Долетіло всього шість дронів: ППО України поставило новий рекорд по захисту неба

Про що мова:
- Росія атакувала дванадцять областей України 176-ма дронами
- 103 ударних БпЛА збили, 67 безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені
Починаючи з вечора 18 лютого, Україну атакували 176-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 170 дронів не досягли цілей. Деталі розповіли Повітряні сили ЗСУ у Telegram
"Станом на 9:00 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. 67 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.відео дня
За даними Повітряних сил, від ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.
Ворожі повітряні цілі запускалися з напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованого Криму.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - підсумували в Повітряних силах.
Атаки Росії на Україну - останні новини
Як повідомляв Главред, у Кіровоградській області дрон РФ влучив у багатоповерхівку. На жаль, постраждали троє людей, серед яких є діти.
Окрім цього, внаслідок атаки безпілотників на Київ палали автівки у дворі біля житлового будинку. За даними КМВА, уламки впали у нежитловій зоні, а пожежа була зафіксована у складському приміщенні.
Окрім цього, внаслідок атаки Росії на Миколаїв, ворог пошкодив ТЕС. У результаті 46 тисяч абонентів залишилися без теплопостачання, тепер місцевих жителів просять економити електроенергію.
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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