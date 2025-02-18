'Виконання всіх бажань Путіна': євродепутат розкрив план Трампа щодо України

Пропозиція Дональда Трампа включає поетапне припинення вогню, вибори та підписання остаточної угоди.

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Євродепутат розкрив план Трампа щодо України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, The White House

Коротко:

Етапи плану Трампа щодо закінчення війни в Україні

Путін мріє отримати проросійського кандидата

Пропозиція президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання розв'язаної Росією війни проти України складається з трьох етапів. Про це написав депутат Європарламенту від Німеччини Сергій Лагодинський (партія "Союз 90/Зелені") у соцмережі X з посиланням на власні джерела.

Зокрема, за його інформацією, план Трампа складається з таких компонентів:

відео дня

припинення вогню,

вибори в Україні,

підписання остаточної угоди.

"Це повне виконання всіх бажань Путіна. Особливо частина виборів - це подарунок Трампа Путіну. Путін ненавидить Зеленського, тому що він розбив його плани щодо підпорядкування України. І мріє отримати проросійського кандидата після виснажливої війни", - вважає євродепутат.

На його думку, для Трампа також було б зручно отримати президента, який був би настільки слабким, щоб погодитися на здачу всіх українських ресурсів.

"Нам, європейцям, має бути цілком зрозуміло, що вибори мають відбутися після фінального етапу. А не до нього. Також тому, що фінальна угода не може бути результатом проросійського кандидата, можливо обраного на етапі 2", - підкреслив Лагодинський.

Інфографіка: Главред

Переговори РФ і США щодо України - що відомо

Як повідомляв Главред, 18 лютого на території Саудівської Аравії проходять переговори між представниками Сполучених Штатів і Росії. Вони є продовженням телефонної розмови між Трампом і Путіним, зазначили в Держдепі США.

Глава державного фонду добробуту Росії Кирило Дмитрієв, який прибув на переговори в Ер-Ріяд, уже розповів про перші результати зустрічі в Саудівській Аравії. Він зробив заяву, що американці "прекрасно вирішують проблеми".

На тлі встановлення контактів між Москвою і Вашингтоном президент Франції Еммануель Макрон зробив важливу заяву про припинення війни в Україні. Він висловив думку, що для миру потрібне не тільки припинення вогню, а й надійні гарантії безпеки.

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