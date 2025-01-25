Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

РФ "підсіла" на зброю КНДР: в ЦПД розкрили залежність ворога

Руслана Заклінська
25 січня 2025, 22:37
91
Російська армія все більше залежить від постачання боєприпасів з Північної Кореї, зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко.
РФ 'підсіла' на зброю КНДР: в ЦПД розкрили залежність ворога
Росія потрапила в залежність від зброї КНДР / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Коротко:

  • РФ дедалі більше залежить від Північної Кореї
  • Понад 50%, а місцями понад 70% боєприпасів в окупантів північнокорейські

Російська армія все більше залежить від постачання боєприпасів з Північної Кореї. Російським окупантам не вистачає важкої артилерії та вітчизняних боєприпасів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Постачання кндрівських 170-мм САУ M1978 Koksan Росії та їх відправка в Курську область говорить також про втрати одиниць важкої артилерії російською армією та її нестачу, тому Москва все більше покладається на Пхеньян і стає залежною", - зазначив він.

відео дня

Коваленко зауважив, що ворог на фронті активно використовує боєприпаси, вироблені в Північній Кореї. За його словами, Росія "дуже залежна" від північнокорейського оброєння.

"Понад 50%, а місцями на певних ділянках понад 70% БК артилерії, міни - кндрівські", - пояснив керівник ЦПД.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь КНДР у війні проти України - останні новини

Як повідомляв Главред, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Північна Корея планує відправити Росії ще 150 балістичних ракет KN-23 у 2025 році. Також Пхеньян, ймовірно, передасть додаткові гаубиці, 70-мм самохідні артилерійські установки та 240-мм РСЗВ.

Попри перевагу російсько-корейських підрозділів, їхні наступальні дії сповільнилися в Курській області. Коваленко зазначив, що початкові плани росіян порушені, а ЗСУ проводять тактичні контрнаступальні дії.

Крім цього, розвідка Британії заявила, що втрати військ КНДР в Курській області складають близько 4 тисяч осіб, з яких чверть загинула в боях. Це більше третини з 11-тисячного угруповання північнокорейських військ, яке відправили воювати з РФ проти України.

Читайте також:

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні КНДР Андрій Коваленко війська КНДР в Україні
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ "підсіла" на зброю КНДР: в ЦПД розкрили залежність ворога

РФ "підсіла" на зброю КНДР: в ЦПД розкрили залежність ворога

22:37Світ
Путін вимагає переговорів із Трампом, щоб поділити світ: чого боїться Кремль

Путін вимагає переговорів із Трампом, щоб поділити світ: чого боїться Кремль

21:10Світ
"Це як постріл": Зеленський сказав, як Трамп змушує Путіна закінчити війну

"Це як постріл": Зеленський сказав, як Трамп змушує Путіна закінчити війну

19:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Як сказати "мнительный" українською: мало хто знає правильну відповідь

Як сказати "мнительный" українською: мало хто знає правильну відповідь

Можна втратити щастя: коли не можна святкувати день народження

Можна втратити щастя: коли не можна святкувати день народження

Гороскоп на завтра 26 січня: Дівам - прорив у кар'єрі, Тельцям - успішний день

Гороскоп на завтра 26 січня: Дівам - прорив у кар'єрі, Тельцям - успішний день

Притягнете до себе негатив: що не можна робити 25 січня - прикмети

Притягнете до себе негатив: що не можна робити 25 січня - прикмети

"Скасування і цього концерту": ведучий висловився про зрив нового виступу Винника

"Скасування і цього концерту": ведучий висловився про зрив нового виступу Винника

Останні новини

23:40

"Дуже небезпечно": експерт розповів, чи спалахне нова війна на тлі заяв Трампа

22:37

РФ "підсіла" на зброю КНДР: в ЦПД розкрили залежність ворога

22:30

Росія розбомбила власне село у Курській області: окупанти скинули 14 КАБів

21:10

Путін вимагає переговорів із Трампом, щоб поділити світ: чого боїться Кремль

20:38

Примарився "український слід" у протестах: Фіцо відмовляється йти у відставку

У перші 100 днів Трампа можуть початися переговори з Росією, але це не рівнозначно припиненню війни - КуликУ перші 100 днів Трампа можуть початися переговори з Росією, але це не рівнозначно припиненню війни - Кулик
20:15

США злили секретні дані розвідки новій владі Сирії: у WP розкрили деталі

19:35

"Це як постріл": Зеленський сказав, як Трамп змушує Путіна закінчити війну

19:10

Путін метушиться під ТрампомПогляд

19:05

Молодик у січні 2025: трьом знакам зодіаку чекати грандіозного фінансового поповнення

Реклама
19:05

"Грає в команді Путіна": Туск жорстко попередив Орбана через санкції ЄС

18:55

"Успіх – це мир": Зеленский розповів, яким буде формат переговорів з РФ

18:31

Беремо всього 4 секретних інгредієнти і готуємо салат Червоне море - рецептВідео

18:15

Чи продовжать термін для проходження ВЛК "обмежено придатним": важливі деталі

17:57

Україна втратить третину площі і не буде в НАТО: Фіцо зробив скандальну заяву

17:51

"Шабаш фашистів": Жданов розкрив найгірший сценарій "Трампа на боці РФ"

17:31

Рецепт ідеального плову: лише один секрет - пальчики оближешВідео

17:10

"Найефективніші хлопці": Кім висловився про зниження призовного віку до 18 років

16:53

РФ б'є по Харкову ударними дронами, є поранені та "прильоти"

16:44

Українцям приготуватися: у трьох країнах ЄС хочуть відкрити "центри повернення"

16:37

Утік: зрадниця Регіна Тодоренко залишилася без чоловіка

Реклама
16:30

"Я заборонив будь-які переговори": Зеленський різко відповів на заяву Путіна

16:06

Завершення війни та переговори з РФ: Зеленський розкрив деталі діалогу з Трампом

16:03

В Україні з’явився новий знак: що означає "крапка в трикутнику" - знають не всі

15:53

"Проблеми зі здоров'ям": що сталося з Аллою Пугачовою - деталі

15:37

Як розумно зекономити на пальному: експерти озвучили неочікувану фішку

15:20

"Цінитель путінського режиму": продюсер Роднянський розчарував українців позицією

15:15

Припинення військової допомоги США: Зеленський зробив важливу заяву

15:08

Загроза оточення ЗСУ на Донеччині: майор розповів про накази на відхід

14:57

Енергетична криза в Придністров'ї: Зеленський і Санду зробили важливу заяву

14:55

Хитрий трюк шеф-кухаря: як зберегти часник свіжим на півроку

14:33

У Росії зникли зв’язок і інтернет: ГУР "відключили" Москву та інші міста

14:19

Розсада перцю буде міцною й дасть багатий урожай: городник розкрив два способиВідео

14:00

Коханка диктатора Путіна закрутила роман із його улюбленим співаком - деталі

13:55

Воїни ЗСУ знищили підрозділ морпіхів РФ з бригади, яка причетна до страт полонених

13:46

Дитина поранена внаслідок вибуху дрона РФ: деталі прильоту по багатоповерхівці біля Києва

13:42

"Куди зник Терен?": переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь натякнула на розрив

13:19

Як правильно їсти столовими приборами: британський експерт розкрив усі нюанси

13:14

"Шість років служив у церкві": що відомо про чоловіка загиблої в ДТП Анни Жук

12:48

Служба в армії з 18 років: у Зеленського розкрили важливі зміни і назвали терміни

12:14

Чим відрізняються 2 дівчини з фотоапаратом: лише найуважніші вгадають за 31 секунду

Реклама
12:07

"У нас немає іншого варіанту": Садовий дав надію на відкриття аеропортів України

11:51

"Скасування і цього концерту": ведучий висловився про зрив нового виступу Винника

11:46

"Наші позиції зруйновані": у ЗСУ попередили про штурм росіян на сході

11:15

Удар по будинках і критичній інфраструктурі: РФ атакувала Україну 61 дроном - деталіФотоВідео

10:56

Прогноз курсу валют на кінець січня: чи чекати великих коливань - банкір

10:52

Гороскоп на лютий 2025 для Раків: щастя, достаток і велике кохання

10:50

Китайський гороскоп на завтра 26 січня: Тиграм - невдачі, Свиням - загрози

10:12

Підкорить усіх і відразу: закусочний рулет Крабова Петті - рецепт

10:10

Українцям буде важче потрапити до США: Трамп обмежує гуманітарні програми

09:48

Єдиний випадок: кого з інвалідів можуть призвати до армії - пояснення

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти