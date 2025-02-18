Навіть заради миру: Зеленський назвав компроміс, на який ніколи не піде

Зеленський хоче, щоб закінчення війни було засноване на наданні певних гарантій безпеки.

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Україна не поступиться територіальною цілісністю / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви президента:

Ми прагнемо того, щоб війна завершилась

Україна ніколи не поступиться своєю територіальною цілісністю і суверенітетом

В Києві воліли б повернути окуповані території дипломатичним шляхом

Україна виступає за встановлення миру, засноване на наданні Києву гарантій безпеки, але територіальна цілісність країни не обговорюється. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Анкарі, пише Anadolu Agency.

"Як країна ми хочемо миру, ми прагнемо того, щоб війна завершилася. Але, звичайно, ми хочемо, щоб закінчення цієї війни було засноване на наданні певних гарантій безпеки. Ми хочемо, щоб ці гарантії безпеки були надані з боку Сполучених Штатів, Європейського союзу і всієї Європи, включно з Туреччиною", - наголосив він. відео дня

За словами президента, Україна ніколи не піде на компроміс щодо територіальної цілісності країни.

Глава держави зазначив, що "не може діяти всупереч Конституції України".

"Ми ніколи не визнаємо наші території, тимчасово окуповані Росією, частиною Росії. Вони є частиною України", - заявив Зеленський.

Він також додав, що в Києві "воліли б повернути окуповані Росією українські території дипломатичним шляхом".

"Тому що ми не хочемо втрачати наших людей, люди - це найбільше багатство", - пояснив президент.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у вівторок, 18 лютого, в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, завершилися переговори представників США і Росії. Загалом розмова тривала близько 4,5 годин.

Депутат Європарламенту від Німеччини Сергій Лагодинський заявив, що пропозиція президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання розв'язаної Росією війни проти України складається з трьох етапів.

Водночас, Forbes пише, що на полі бою в Україні перемогти Росії не вдається. Скрутне становище агресорів на фронті слугує важелем тиску на Трампа.

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Що відомо про Anadolu Agency? Anadolu Agency - міжнародне інформаційне агентство зі штаб-квартирою в Анкарі, Туреччина. Агентство має міжнародні відділення більш ніж в 30 країнах. Воно було засноване в 1920 році під час війни за незалежність Туреччини, пише Вікіпедія.

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