на певних ділянках понад 70% БК артилерії, міни - кндрівські", - пояснив керівник ЦПД.
Участь КНДР у війні проти України - останні новини
Як повідомляв Главред, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Північна Корея планує відправити Росії ще 150 балістичних ракет KN-23 у 2025 році. Також Пхеньян, ймовірно, передасть додаткові гаубиці, 70-мм самохідні артилерійські установки та 240-мм РСЗВ.
Попри перевагу російсько-корейських підрозділів, їхні наступальні дії сповільнилися в Курській області. Коваленко зазначив, що початкові плани росіян порушені, а ЗСУ проводять тактичні контрнаступальні дії.
Крім цього, розвідка Британії заявила, що втрати військ КНДР в Курській області складають близько 4 тисяч осіб, з яких чверть загинула в боях. Це більше третини з 11-тисячного угруповання північнокорейських військ, яке відправили воювати з РФ проти України.
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Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
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