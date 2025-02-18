Весняне тепло вже близько: синоптики назвали точну дату потепління в Україні

Морози відступлять, а денні показники температури повітря поступово зростатимуть.

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Весняне тепло вже близько / Фото: facebook.com/tala.didenko

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Прогноз погоди від Наталії Діденко

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Весняне потепління, за попередніми даними, варто очікувати в Україні з 25 лютого. А найближчим часом, 19 лютого, триватиме ще морозна погода, місцями будуть невеликі опади та ожеледиця. Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, морози відступлять, а денні показники температури повітря поступово зростатимуть. Уже наступного тижня вони мають сягнути спочатку 1-5 градусів тепла, а згодом - +4-9. На заході та півдні повітря прогріється до +10 градусів.

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Однак для середи, 19 лютого, Діденко прогнозує морозну погоду. Вночі очікується -9-13 градусів, у східній частині - до -12-19 градусів, у західних областях - близько -4-10 градусів.

Протягом дня по Україні температура триматиметься на позначці -1-6 градусів. На заході, півночі та місцями в центральних областях імовірний невеликий сніг. У цей час на півдні та сході буде сухо.

Для столиці синоптик прогнозує -10 градусів уночі та -1-3 градуси в середу вдень.

"На дорогах слизько. Місцями можливий невеликий сніг", - попереджає Діденко.

Мешканцям столиці варто очікувати потепління також із 25 лютого

Як повідомляє Укргідрометцентр, цього тижня зима надолужуватиме і компенсуватиме попередні теплі місяці, адже найближчими днями збережеться морозна погода. У середу та четвер через територію нашої країни пройде атмосферний фронт, який місцями додасть ще кілька сантиметрів снігу. У більшості областей збережеться ожеледиця.

Зокрема, 19-21 лютого можливі різкі коливання рівнів води з добовою інтенсивністю, без загрози негативних наслідків.

За даними синоптиків, протягом 18-20 лютого синоптична ситуація в Україні буде різною.

Прогноз погоди 19 лютого / Фото: meteo.gov.ua

У вівторок, 18 числа, погоду без опадів визначатиме поле високого атмосферного тиску. Надалі атмосферні фронти з північного заходу зумовлять 19 лютого в північних, західних та центральних областях, а 20 лютого в більшості областей невеликий сніг. На дорогах місцями спостерігатиметься ожеледиця.

Прогноз погоди 20 лютого / Фото: meteo.gov.ua

"У холодній повітряній масі температура дуже залежатиме від прояснень: ночі очікуємо холодними, особливо на сході, а вдень прогнозуємо невеликий мороз", - кажуть в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, понеділок 17 лютого став найхолоднішим днем цього тижня. Вночі стовпчики термометра опустилися до -20 градусів морозу в деяких районах Івано-Франківської та Чернівецької областей, зокрема, в Карпатах, а також у Луганській області.

Метеоролог Ігор Кибальчич прогнозує, що протягом усього тижня з 17 по 23 лютого очікується період аномально холодної погоди. Середньодобова температура повітря буде на 5 - 9 °С нижчою за кліматичну норму через вплив холодної арктичної повітряної маси та потужного антициклону.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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