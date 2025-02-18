Якою буде весна 2025 року: синоптики дали прогноз

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в березні, квітні та травні
- Коли чекати значного потепління в перший місяць весни
Погода в Україні навесні 2025 року буде теплішою приблизно на один-два градуси. Однак не виключені періоди похолодання. Такий прогноз погоди озвучила синоптикиня Віра Балабух.
За її словами, кліматичні зміни суттєво вплинули на тривалість зими та початок весни.
У березні очікується середньомісячна температура повітря від +5...+7°С на півдні Одещини та Закарпаття і до +3...+4°С на сході України, пише ТСН.
Як свідчать дані спостережень, перший місяць весни в Україні має середню місячну температуру в проміжку від нуля до +6°C тепла. У горах значно менше - у межах -3°C морозу.
За всю історію спостережень у березні фіксували й рекордні мороз у -37°C, також було й по-літньому тепло - +29°C.
У квітні стовпчики термометрів можуть піднятися вище +10°С. Середньомісячна температура у квітні очікується від +12°С на півдні країни і до +11°С на сході та півночі.
У травні має стати ще тепліше. Середня температура за місяць, імовірно, становитиме близько +15°С. На півдні та Закарпатті температура повітря становитиме від від +19°С, на півночі та сході - від +17°С.
Портал довгострокових прогнозів Wisemeteo також опублікував прогноз погоди на березень 2025 року. Зазначається, що на початку сезону температура повітря буде на два градуси вищою за норму. Середні значення коливатимуться в межах +5°C. Перша декада розпочнеться з позначок від +2 до +6°C, далі наблизиться до +2°С.
20 березня значно потеплішає, а в період із 24 до 29 березня прогріється від +10 до +14°C.
Погода в Україні - прогнози
Як повідомляв Главред, понеділок 17 лютого став найхолоднішим днем цього тижня. Уночі стовпчики термометра опустилися до -20 градусів морозу в деяких районах Івано-Франківської та Чернівецької областей, зокрема, в Карпатах, а також у Луганській області.
Метеоролог Ігор Кибальчич прогнозує, що протягом усього тижня з 17 по 23 лютого очікується період аномально холодної погоди. Середньодобова температура повітря буде на 5 - 9 °С нижчою за кліматичну норму через вплив холодної арктичної повітряної маси та потужного антициклону.
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Хто така Віра Балабух
Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.
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