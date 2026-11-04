Дочка Міли Йовович стала її точною копією

Коротко:
- Як зараз виглядає дочка актриси
- З якої нагоди Мілла звернулася до неї
Популярна модель і актриса Мілла Йовович поділилася новим сімейним знімком і зворушила шанувальників привітанням на адресу старшої доньки.
Евер Габо Андерсон виповнилося 19 років, і з нагоди свята знаменита мама опублікувала її портрет в Instagram. Фанати одразу звернули увагу на вражаючу схожість дівчини з актрисою.
Йовович присвятила доньці велике емоційне послання. Вона зізналася, що із захопленням спостерігає за тим, як Евер дорослішає, розвивається і стає самостійною особистістю.
"З 19-річчям, моя маленька королева Евер! Яку неймовірну подорож ти створила для себе в цьому житті! Дивовижно спостерігати, як цілеспрямовано й уміло ти використовуєш усі можливості та знання, які отримала", - написала актриса.
При цьому Мілла підкреслила, що зовнішня краса доньки - далеко не головна її перевага. Набагато більше вона цінує прагнення Евер бути незалежною, захопленою, освіченою та дисциплінованою.
Актриса також зізналася, що донька стала для неї не лише найдорожчою людиною, а й справжньою подругою. За словами Йовович, Евер завжди виявляла відданість і турботу, навіть у складні моменти.
"Як донька, ти подарувала мені любов, про яку я навіть не могла мріяти до твоєї появи. Як подруга, ти завжди була вірною й турботливою. Ти була для мене і ученицею, і вчителькою. Тепер я можу лише захоплюватися тим, якою унікальною та сильною особистістю ти стала", - поділилася зірка.
Чим займається старша дочка Мілли Йовович
Евер народилася в шлюбі Мілли Йовович із британським режисером Полом Андерсоном. Дівчина пішла слідами батьків і вже встигла заявити про себе в кіноіндустрії.
У її фільмографії є роль Венді у стрічці "Пітер Пен і Венді", участь у супергеройському фільмі "Чорна вдова", а також робота у франшизі "Обитель зла". В останньому проєкті Евер зіграла юну версію героїні, яку раніше виконувала її мати.
Окрім акторської кар’єри, дівчина співпрацює з відомими модними брендами. Зокрема, вона працювала з італійським будинком Miu Miu і регулярно з’являється на модних заходах.
Мілла та Пол також виховують двох молодших доньок - Дашіел та Ошан. Незважаючи на насичену кар’єру, актриса часто ділиться сімейними моментами й не приховує, наскільки важливу роль діти відіграють у її житті.
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Про особу: Мілла Йовович?
Мілла Йовович - американська актриса, модель, музикантка. У модельному бізнесі з 9 років, у кіно - з 13. Найбільшу популярність їй принесли ролі у фільмах "П’ятий елемент", "Під кайфом і в сум’ятті", "Жанна д’Арк" та у серії фільмів "Обитель зла". У дев’яностих випустила два студійні рок-альбоми.
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