'Виконання всіх бажань Путіна': євродепутат розкрив план Трампа щодо України

Коротко:
- Етапи плану Трампа щодо закінчення війни в Україні
- Путін мріє отримати проросійського кандидата
Пропозиція президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання розв'язаної Росією війни проти України складається з трьох етапів. Про це написав депутат Європарламенту від Німеччини Сергій Лагодинський (партія "Союз 90/Зелені") у соцмережі X з посиланням на власні джерела.
Зокрема, за його інформацією, план Трампа складається з таких компонентів:
- припинення вогню,
- вибори в Україні,
- підписання остаточної угоди.
"Це повне виконання всіх бажань Путіна. Особливо частина виборів - це подарунок Трампа Путіну. Путін ненавидить Зеленського, тому що він розбив його плани щодо підпорядкування України. І мріє отримати проросійського кандидата після виснажливої війни", - вважає євродепутат.
На його думку, для Трампа також було б зручно отримати президента, який був би настільки слабким, щоб погодитися на здачу всіх українських ресурсів.
"Нам, європейцям, має бути цілком зрозуміло, що вибори мають відбутися після фінального етапу. А не до нього. Також тому, що фінальна угода не може бути результатом проросійського кандидата, можливо обраного на етапі 2", - підкреслив Лагодинський.
Переговори РФ і США щодо України - що відомо
Як повідомляв Главред, 18 лютого на території Саудівської Аравії проходять переговори між представниками Сполучених Штатів і Росії. Вони є продовженням телефонної розмови між Трампом і Путіним, зазначили в Держдепі США.
Глава державного фонду добробуту Росії Кирило Дмитрієв, який прибув на переговори в Ер-Ріяд, уже розповів про перші результати зустрічі в Саудівській Аравії. Він зробив заяву, що американці "прекрасно вирішують проблеми".
На тлі встановлення контактів між Москвою і Вашингтоном президент Франції Еммануель Макрон зробив важливу заяву про припинення війни в Україні. Він висловив думку, що для миру потрібне не тільки припинення вогню, а й надійні гарантії безпеки.
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