Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Весняне тепло вже близько: синоптики назвали точну дату потепління в Україні

Віталій Кірсанов
18 лютого 2025, 12:58
1309
Морози відступлять, а денні показники температури повітря поступово зростатимуть.
погода
Весняне тепло вже близько / Фото: facebook.com/tala.didenko

Ви дізнаєтеся:

  • Прогноз погоди від Наталії Діденко
  • Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Весняне потепління, за попередніми даними, варто очікувати в Україні з 25 лютого. А найближчим часом, 19 лютого, триватиме ще морозна погода, місцями будуть невеликі опади та ожеледиця. Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, морози відступлять, а денні показники температури повітря поступово зростатимуть. Уже наступного тижня вони мають сягнути спочатку 1-5 градусів тепла, а згодом - +4-9. На заході та півдні повітря прогріється до +10 градусів.

відео дня

Однак для середи, 19 лютого, Діденко прогнозує морозну погоду. Вночі очікується -9-13 градусів, у східній частині - до -12-19 градусів, у західних областях - близько -4-10 градусів.

Протягом дня по Україні температура триматиметься на позначці -1-6 градусів. На заході, півночі та місцями в центральних областях імовірний невеликий сніг. У цей час на півдні та сході буде сухо.

Для столиці синоптик прогнозує -10 градусів уночі та -1-3 градуси в середу вдень.

"На дорогах слизько. Місцями можливий невеликий сніг", - попереджає Діденко.

Мешканцям столиці варто очікувати потепління також із 25 лютого

Як повідомляє Укргідрометцентр, цього тижня зима надолужуватиме і компенсуватиме попередні теплі місяці, адже найближчими днями збережеться морозна погода. У середу та четвер через територію нашої країни пройде атмосферний фронт, який місцями додасть ще кілька сантиметрів снігу. У більшості областей збережеться ожеледиця.

Зокрема, 19-21 лютого можливі різкі коливання рівнів води з добовою інтенсивністю, без загрози негативних наслідків.

За даними синоптиків, протягом 18-20 лютого синоптична ситуація в Україні буде різною.

Прогноз погоди 19 лютого
Прогноз погоди 19 лютого / Фото: meteo.gov.ua

У вівторок, 18 числа, погоду без опадів визначатиме поле високого атмосферного тиску. Надалі атмосферні фронти з північного заходу зумовлять 19 лютого в північних, західних та центральних областях, а 20 лютого в більшості областей невеликий сніг. На дорогах місцями спостерігатиметься ожеледиця.

Прогноз погоди 20 лютого
Прогноз погоди 20 лютого / Фото: meteo.gov.ua

"У холодній повітряній масі температура дуже залежатиме від прояснень: ночі очікуємо холодними, особливо на сході, а вдень прогнозуємо невеликий мороз", - кажуть в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, понеділок 17 лютого став найхолоднішим днем цього тижня. Вночі стовпчики термометра опустилися до -20 градусів морозу в деяких районах Івано-Франківської та Чернівецької областей, зокрема, в Карпатах, а також у Луганській області.

Метеоролог Ігор Кибальчич прогнозує, що протягом усього тижня з 17 по 23 лютого очікується період аномально холодної погоди. Середньодобова температура повітря буде на 5 - 9 °С нижчою за кліматичну норму через вплив холодної арктичної повітряної маси та потужного антициклону.

Вам також може бути цікаво:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    погода Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні Погода на тиждень Погода Київ погода завтра
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    Навіть заради миру: Зеленський назвав компроміс, на який ніколи не піде

    Навіть заради миру: Зеленський назвав компроміс, на який ніколи не піде

    15:10Україна
    Переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися: про що домовилися делегації

    Переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися: про що домовилися делегації

    14:42Світ
    ЄС готує Україні пакет військової допомоги розміром 700 млрд євро - Бербок

    ЄС готує Україні пакет військової допомоги розміром 700 млрд євро - Бербок

    14:34Світ
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Аномальний мороз відступить: синоптик назвав дату різкого потепління в Україні

    Аномальний мороз відступить: синоптик назвав дату різкого потепління в Україні

    Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

    Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

    Карта Deep State онлайн за 18 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 18 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

    "Боже мій": відомий ведучий розповів, який вигляд Катерина Осадча має в житті

    "Боже мій": відомий ведучий розповів, який вигляд Катерина Осадча має в житті

    Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

    Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

    Останні новини

    15:20

    Катя Осадча вперше зізналася, чому відклала ідею з усиновленням

    15:10

    Навіть заради миру: Зеленський назвав компроміс, на який ніколи не піде

    14:55

    Ціна впала на 8%: вартість ключового продукту в Україні знизилася

    14:54

    Чи можна щодня митися дігтярним милом: яка його користь і шкодаВідео

    14:42

    Переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися: про що домовилися делегації

    Україні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війниУкраїні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війни
    14:40

    "Ми прийшли до цього жаху": актор "Сватів" пішов проти Путіна і розкрив, чомуВідео

    14:34

    ЄС готує Україні пакет військової допомоги розміром 700 млрд євро - Бербок

    14:14

    "Навіть без переговорів": Росія може вимушено взяти "паузу" у війніВідео

    14:14

    Особовий склад не рятує: у ЗСУ назвали головну проблему ворога біля Покровська

    Реклама
    13:57

    Ольга Сумська зізналася, як на її кар'єру вплинуло життя доньки-мовчунки в РФ

    13:38

    "Виконання всіх бажань Путіна": євродепутат розкрив план Трампа щодо України

    13:36

    Син Осадчої та Горбунова вивалив сімейні таємниці: відео потрапило в мережуВідео

    13:29

    РФ удосконалила північнокорейські ракети: Буданов попередив про небезпеку

    13:23

    Стрімке падіння цін: в Україні різко змінилась вартість яєць

    13:11

    Чекало не одне покоління: Джонні Депп повертається в "Пірати Карибського моря"

    12:58

    Весняне тепло вже близько: синоптики назвали точну дату потепління в Україні

    12:38

    Говорили про Україну: президентка Єврокомісії зустрілася з спецпредставником США

    12:36

    Участь КНДР у війні матиме наслідки: Буданов назвав загрозу для світу

    12:25

    Гороскоп Таро на березень 2025: Овнам - злодійство, Тельцям - прогрес, Близнюкам - коханняВідео

    12:16

    У Зеленського з’явився козир, щоб ввічливо сказати "ні" Трампу – Forbes

    Реклама
    12:12

    Drum Island Fest 2025: найбільший конкурс ударних інструментів для дітей в Україні

    12:09

    НАБУ шантажує фігурантів кримінальних справ, щоб ті провокували чиновників на хабарі – ЗМІ

    12:07

    Діти путініста Філіпа Кіркорова терміново покинули РФ - що сталося

    11:54

    У Кремлі заявили про готовність Путіна вести переговори із Зеленським: у чому підступ

    11:52

    Важливі події найближчими тижнями і місяцями: Туск заінтригував заявою

    11:40

    "Пряме влучання": росіяни КАБом рознесли центр Золочева під Харковом

    11:34

    "Лікарі борються за життя": українська актриса в реанімації в критичному стані

    11:16

    ЗСУ перебувають в "мішку": офіцер попередив про загрозливе оточення підрозділів

    11:09

    Склади зброї України та інших країн Європи майже порожні - гендиректор Rheinmetall

    11:06

    Китайський гороскоп на завтра 19 лютого: Бикам - жертви, Півням - тривога

    11:00

    Відключень світла не уникнути: експерт сказав, до чого готуватися українцям

    10:45

    Втік від росіянки: у Тома Круза нова подруга, молодша на 26 років

    10:26

    Трамп може вивести війська США з Балтії на вимогу Путіна - Financial Times

    10:20

    Мадонна знялася в рожевій комбінації в рідкісному відео без фільтрівВідео

    10:19

    "Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

    10:14

    Сценка із побиттям працівника ТЦК під оплески: гучний скандал у київській школіВідео

    10:00

    Долетіло всього шість дронів: ППО України поставило новий рекорд по захисту неба

    09:24

    "Чудово вирішує проблеми": в РФ співають дифірамби Трампу по зустрічі в Ер-Ріяді

    09:24

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

    09:20

    "У мене побачення": переможниця "Холостяка" розповіла про зміни в житті

    Реклама
    09:16

    Карта Deep State онлайн за 18 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

    09:06

    Якою буде весна 2025 року: синоптики дали прогноз

    08:35

    "Ключовий момент": Макрон зробив важливу заяву про припинення війни в Україні

    08:23

    Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

    08:21

    "Довгоочікуване диво": Ірина Сопонару оголосила про поповнення в родині з іноземцем

    08:10

    Стали відомі нові вимоги ПутінаПогляд

    07:44

    У Кіровоградській області дрон РФ влучив у багатоповерхівку: спалахнула пожежаФото

    07:34

    Шакіру терміново госпіталізували: що сталося

    07:15

    Де 3 відмінності між малюнками дівчини в пустелі: найкраща загадка на уважність

    06:56

    Росія вимагає нових територіальних поступок від України: чого хоче Путін

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
    Мода та краса
    Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Війна з Росією
    Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
    Цікаве
    Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти