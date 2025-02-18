"Йти на ультиматуми РФ не збираюся": Зеленський - про переговори між РФ і США

Зеленський нагадав, що РФ поставила ультиматум Україні ще на початку повномасштабного вторгнення.

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Зеленський прокоментував переговори між РФ і США / колаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official

Що сказав Зеленський:

Йдуть переговори про Україну без України

Жодних домовленостей із росіянами не було

Переговори між представниками Росії та США в Саудівській Аравії відбуваються про Україну без нашої участі, Українська держава ніколи не піде на ультиматуми Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з громадою в Анкарі, пише Інтерфакс-Україна.

Він пояснив, що, коли на початку повномасштабного вторгнення розпочалася допомога в різних обсягах Україні від різних країн, РФ поставила ультиматум у цей момент, зокрема, зменшення кількості ЗСУ, визнання окупованих територій України територіями Росії, а також росіяни хотіли поставити в Україні проросійське керівництво держави, "щоб воно повністю було у вертикалі Путіна".

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"І в мене таке враження, що зараз відбуваються якісь переговори, і вони з таким самим настроєм відбуваються, але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки. Про Україну, знову про Україну і без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде", - сказав Зеленський.

Президент додав, що "жодних домовленостей ні під час окупації Київської області росіянами, жодних домовленостей під час зустрічі в Білорусі, жодних домовленостей під час зустрічі в Туреччині в нас із росіянами не було".

"Я, як президент України, нікому нічого не гарантував, нікому нічого не підтверджував. Тим більше, йти на ультиматуми Росії не збирався. І не збираюся", - підкреслив Зеленський.

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Як писав Главред, у вівторок, 18 лютого, в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, завершилися переговори представників США і Росії. Переговори представників Росії та США проходили у два раунди. Загалом розмова тривала близько 4,5 годин. Обидві делегації домовилися просувати двосторонні відносини.

Нещодавно держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що американський президент Дональд Трамп хоче не просто припинення вогню - він прагне повного завершення війни в Україні. Однак досягти цього буде важко, це має відбуватися поетапно. Рубіо припустив, що завершення війни може початися з припинення вогню.

Тим часом президент України Володимир Зеленський під час промови на Мюнхенській конференції заявив, що в України є можливість досягти миру в поточному році. Київ працює над цим.

Україна виступає за встановлення миру, засноване на наданні Києву гарантій безпеки, але територіальна цілісність країни не обговорюється. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Анкарі.

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