"Вкид росіян": у Зеленського відреагували на "мирний план за 100 днів"

У Офісі Президента не залишили без уваги так званий "мирний план за 100 днів".

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В ОП відповіли, чи існує "мирний план за 100 днів" / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

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Жодного "мирного плану" за "100 днів" не існує

Так звані сценарії закінчення війни в Україні, - всього лише публікації для залучення трафіку

Останніми тижнями західні медіа все частіше публікують матеріали, так званих "мирних планів" та сценаріїв закінчення війни в Україні. Своєю чергою, очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив що жодного "мирного плану" за "100 днів" не існує. Про це він написав у Telegram.

"Жодних "мирних планів за 100 днів" у медіа НЕ існує в реальності. Під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізовують росіяни", - зазначив Єрмак. відео дня

Крім того, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram зазначив, що так звані "мирні плани", які зʼявляються у західних ЗМІ, — всього лише публікації для залучення трафіку.

"Всі так носяться з планом завершення війни від The Sunday Times так, ніби це щось дотичне до реальності, а не просто публікація у звичайному медіа заради трафіку. Жодного доступу до інформації та розуміння реального стану справ там немає - поверхневий аналіз", - наголосив керівник ЦПД.

Закінчення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Главред з посиланням на The Times писав, що аналітики виділили чотири реалістичні варіанти завершення війни Росії проти України. Зокрема, серед сценаріїв:

Поразка України – тривала війна з боку Росії без перспектив переговорів.

Поганий мир – через брак підтримки з боку Заходу Україна змушена укласти невигідну угоду.

Замороження конфлікту – стабілізація ситуації без остаточного врегулювання, що може призвести до подальшої ескалації.

Мирне врегулювання – найбільш сприятливий варіант для України, коли за підтримки США вона зможе вести переговори з позиції сили.

Нещодавно президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику по Україні генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за сто днів, проте майже ніхто не думає, що він зможе це зробити - особливо росіяни.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що за 100 дійсно можна провести переговори, вийти на певне розуміння, як може виглядати ситуація. Він зазначив, що найважливіше в цей період — це продовження підтримки України з боку США протягом наступних 3-6 місяців.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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