До трьох днів без світла: яким містам загрожують найдовші відключення

Найвразливішими є населені пункти, де енергопостачання тримається на одній підстанції.

https://glavred.net/energy/do-treh-dney-bez-sveta-kakim-gorodam-grozyat-samye-dlinnye-otklyucheniya-10809731.html Посилання скопійоване

У яких містах можливий блекаут на кілька діб / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Малі міста можуть бути без світла до трьох днів після атак РФ

У Києві в морози можливі графіки 12 на 12 годин

Найвразливіші - населені пункти з однією підстанцією

Невеликі українські міста під час сильних морозів можуть залишатися без електроенергії до трьох діб, якщо російський удар виведе з ладу місцеву підстанцію. На тлі зростання споживання ситуація з енергопостачанням у різних регіонах може кардинально відрізнятися. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі РБК-Україна.

За його прогнозом, у столиці в разі сильних холодів графіки можуть передбачати схему "12 на 12": половину доби зі світлом і половину без нього.

відео дня

Проте він додав, що за межами Києва картина буде неоднорідною, і передбачити її заздалегідь складно.

"Десь може бути взагалі без обмежень, десь через атаку може бути три дні без електрики", - наголосив Харченко.

Експерт додав, що головна вразливість невеликих населених пунктів полягає в залежності від єдиного вузла живлення. Якщо такий об'єкт виходить з ладу, резервних шляхів подачі струму в місті може просто не бути.

Після руйнування ремонтом обійтися не вдасться: пошкоджені елементи доводиться повністю міняти. Енергетикам потрібно спершу завезти альтернативне обладнання, а потім змонтувати його, і саме це розтягує відновлення на дні.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Яка мета російських ударів по енергетиці

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) говорили, що Росія продовжує зимову кампанію ударів по Україні, цілеспрямовано атакуючи критичну інфраструктуру.

Окупанти зосереджуються на системно важливих підстанціях та менших енергетичних об’єктах, пошкодження яких безпосередньо впливає на розподіл електроенергії.

"Російські удари по енергетичній інфраструктурі України накладають дедалі більші витрати на українське суспільство, намагаючись змусити Україну капітулювати протягом зими 2026-2027 років", - наголосили аналітики.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, в НЕК "Укренерго" заявляли, що 5 листопада в частині областей України діятимуть графіки погодинних відключеннь електроенергії для всіх категорій споживачів. Обмеження охоплюватимуть від 2 до 4 черг (1 черга - 4 години без світла), а для промисловості протягом усієї доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Також відомо, що Київ цієї зими може опинитися в складнішому становищі, ніж торік. Через удари країни-агресора Росії три столичні ТЕЦ припинили виробляти електроенергію, а енергоінфраструктура міста має значно більше пошкоджень, ніж перед попереднім опалювальним сезоном.

Водночас нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк переконаний, що українці, найімовірніше, не будуть сидіти взимку по 16 годин без світла.

Читайте також:

Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред