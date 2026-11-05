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Поспішати з купівлею доларів не варто: як скоро зміниться курс валют

Анна Косик
5 листопада 2026, 09:42
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Банкір спрогнозував, чи зникне наступного тижня дефіцит готівкового долара.
Поспішати з купівлею доларів не варто: як скоро зміниться курс валют
Прогноз курсу валют в Україні 9-15 листопада / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Лєсовий:

  • Позначка 45 грн за долар втрачає психологічну вагу
  • Попит на валюту на міжбанку перевищує пропозицію на 20-25%
  • Купувати долар на ажіотажі може бути невигідно

Курс долара 9-15 листопада триматиметься в коридорі 45-45,7 грн, євро - 50-52 грн. При цьому підстав для різкого знецінення гривні наразі немає. Ринок поступово звикає до нового рівня курсу, а нестача готівкової валюти в обмінниках має зникнути найближчими днями.

Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий в коментарі Главреду.

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За оцінкою банкіра, тижнева динаміка загалом повторюватиме тенденції останніх двох тижнів. На ринок і далі тиснуть воєнні ризики та високі валютні потреби економіки, але нервовість довкола курсу поступово спадає.

"Водночас важливою психологічною обставиною стане поступове звикання громадян до курсу долара поблизу 45 грн. Цей рубіж уже подолано, а отже, його значення як певного емоційного орієнтира поступово слабшатиме", - зазначає Лєсовий.

Щоденні коливання, за його прогнозом, не перевищать 0,05-0,15 грн на міжбанку, 0,1-0,2 грн у комерційних банках і 0,3 грн в обмінних пунктах. Середнє розходження між міжбанківським і готівковим курсами становитиме 0,1-0,15 грн, а відхилення протягом тижня - до 1-1,5% від стартового рівня.

Утім, історія національної валюти знає й інші сценарії.

"Однак тут варто пам'ятати, що за роки існування гривні ми вже неодноразово спостерігали, як подолання чергового психологічного рубежу провокувало хвилю ажіотажного попиту. Громадяни, побоюючись подальшого подорожчання долара, поспішали купувати валюту саме на курсових піках, нерідко переплачуючи за неї", - нагадує банкір.

Тому у найближчий час не варто піддаватися емоціям і треба критично ставитися до гучних прогнозів про нібито неминуче стрімке знецінення гривні. Тим паче, що Національний банк має достатньо ресурсів та інструментів для стримування надмірних курсових коливань навіть за складних воєнних обставин.

Тиск на гривню не зникне

Спадання нервовості, втім, не скасовує фундаментальних чинників тиску на гривню.

"Російські обстріли енергетичної, промислової та логістичної інфраструктури й надалі створюватимуть додаткові витрати для підприємств. А це безпосередньо впливатиме на виробництво, імпортні потреби та споживчі ціни", - попереджає експерт.

Інфляція, за його словами, залишиться одним із ключових факторів для валютного ринку і має переважно воєнну природу. Ціни зростають насамперед через дорожчання енергії, пального, перевезень та відбудови зруйнованих потужностей.

Важелі НБУ в такій ситуації обмежені, проте саме це визначатиме його поведінку на ринку.

"І хоча Нацбанк має можливість впливати на інфляційні очікування та підтримувати довіру до гривні, монетарними інструментами неможливо безпосередньо усунути причини таких витрат. Водночас саме тому можна очікувати, що регулятор намагатиметься утримувати курс поблизу поточних рівнів, аби надмірне послаблення гривні не стало додатковим чинником зростання цін", - переконаний банкір.

На міжбанку, за попередніми оцінками експерта, попит на валюту може на 20-25% перевищувати пропозицію. Основними покупцями залишаться імпортери пального, енергетичного обладнання та сировини для виробництва.

Компенсувати цей розрив НБУ буде інтервенціями - орієнтовно на $1-1,5 млрд щотижня. Режим керованої гнучкості дозволить регулятору згладжувати різкі стрибки курсу, які могли б розігнати інфляційні очікування.

Чому не варто поспішати з купівлею долара

Помітно інакше нині поводиться вуличний валютний ринок. Через тимчасову нестачу фізичного готівкового долара різниця між курсами обмінників та міжбанківського ринку дещо збільшилася.

Однак важливо розуміти, що такий дисбаланс пов'язаний передусім з обмеженою фізичною пропозицією валюти, а не з фундаментальними змінами на валютному ринку.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Найближчими днями, за очікуваннями Лєсового, банки поповнять запаси американської валюти. Це допоможе повернути звичне співвідношення курсів, а ціна продажу в пунктах обміну може дещо знизитися.

"Тимчасове подорожчання готівкового долара не обов'язково свідчить про початок нового етапу девальвації гривні. Натомість купівля валюти за завищеними цінами може виявитися невигідною, якщо після поповнення банками готівкових запасів курси продажу дещо знизяться. Тому найкращим орієнтиром для громадян мають залишатися реальні фінансові потреби, а не спроби будь-що випередити можливе зростання курсу", - радить Лєсовий.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Олега Пендзина, курс долара в Україні може злетіти до 50-60 гривень, якщо західні партнери затримають фінансову допомогу.

Раніше повідомлялося, що на 5 листопада Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар після рекордного подорожчання пішов вниз, однак євро та злотий зросли в ціні.

Напередодні стало відомо, що до 8 листопада курс долара перебуватиме в межах 44,85-45,7 грн, а євро - 50–52 грн. І хоча ситуація залишатиметься досить динамічною, різких курсових коливань поки що не очікується.

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Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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