РФ 'підсіла' на зброю КНДР: в ЦПД розкрили залежність ворога

Російська армія все більше залежить від постачання боєприпасів з Північної Кореї, зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

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Росія потрапила в залежність від зброї КНДР / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Коротко:

РФ дедалі більше залежить від Північної Кореї

Понад 50%, а місцями понад 70% боєприпасів в окупантів північнокорейські

Російська армія все більше залежить від постачання боєприпасів з Північної Кореї. Російським окупантам не вистачає важкої артилерії та вітчизняних боєприпасів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Постачання кндрівських 170-мм САУ M1978 Koksan Росії та їх відправка в Курську область говорить також про втрати одиниць важкої артилерії російською армією та її нестачу, тому Москва все більше покладається на Пхеньян і стає залежною", - зазначив він.

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Коваленко зауважив, що ворог на фронті активно використовує боєприпаси, вироблені в Північній Кореї. За його словами, Росія "дуже залежна" від північнокорейського оброєння.

"Понад 50%, а місцями на певних ділянках понад 70% БК артилерії, міни - кндрівські", - пояснив керівник ЦПД.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь КНДР у війні проти України - останні новини

Як повідомляв Главред, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Північна Корея планує відправити Росії ще 150 балістичних ракет KN-23 у 2025 році. Також Пхеньян, ймовірно, передасть додаткові гаубиці, 70-мм самохідні артилерійські установки та 240-мм РСЗВ.

Попри перевагу російсько-корейських підрозділів, їхні наступальні дії сповільнилися в Курській області. Коваленко зазначив, що початкові плани росіян порушені, а ЗСУ проводять тактичні контрнаступальні дії.

Крім цього, розвідка Британії заявила, що втрати військ КНДР в Курській області складають близько 4 тисяч осіб, з яких чверть загинула в боях. Це більше третини з 11-тисячного угруповання північнокорейських військ, яке відправили воювати з РФ проти України.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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