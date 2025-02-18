ЄС готує Україні пакет військової допомоги розміром 700 млрд євро - Бербок

Новий пакет на мільярди євро може бути профінансований за рахунок спільного боргу країн-членів ЄС.

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ЄС готує Україні пакет військової допомоги розміром 700 млрд євро / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Коротко:

Джерела фінансової допомоги

Мир в Україні прийде тільки через силу

Євросоюз готує багатомільярдний пакет допомоги на закупівлю військової техніки для України. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сума допомоги може скласти близько 700 мільярдів євро. Про це повідомляє Berliner Zeitung.

"Ми запустимо великий пакет, якого ніколи раніше не було в такому масштабі", - сказав Бербок у кулуарах мюнхенської зустрічі. відео дня

Новий пакет на мільярди євро може бути профінансований за рахунок спільного боргу країн-членів ЄС, механізму, випробуваного під час пандемії коронавірусу.

"Подібно до євро або короновірусної кризи, зараз існує фінансовий пакет для забезпечення безпеки в Європі. Це відбудеться в найближчому майбутньому", - пояснила дипломатка.

На її думку, мир в Україні прийде тільки через силу.

"Для цього необхідні жорсткі та довгострокові гарантії безпеки для України, сильний блок НАТО і прогрес у переговорах про вступ України до Європейського союзу. Як європейці, як німці, ми твердо стоїмо на боці України - надаючи військову, гуманітарну та фінансову підтримку. З моменту повного російського вторгнення ми, європейці, підтримали Україну загалом більш ніж на 134 мільярди євро, а одна тільки Німеччина - майже на 44 мільярди євро", - зазначила вона.

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Як повідомляв Главред, Повітряні Сили ЗСУ отримали очікуване посилення - перші французькі винищувачі Mirage 2000 і F-16, передані Нідерландами.

Німеччина має надати Україні більше військової допомоги, ніж заплановано в бюджеті станом на цей час, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

У Конгресі Сполучених Штатів уже зареєстровано законопроєкт, спрямований на відновлення механізму ленд-лізу для України. Його ініціатор - конгресмен-республіканець Джо Вілсон. Тексту документа поки що немає.

Президент США Дональд Трамп під час розмови з журналістами в Білому домі розповів про те, що розглядає можливість надання допомоги Україні від США в обмін на українські рідкоземельні метали.

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