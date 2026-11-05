Ворог прострілює тил: військовий повідомив про погіршення ситуації на фронті

Після завершення режиму тиші в Олешках удари окупантів відновилися з новою силою.

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Ворог розширив кілзону на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: скріншот з DeepState, t.me/ministry_of_defense_ua

Коротко:

Після перемир'я в Олешках удари окупантів відновилися

Кілзона на півдні відсунулася на 15-20 кілометрів у тил

На Херсонщині кілзона відсунулася на 15-20 кілометрів у тил порівняно з початком весни. Після завершення перемир'я в Олешках удари російських окупантів відновилися.

Про це розповів головний сержант 5 стрілецької роти 2 батальйону 102-ї бригади ТрО Олег Маріяш в етері ТСН.

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"Коли було перемир'я, було трохи спокійніше, а тепер все почалося наново", - сказав військовий.

Як змінилася кілзона на півдні

Підрозділ Маріяша зайшов на Херсонщину на початку весни. Тоді бійці ще могли вільно пересуватися автомобілями там, де нині це вже смертельно небезпечно.

"Там, де ми ще на початку березня сміливо собі могли їздити автомобілями, без всяких проблем, то тепер вона відсунулася десь на 15-20 кілометрів у тил", - розповів Маріяш.

Через щільність ударів підвозити боєприпаси автомобілями стало надто ризиковано. Тому підрозділ дедалі частіше покладається на наземні роботизовані комплекси й дрони.

"Дрони, НРК - ми тепер почали дуже часто їх використовувати. Самі розумієте: підвіз боєприпасів - це дуже зараз проблематично, особливо автомобілями заїздити", - пояснив військовий.

Як працює FPV-дрон / Інфографіка: Главред

Окупанти по максимуму використали режим тиші на Херсонщині

Військовий оглядач Богдан Мирошников у коментарі Радіо Свобода звернув увагу, що росіяни максимально використали тиждень тиші на Херсонщині.

"Те, що ворог отримав можливість за тиждень зробити більше, ніж за останні два роки, - факт", - зазначив він.

Як дронова війна змінює ситуацію на фронті

Главред писав, що за словами командира батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимира з позивним "Лука", протистояння безпілотників постійно ускладнюється.

"Дронова війна стає дедалі складнішою та виходить на новий рівень", - зазначив комбат.

Окремо він звернув увагу на нові російські ударні безпілотники, які несуть потужну бойову частину. Такі безпілотники небезпечні через високу швидкість і велику вагу бойової частини.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

Як повідомляв Главред, старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" попереджав про загострення після завершення перемир'я на Херсонщині. На його думку, окупанти використовували режим тиші для перегрупування. Військовий прогнозував посилення ударів углиб правобережжя.

Під час режиму тиші в мережі з'явилося відео з російською технікою в Олешках. Омбудсман Дмитро Лубінець пояснив, що було на кадрах. За його словами, техніку використовували для розмінування.

Аналітики звертали увагу, що РФ уперше за війну повністю дотримувалася режиму тиші на окремій ділянці. Водночас з'явилися сигнали, що окупанти могли використати паузу для підготовки.

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