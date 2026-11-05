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"Повертаю футболку з номером 7": Роналду попрощався зі збірною Португалії

Анна Косик
5 листопада 2026, 13:27
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Легендарний футболіст оголосив про завершення кар'єри в збірній після гучного конфлікту.
'Повертаю футболку з номером 7': Роналду попрощався зі збірною Португалії
Роналду повернув свою легендарну футболку / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео в Instagram

Коротко:

  • Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній
  • Причиною рішення став конфлікт із тренером Жорже Жезушем

Кріштіану Роналду поставив крапку у своїй історії в збірній Португалії. Форвард ухвалив це рішення після гучного конфлікту з головним тренером національної команди Жорже Жезушем, який спалахнув під час попередньої міжнародної паузи

Про свій відхід нападник оголосив в Instagram. За національну команду він виступав від серпня 2003 року, тобто понад два десятиліття. Прощальний допис португалець присвятив символу, з яким його асоціювали весь цей час.

відео дня

"Настав день, коли я повертаю футболку з номером "7" нашої національної збірної. Я ніколи не вважав, що вона належить лише мені. Але впродовж 23 років я мав привілей і відповідальність носити її, захищати та брати її із собою на стадіони всього світу", - написав Роналду.

Футболіст зізнався, що вагався з вибором, адже такі кроки підказує не лише холодний розрахунок, а й емоції. Звертаючись до прихильників, він розповів, що цінує в цьому шляху найбільше.

"Коли я озираюся назад на все, що було пов'язано з національною збірною, я бачу не просто матчі, голи, рекорди чи трофеї. Я бачу людей. Я бачу португальців, які живуть за кордоном і які на 90 хвилин відчували себе дещо ближче до дому", - зазначив Роналду.

За словами нападника, гра для нього давно вийшла за межі поля. Передусім це мільйони співвітчизників, яких він ніколи не бачив особисто, але які стали частиною його життя.

Як у Роналду виник конфлікт із Жезушем

Причиною завершення кар'єри в збірній Португалії стала ситуація під час матчу Ліги націй проти Норвегії. Роналду просидів на лавці запасних, хоча тренер відправив його розминатися.

Перед грою 72-річний Жезуш анонсував, що Кріштіану з'явиться на полі приблизно на 30 хвилин у другому таймі. Однак згодом наставник передумав, і форвард образився.

Після матчу відбулася зустріч Роналду з тренером і президентом Португальської федерації футболу. Сторони домовилися, що Жезуш на пресконференції прояснить ситуацію і зачитає вісім пунктів, складених самим гравцем. Проте тренер слова не дотримав.

Розлючений Роналду самовільно покинув розташування збірної. Пізніше він оприлюднив заяву зі своєю версією подій.

10 жовтня федерація тимчасово відсторонила Роналду від національної команди до завершення дисциплінарного розслідування. 19 жовтня його офіційно покарали за самовільне залишення табору дискваліфікацією на 30 днів і штрафом у розмірі 255 євро.

Фактично санкції не зачіпали жодної гри збірної. Роналду міг вийти на поле в заключних турах групового етапу Ліги націй проти Данії 14 листопада та Уельсу 17 листопада. Однак форвард обрав остаточне прощання з командою.

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Про персону: Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду - португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії. Чемпіон Європи, п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Вважається одним із найкращих футболістів усіх часів, повідомляє Вікіпедія.

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