Дочка Міли Йовович стала її точною копією

Йовович присвятила доньці велике емоційне послання.

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Мілла Йовович показала доньку, яка як дві краплі води схожа на неї / Колаж Главред, фото Instagram/millajovovich

Коротко:

Як зараз виглядає дочка актриси

З якої нагоди Мілла звернулася до неї

Популярна модель і актриса Мілла Йовович поділилася новим сімейним знімком і зворушила шанувальників привітанням на адресу старшої доньки.

Евер Габо Андерсон виповнилося 19 років, і з нагоди свята знаменита мама опублікувала її портрет в Instagram. Фанати одразу звернули увагу на вражаючу схожість дівчини з актрисою.

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Йовович присвятила доньці велике емоційне послання. Вона зізналася, що із захопленням спостерігає за тим, як Евер дорослішає, розвивається і стає самостійною особистістю.

"З 19-річчям, моя маленька королева Евер! Яку неймовірну подорож ти створила для себе в цьому житті! Дивовижно спостерігати, як цілеспрямовано й уміло ти використовуєш усі можливості та знання, які отримала", - написала актриса.

Дочка Мілли Йовович стала її копією / Фото Instagram/millajovovich

При цьому Мілла підкреслила, що зовнішня краса доньки - далеко не головна її перевага. Набагато більше вона цінує прагнення Евер бути незалежною, захопленою, освіченою та дисциплінованою.

Актриса також зізналася, що донька стала для неї не лише найдорожчою людиною, а й справжньою подругою. За словами Йовович, Евер завжди виявляла відданість і турботу, навіть у складні моменти.

"Як донька, ти подарувала мені любов, про яку я навіть не могла мріяти до твоєї появи. Як подруга, ти завжди була вірною й турботливою. Ти була для мене і ученицею, і вчителькою. Тепер я можу лише захоплюватися тим, якою унікальною та сильною особистістю ти стала", - поділилася зірка.

Мілла Йовович із дітьми /Instagram/millajovovich

Чим займається старша дочка Мілли Йовович

Евер народилася в шлюбі Мілли Йовович із британським режисером Полом Андерсоном. Дівчина пішла слідами батьків і вже встигла заявити про себе в кіноіндустрії.

У її фільмографії є роль Венді у стрічці "Пітер Пен і Венді", участь у супергеройському фільмі "Чорна вдова", а також робота у франшизі "Обитель зла". В останньому проєкті Евер зіграла юну версію героїні, яку раніше виконувала її мати.

Окрім акторської кар’єри, дівчина співпрацює з відомими модними брендами. Зокрема, вона працювала з італійським будинком Miu Miu і регулярно з’являється на модних заходах.

Мілла та Пол також виховують двох молодших доньок - Дашіел та Ошан. Незважаючи на насичену кар’єру, актриса часто ділиться сімейними моментами й не приховує, наскільки важливу роль діти відіграють у її житті.

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Про особу: Мілла Йовович? Мілла Йовович - американська актриса, модель, музикантка. У модельному бізнесі з 9 років, у кіно - з 13. Найбільшу популярність їй принесли ролі у фільмах "П’ятий елемент", "Під кайфом і в сум’ятті", "Жанна д’Арк" та у серії фільмів "Обитель зла". У дев’яностих випустила два студійні рок-альбоми.

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