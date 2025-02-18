Відключень світла не уникнути: експерт сказав, до чого готуватися українцям

Найбільший споживчий енергетичний вузол країни - Київ та Київська область.

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Відключення світла в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Головне із заяви експерта:

Аварійні відключення світла запроваджуються через ворожі обстріли та різке похолодання

Аварійні відключення триватимуть поки триматимуться сильні морози

Зараз складно сказати, скільки годин можуть тривати відключення

17 лютого запроваджувались аварійні відключення світла у Києві, Київській і Дніпропетровській областях. Це сталось через зростання споживання електроенергії у зв’язку з похолодання. Експерта з питань ЖКГ, голови Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко припустив, чи можливі аварійні відключення найближчими днями.

За його словами, запровадження аварійних відключень має комплексну причину – ворожі обстріли та різке похолодання.

відео дня

"Причина відключень – не лише морозна погода, хоча вона, безумовно, є однією з головних. У кожному регіоні існує своя окрема причина. Наприклад, у Миколаєві та області відключення пов’язані з тим, що російський Шахед влучив у місцеву ТЕЦ, на Сумщині – постійні ворожі атаки, відповідно постійні відключення електроенергії. Тобто в кожному регіоні своя специфіка та проблематика. Переважно аварійні відключення запроваджуються через збільшення споживання електроенергії або перенавантаження системи через наявність у містах великих промислових підприємств. Тож якщо сьогодні відключення скасували, це зовсім не означає, що їх не запровадять завтра", – сказав він в коментарі ТСН.ua.

Експерт підкреслює, що поки триматимуться сильні морози – триватимуть й аварійні відключення.

"Зараз складно сказати, скільки годин можуть тривати аварійні відключення. Наразі йдеться саме про пікові години вранці та ввечері. Щодо Києва та Київської області, то це найбільший споживчий енергетичний вузол країни. Тому відключення у столиці можливі, і ми нікуди від цього не дінемося", - наголосив Попенко.

Енергоспоживання / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні у вівторок, 18 лютого, будуть діяти графіки вимкнення світла через пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Обмеження потужностей будуть застосовуватись для промисловості та бізнесу.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що в Україні можуть запровадити графіки відключень електроенергії для побутових споживачів, якщо середньодобова температура повітря сягне від -6 або -7 градусів.

Водночас, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що аварійні відключення світла можливі через накопичувальний ефект від ракетних ударів армії РФ. Експерт вважає, що саме атаки ЗС РФ створюють найбільші ризики і є головною причиною блекаутів в Україні.

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Хто такий Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

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