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ЗСУ зірвали наступ РФ на кількох напрямках: ISW розкрив, де ворог атакував найбільше

Дар'я Пшеничник
5 листопада 2026, 10:32
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Найбільше атак противник здійснив на Костянтинівсько-Дружківському напрямку, однак просунутися не зміг.

ВСУ, Фронт, Война
ISW оцінив ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне зі звіту ISW:

відео дня
  • ЗСУ зірвали спроби ворога прорватися на кількох ділянках фронту
  • Інтенсивність атак на Добропільському напрямку знизилася
  • Українські сили контратакували біля Сум і Оріхова

Російські війська 3–4 листопада штурмували українські позиції одразу на кількох ділянках фронту, від півночі Сумщини до Запорізької області, проте підтвердженого просування не досягли. Найгарячішим став Костянтинівсько-Дружківський напрямок, де противник за дві доби атакував 24 рази, повідомляє Інституту вивчення війни (ISW) у своєму свіжому звіті.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на жодному іншому окремому напрямку за цей період ворог не здійснив стільки штурмів. Водночас на сусідньому Добропільському напрямку інтенсивність атак знизилася, хоча саме там окупанти концентрували основні сили щонайменше з 1 серпня 2026 року.

На Добропільщині російські підрозділи й надалі вели наступальні дії, однак українські контратаки не дали їм просунутися.

Зарічне залишається "сірою зоною"

На Лиманському напрямку не підтвердилися заяви про встановлення російського контролю над Зарічним, розташованим на північний схід від Лимана. Ці твердження спростувало навіть джерело, пов'язане із Західним угрупованням військ РФ.

За його інформацією, населений пункт досі перебуває у спірній "сірій зоні", де окупанти лише намагаються закріпитися.

Безрезультатними для ворога виявилися й атаки на схід від Слов'янська та Краматорська. Сили оборони тим часом контратакували вздовж південного берега Сіверського Дінця та на південний схід від Слов'янська.

Сумщина і південь: противник не просунувся

На півночі Сумської області російські війська 3 та 4 листопада продовжували наступальні спроби, але не досягли успіху через контратаки ЗСУ на північний схід від Сум. Джерело, що висвітлює дії російського Північного угруповання, повідомляло про активізацію штурмів у напрямку Миропілля 4 листопада.

На півдні ворог також залишився на попередніх позиціях. Окупанти атакували на Гуляйпільському напрямку та в західній частині Запорізької області, а українські захисники проводили контратаки на південь від Оріхова.

На які міста націлилися росіяни - думка експерта

Полковник ЗСУ у відставці Сергій Грабський в ефірі Радіо NV розповів, що Добропілля та Костянтинівка можуть опинитися під контролем російських окупантів, якщо Сили оборони не отримають додаткового поповнення особового складу. Стратегічне завдання Кремля залишається незмінним - захопити весь Донбас.

За словами експерта, скорочення кількості напрямків активного російського наступу не означає, що загроза минула. Попри значні втрати, російські війська продовжуватимуть просуватися вперед.

"Я дуже обережно кажу про стабілізацію, я далекий від ейфорії. Коли ми кажемо про звуження ділянок, на яких противник веде наступальні бойові дії, то абсолютно природно, що вони понесли шалені втрати, але при цьому задача, яка була поставлена, не була відкликана, не змінена", - наголосив Грабський.

Він зазначив, що для запобігання прориву необхідно посилювати українські підрозділи додатковими ресурсами та особовим складом. Водночас без належного поповнення експерт не береться гарантувати утримання позицій у Костянтинівці, на околицях Часового Яру та в Добропіллі.

ЗСУ зірвали наступ РФ на кількох напрямках: ISW розкрив, де ворог атакував найбільше
Добропілля / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Главред писав, що аналітичний проєкт DeepState 2 листопада оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. Окупаційна армія РФ просунулася на Запоріжжі.

Нагадаємо, в жовтні російська армія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 окупантів. Водночас Сили оборони України звільнили більше території, ніж російські окупанти змогли захопити.

Раніше аналітики проєкту DeepState зафіксували просування російських сил на Харківщині поблизу прикордонного села Гранів. У повідомленні зазначено, що оновлення мапи відбулося 30 жовтня і що ворог розширив зону контролю біля Граніва в Дергачівській громаді.

Крім того, у одному із попердніх звітів ISW наведено, що ЗСУ нещодавно просунулися на північний схід від Борової та провели контратаки поблизу Лимана і Слов'янська.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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