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Переговори між США та Росією та їх наслідки: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
18 лютого 2025, 22:00
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Новини України 18 лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Переговори між США та Росією та їх наслідки: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 22:00 19 лютого / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, deepstatelivemap

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Росія вимагає нових територіальних поступок від України: чого хоче Путін

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки 17 лютого висунув низку вимог на адресу України, зокрема йшлося і про нові територіальні поступки. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи того самого дня, заявив, що Кремль не відмовиться від окупованої частини території України. Заяви прозвучали напередодні двосторонньої зустрічі Росії та США 18 лютого в Саудівській Аравії.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни(ISW), за словами Небензі, Крим, окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей нібито "назавжди" стали частиною Росії. Він вважає, що Україна повинна погодитися на перегляд територіальних кордонів у рамках мирних переговорів, віддавши Росії територій Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які зараз контролюються Києвом.

відео дня

У Кіровоградській області дрон РФ влучив у багатоповерхівку: спалахнула пожежа

У ніч на 18 лютого в місті Долинська Кіровоградської області російський дрон влучив у багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Унаслідок удару постраждали троє людей - жінка з двома дітьми.

Як повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, постраждалим одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала.

"Ключовий момент": Макрон зробив важливу заяву про припинення війни в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон зробив важливу заяву про припинення вогню в Україні. Після саміту з лідерами країн Євросоюзу він провів розмову і з президентом України Володимиром Зеленським, і з президентом США. Про підсумки переговорів лідер Франції написав на своїй сторінці в соцмережі X.

За словами Макрона, лише за умови припинення агресії з боку Росії та забезпечення "сильних і надійних" гарантій безпеки для українців можливий міцний і довготривалий мир.

"Чудово вирішує проблеми": в РФ співають дифірамби Трампу по зустрічі в Ер-Ріяді

В Росії зробили заяву щодо майбутніх переговорів в Саудівській Аравії, які буде вести президент СШАДональд Трамп і його команда. Як заявив очільник державного фонду добробуту Росії Кирило Дмитрієв, який прибув на переговори до Ер-Ріяду, американці "чудово вирішують проблеми" пише CNN.

Долетіло всього шість дронів: ППО України поставило новий рекорд по захисту неба

Починаючи з вечора 18 лютого, Україну атакували 176-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 170 дронів не досягли цілей. Деталі розповіли Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Сценка із побиттям працівника ТЦК під оплески: гучний скандал у київській школі

У київській школі №309 на святі учні показали сценку, у якій один юнак ударом звалює з ніг "працівника ТЦК". На інцидент уже відреагували поліція та директорка школи.

Так, військовий Віталій Саранцев у Facebook опублікував відео, на якому видно, як на шкільну сцену виходить хлопець у куртці з військовим принтом, а на спині приклеєний напис ТЦК. Інший хлопець кулаком звалює його з ніг, а на фоні у той час звучать сміх та оплески.

Відключень світла не уникнути: експерт сказав, до чого готуватися українцям

17 лютого запроваджувались аварійні відключення світла у Києві, Київській і Дніпропетровській областях. Це сталось через зростання споживання електроенергії у зв’язку з похолодання. Експерта з питань ЖКГ, голови Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко припустив, чи можливі аварійні відключення найближчими днями.

За його словами, запровадження аварійних відключень має комплексну причину – ворожі обстріли та різке похолодання.

"Причина відключень – не лише морозна погода, хоча вона, безумовно, є однією з головних. У кожному регіоні існує своя окрема причина. Наприклад, у Миколаєві та області відключення пов’язані з тим, що російський Шахед влучив у місцеву ТЕЦ, на Сумщині – постійні ворожі атаки, відповідно постійні відключення електроенергії. Тобто в кожному регіоні своя специфіка та проблематика. Переважно аварійні відключення запроваджуються через збільшення споживання електроенергії або перенавантаження системи через наявність у містах великих промислових підприємств. Тож якщо сьогодні відключення скасували, це зовсім не означає, що їх не запровадять завтра", – сказав він в коментарі ТСН.ua.

У Зеленського з’явився козир, щоб ввічливо сказати "ні" Трампу – Forbes

На полі бою в Україні перемогти Росії не вдається. Скрутне становище агресорів на фронті слугує важелем тиску на Трампа, пише Forbes.

Просування агресорів, як заявив аналітик Ендрю Перпетуа, зазвичай вимірюється метрами і може коштувати цілих піхотних рот із десятками військ.

"Російська армія об’єктивно зазнала невдачі. І вони не мають сил коли-небудь оговтатися від того ступеня, до якого вони зазнали невдачі. Росія не може виграти цю війну на полі бою", – зазначив аналітик Ендрю Перпетуа в соцмережі X.

Участь КНДР у війні матиме наслідки: Буданов назвав загрозу для світу

Участь КНДР у війні проти України створює серйозну загрозу для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю The Chosun.

За його словами, КНДР під час війни проти України втратила близько 4 тисяч військових убитими, а також важкопораненими.

Весняне тепло вже близько: синоптики назвали точну дату потепління в Україні

Весняне потепління, за попередніми даними, варто очікувати в Україні з 25 лютого. А найближчим часом, 19 лютого, триватиме ще морозна погода, місцями будуть невеликі опади та ожеледиця. Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Виконання всіх бажань Путіна": євродепутат розкрив план Трампа щодо України

Пропозиція президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання розв'язаної Росією війни проти України складається з трьох етапів. Про це написав депутат Європарламенту від Німеччини Сергій Лагодинський (партія "Союз 90/Зелені") у соцмережі X з посиланням на власні джерела.

Особовий склад не рятує: у ЗСУ назвали головну проблему ворога біля Покровська

Покровський напрямок досі залишається "гарячою" ділянкою на фронті. Російська армія зазнає шалених втрат як у техніці, так і в живій силі. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, передає Арміяінформ.

За словами речника, загарбники й надалі пробують охопити Покровськ з кількох напрямків – зі сходу та заходу. Для противника це місто – ключ до окупації південної Донеччини.

ЄС готує Україні пакет військової допомоги розміром 700 млрд євро - Бербок

Євросоюз готує багатомільярдний пакет допомоги на закупівлю військової техніки для України. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сума допомоги може скласти близько 700 мільярдів євро. Про це повідомляє Berliner Zeitung.

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися: про що домовилися делегації

У вівторок, 18 лютого, в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, завершилися переговори представників США і Росії. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на помічника російського диктатора Юрія Ушакова.

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що переговори представників Росії та США проходили у два раунди. Загалом розмова тривала близько 4,5 годин.

Ушаков заявив, що переговори делегацій Росії та США пройшли непогано. За його словами, обидві делегації домовилися просувати двосторонні відносини.

Навіть заради миру: Зеленський назвав компроміс, на який ніколи не піде

Україна виступає за встановлення миру, засноване на наданні Києву гарантій безпеки, але територіальна цілісність країни не обговорюється. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Анкарі, пише Anadolu Agency.

"Доведеться йти на поступки": у США озвучили умови закінчення війни в Україні

У вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії пройшли переговори між США та Росією. Після зустрічі делегацій держсекретар США Марко Рубіо заявив, що всім доведеться йти на поступки, щоб покласти край війні в Україні. Про це повідомляє видання The Guardian.

За його словами, припинення війни в Україні можливе лише за умови згоди всіх учасників конфлікту.

Він підкреслив, що умови мають бути прийнятними для кожної зі сторін.

"Йти на ультиматуми РФ не збираюся": Зеленський - про переговори між РФ і США

Переговори між представниками Росії та США в Саудівській Аравії відбуваються про Україну без нашої участі, Українська держава ніколи не піде на ультиматуми Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з громадою в Анкарі, пише Інтерфакс-Україна.

Зеленський вперше відреагував на переговори між США та РФ і оголосив про рішення

Президент України Володимир Зеленський 18 лютого провів пресконференцію з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери обговорили питання двосторонньої співпраці, безпекову ситуацію в регіоні та можливі шляхи врегулювання війни, розв’язаної Росією проти України. Особливу увагу було приділено підтримці з боку Туреччини та перспективам посилення взаємодії між країнами.

Главред зібрав головні заяви двох президентів за підсумками переговорів.

Росіяни модернізували ударні БпЛА: в чому небезпека нових дронів "Ґерань-3"

Дії країни-агресора Росії свідчать про те, що Кремль не збирається завершувати війну в Україні. Зокрема, на сторінці Головного управління розвідки МО України написали, що окупанти модернізовують ударні дрони.

У повідомленні йдеться, що з початку 2025 року зафіксовано низку суттєвих змін у будові Shahed-136 ("Ґєрань-2", "Ґарпія"). Наприклад, у "Шахедах" зʼявився новий вид бойової частини вагою 90 кг. Також польотний контролер, блок розподілення потужності та акумуляторна батарея перенесена з носової частини у хвостову. Крім того, в конструкцію дрона росіяни встановили додатковий баласт.

США та РФ не хотіли участі України у переговорах у Саудівській Аравії - Bloomberg

Переговори, організовані 18 лютого в Саудівської Аравії, спочатку планували провести у тристоронньому форматі – за участю України, Росії та США. Проте американська та російська сторони наполягли на зустрічі без предстаників Києва. Про це пише Bloomberg.

Джерело видання, обізнане з деталями організації переговорів, розповіло, що головним модератором виступив саме наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, який намагався збалансувати інтереси всіх сторін. Однак результатом стало виключення України з дискусій.

Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний мороз

Погода в Україні 19 лютого буде дуже морозною. Також очікується сніг та ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні втримається морозна погода. Температура повітря опуститься до -19 градусів. На заході, півночі та в центральних областях очікується сніг.

ЄС готує Україні пакет допомоги на €6 млрд на тлі перемовин США і РФ - Politico

Країни ЄС планують новий пакет військової допомоги для України вартістю щонайменше 6 мільярдів євро. Він стане одним із найбільших пакетів військової допомоги ЄС з початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомило Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів.

Вдарить різке потепління і розтане сніг: синоптикиня назвала дату

Погода в Україні цього тижня залишатиметься морозною. Температура повітря буде переважно мінусовою як вночі, так і вдень.

Вихідні, які минули, і весь поточний тиждень стануть найзимовішим періодом, можливо, за весь сезон. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі виданню NV.

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