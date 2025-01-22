Тарифи lifecell подорожчають уже в лютому: яких абонентів це не стосується

Мобільний оператор lifecell підвищить тарифи на свої послуги через подорожчання електроенергії.

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lifecell підвищує тарифи на свої послуги / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Що відомо про подорожчання lifecell:

Тарифи зростуть для старих клієнтів

Для клієнтів, які перейшли на lifecell у грудні, тарифи не зростуть

Уже в лютому оператор мобільного зв'язку lifecell підвищить тарифи для чинних абонентів. Підвищення не стосуватиметься нових клієнтів, які перейшли на lifecell у грудні і перенесли свої номери. Про це заявив головний керуючий DVL ("Датагруп", "Воля" і lifecell) Михайло Шелемба.

В інтерв'ю Forbes Ukraine він розповів про те, що тарифи зростуть через подорожчання електроенергії.

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"На жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона відбудеться вже в лютому... Зростання вартості електроенергії відчули всі оператори. За минулий рік вона зросла майже вдвічі. На цей рік ми закладаємо 2,3 млрд грн витрат на це", - зазначив Шелемба.

Кого не торкнеться підвищення тарифів lifecell

Михайло Шелемба підкреслив, що переглядати ціни не будуть для нових клієнтів, які приєдналися до lifecell у грудні минулого року і перенесли свої номери. Такі клієнти отримали можливість зафіксувати вартість послуг до кінця 2025 року.

Нагадаємо, мобільні оператори України вже цього року повністю відключать свої 3G-мережі. Якщо телефон підтримує 4G, то змінювати нічого не потрібно. Не підтримує - тоді, ймовірно, пристрій знадобиться замінити на більш сучасний.

Мобільний зв'язок в Україні подорожчав - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, на початку грудня минулого року стало відомо про підвищення тарифів мобільного оператора Київстар на 25%. До цього компанія підвищувала тарифи у квітні-травні 2024 року. Втім, разом із подорожчанням Київстар обіцяє додаткові можливості у своїх тарифах.

Підвищить тарифи й оператор Vodafone: уже з 30 січня вартість послуг мобільного зв'язку та Інтернету зросте для багатьох абонентів. У компанії розповіли, як поміняти свій чинний тариф.

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Що відомо про lifecell? Lifecell - оператор, який надає мобільний зв'язок і високошвидкісний Інтернет в Україні та низці інших країн. Компанія пропонує тарифи для мобільних телефонів і смартфонів. Lifecell працює над впровадженням інформаційних технологій, цифрових сервісів, розумних технологій і надає сервіси Big Data, йдеться на сайті компанії.

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