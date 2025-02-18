"Вирішуються важливі речі": Зеленський поговорив із Макроном, перші подробиці

Не можна допустити обману і нової війни з боку Росії, сказав Володимир Зеленський.

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Зеленський і Макрон обговорили підсумки екстреного саміту лідерів Європи в Парижі / Колаж: Главред, фото: Скриншот відео facebook.com/zelenskyy.official, УНІАН

Про що говорили Зеленський і Макрон:

Україні потрібні сильні та надійні гарантії безпеки

Зараз вирішуються важливі речі

Україна і Франція продовжать підтримувати контакти

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом Франції Еммануелем Макроном. Глава П'ятої Французької Республіки за підсумками екстреного саміту європейських лідерів у Парижі розповів Зеленському про розмови з лідерами Європи та інших країн. Обговорювалася глобальна ситуація і гарантії безпеки для української держави.

Як повідомив Зеленський у своєму акаунті в соціальній мережі Х, була тривала розмова.

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"Говорили про глобальну ситуацію, ситуацію в Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України. У нас спільне бачення: мають бути надійні, сильні гарантії безпеки. Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад, крихке припинення вогню, стане лише черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України або інших країн Європи. Еммануель також поінформував мене про розмови з іншими лідерами, не тільки європейськими", - написав президент.

Про що домовилися Макрон і Зеленський

Глави двох держав домовилися підтримувати діалог.

"Домовилися, що будемо в постійному контакті. Вирішуються важливі речі. Треба забезпечити надійний, тривалий мир. Він може бути наслідком тільки сильних гарантій безпеки", - наголосив Володимир Зеленський.

Екстрений саміт лідерів ЄС у Парижі - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, увечері 18 лютого відбувся екстрений саміт європейських лідерів у Парижі. Президент Франції Еммануель Макрон приймав інших лідерів Європи. Саміт провели після того, як новий президент США Дональд Трамп зателефонував главі Кремля Володимиру Путіну і, схоже, вирішив запустити перемовини щодо завершення війни в Україні без участі Євросоюзу.

За даними Голос Америки, на зустрічі були присутні лідери Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Данії, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова Євроради Антоніо Коста і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Журналісти пишуть, що лідери закликали збільшити витрати на обороноздатність Європи, проте не досягли єдиної позиції щодо запуску миротворців в Україну для забезпечення мирної угоди.

Зокрема, прем'єр Британії Кір Стармер сказав, що поки що зарано робити висновки, проте Лондон буде готовий відправити миротворчі війська в Україну.

Фраза Стармера про миротворців призвела до суперечки.

Канцлер ФРН Олаф Шольц сказав, що говорити про це недоречно, поки немає жодної мирної угоди. До того ж така угода не може бути досягнута без участі України.

"Німеччина готова надати солдатів для гарантії безпеки України, якщо це буде необхідно. Однак, зараз абсолютно передчасно і абсолютно не час вести цю дискусію", - додав Шольц.

Польський прем'єр Дональд Туск не готовий відправляти своїх миротворців в Україну, але пообіцяв надати матеріально-технічну та військову допомогу.

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