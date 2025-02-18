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Вдарить різке потепління і розтане сніг: синоптикиня назвала дату

Альона Вороніна
18 лютого 2025, 21:35
659
Потепління скоро накриє Україну, сніговий покрив розтане.
Погода, белка, зима
Погода в Україні - вдарить різке потепління і розтане сніг/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні буде потепління
  • Якою буде погода упродовж цього тижня

Погода в Україні цього тижня залишатиметься морозною. Температура повітря буде переважно мінусовою як вночі, так і вдень.

Вихідні, які минули, і весь поточний тиждень стануть найзимовішим періодом, можливо, за весь сезон. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі виданню NV.

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Вона зазначила, що раніше потепління прогнозувалося на цей тиждень, проте підвищення температури повітря відклалося на наступний тиждень через проходження 19-20 лютого атмосферного фронту з північного заходу. Цей атмосферний фронт принесе опади – спершу у північні, західні та центральні області, а потім і в більшості регіонів України. Снігу стане більше принаймні на кілька сантиметрів, також в ці дні буде переважно хмарно.

Синоптикиня попередила, що на дорогах подекуди буде ожеледиця, і закликала водіїв та пішоходів бути обережними.

Також вона зазначила, що найближчі ночі будуть холодними, особливо у східних регіонах.

"Найближча ніч на сході – в межах -11…-16, північний схід – до -20". Вдень буде -1…-8 градусів. На півдні і Закарпатті буде тепліше: вночі -6…-11, а вдень близько 0 градусів", – розповіла Птуха.

Посеред тижня морози можуть ослабнути хіба що на кілька градусів. Очікується, що температура повітря вночі в Карпатах і на сході нашої держави буде триматися в діапазоні -13…-18 градусів, на решті території країни буде -7…-14. Денна температура буде 0…-7 градусів. У південно-західній частині країни, як очікується, буде тепліше – вдень від -2 до +3 градусів.

У п’ятницю, 21 лютого, знову запанує антициклон, поле високого тиску, тому опадів в цей день вже не буде.

Морозна погода буде утримуватися практично до кінця тижня, весь цей час буде зберігатися сніговий покрив.

Коли в Україні потепліє

Зміни погоди в Укргідрометцентрі очікують аж на початку наступного тижня. Саме у той період часу проглядається тенденція до відчутного підвищення показників температури повітря, зазначила Птуха. Найімовірніше тоді вже почне танути сніг, а денна температура повітря частіше буде плюсовою.

Вдарить різке потепління і розтане сніг: синоптикиня назвала дату
Циклон та антициклон - яка різниця/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що влупить -30 – синоптики назвали області, які атакує нереальний мороз. Погода на Закарпатті буде однією з найтепліших. Однак навіть там очікується мороз.

Також раніше повідомлялося, що весняне тепло вже близько – синоптики назвали точну дату потепління в Україні. Морози відступлять, а денні показники температури повітря поступово зростатимуть.

Нагадаємо, стало відомо, якою буде весна 2025 року – синоптики дали прогноз. Погода в Україні навесні буде на кілька градусів вищою за норму.

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Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – виипускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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