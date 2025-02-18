США та РФ не хотіли участі України у переговорах у Саудівській Аравії - Bloomberg

Принц Саудівської Аравії планує особисто розповісти Зеленському про результати переговорів та позиції США і РФ.

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Україну не запросили на переговори в Саудівській Аравії через позицію США та Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Принц Саудівської Аравії планував провести переговори за участю України, Росії та США

Київ не запрошували на вимогу Вашингтона та Москви

Наслідний принц Мухаммед бін Салман особисто розповість Зеленському про переговори

Переговори, організовані 18 лютого в Саудівської Аравії, спочатку планували провести у тристоронньому форматі – за участю України, Росії та США. Проте американська та російська сторони наполягли на зустрічі без предстаників Києва. Про це пише Bloomberg.

Джерело видання, обізнане з деталями організації переговорів, розповіло, що головним модератором виступив саме наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, який намагався збалансувати інтереси всіх сторін. Однак результатом стало виключення України з дискусій.

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За словами джерела, принц Саудівської Аравії має намір особисто поінформувати президента України Володимира Зеленського про роль королівства в організації переговорів. Також він розповість про деталі зустрічі та позиції США і РФ.

У виданні наголошують, що виключення Києва зі столу переговорів може мати серйозні наслідки. Ще під час Мюнхенської безпекової конференції 2023 року тодішній держсекретар США Ентоні Блінкен попереджав про небезпеку "дипломатичної зневаги" у переговорах високого рівня.

"У міжнародній політиці, якщо ви не сидите за столом переговорів, ви ризикуєте опинитися в меню", - образно застеріг Блінкен.

Позиція Трампа та Зеленського

Нещодавня телефонна розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіним та ймовірність їхньої особистої зустрічі свідчать про намір нової адміністрації Білого дому діяти швидко. У той же час європейські лідери та президент Зеленський шукають шляхи впливу на Вашингтон, щоб уникнути нав’язаної Кремлем угоди.

Напередодні переговорів в Ер-Ріяді Зеленський наполягав на тому, що США, Україна та Європа мають узгодити спільну позицію перед тим, як розмовляти з Росією. Попри запрошення Трампа до Вашингтона, дата зустрічі досі не узгоджена.

Натомість США закликали європейські країни чітко визначити, які гарантії безпеки вони готові надати Україні. Вашингтон також вимагає роз’яснення, як реагуватимуть союзники в разі нападу Росії на потенційні миротворчі сили в Україні.

На думку західних аналітиків, Зеленський може опинитися перед складною дилемою, нав’язаною Трампом і Путіним: або погодитися на компромісну мирну угоду з Росією, яка може включати поступки з боку України, або продовжувати боротьбу без підтримки США.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії - останні новини

Нагадаємо, у столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися закриті переговори представників США та Росії, які тривали близько 4,5 годин у два раунди. У США переговори назвали "важливим кроком уперед". Також погоджено створення команд, які працюватимуть над припиненням війни в Україні та питаннями післявоєнного врегулювання.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори між Росією та США в Саудівській Аравії відбулиться без участі України, але держава ніколи не прийме ультиматуми РФ. Він нагадав, що на початку вторгнення Росія висувала вимоги про скорочення ЗСУ, визнання окупації та встановлення проросійського уряду, але Україна не поступилася.

Як повідомляв Главред, у Туреччині 18 лютого Зеленський наголосив, що рішення щодо завершення війни не можуть ухвалюватися без України. Візит української делегації до Ер-Ріяда перенесли на 10 березня.

Водночас Ердоган заявив, що Туреччина готова знову стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.

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